2019-05-20T08:12:48+03:00
Спорт

"Сент-Луис" разгромил 5:0 "Сан-Хосе" в полуфинале Кубка Стэнли, Тарасенко набрал три очка

На счету российского форварда гол и две передачи в этом поединке
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Сент-Луис" выиграл пятый матч серии со счетом 5:0."Сент-Луис" выиграл пятый матч серии со счетом 5:0.Фото: REUTERS
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Хоккеисты клуба "Сент-Луис Блюз" выиграли пятый матч серии плей-офф полуфинала Кубка Стэнли у "Сан-Хосе" на чужом льду. Итоговый счет поединка - просто сокрушителен. "Блюзмены" выиграли со счетом 5:0, а российский форвард гостей Владимир Тарасенко стал одним из героев поединка.

Тарасенко отметился заброшенной шайбой на 27-й минуте, реализовав буллит. А кроме того на его счету - две результативные передачи. Он теперь набрал 12 (7+5) очков в нынешнем плей-офф Кубка Стэнли. Еще один российский легионер "Сент-Луиса" Иван Барбашев сделал в этой игре три броска в створ ворот соперников и провел три силовых приема, проведя на льду 15 минут и 52 секунды.

Кроме Тарасенко в этой игре у "Сент-Луиса" отличились Оскар Сундквист (6 минута) и трижды - Джейден Шварц. Он сделал хет-трик, забросив шайбы на 24,43 и 57-й минутах встречи.

После этого матча "Сент-Луис" счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу "Блюз" и они впервые вышли вперед в этой серии. Шестая игра пройдет в ночь на 22 мая на льду команды Владимира Тарасенко. Начало поединка в 4:00 по московскому времени. В случае победы "Сент-Луис" выйдет в финал Кубка Стэнли. Победитель этого противостояния поспорит за титул с уже вышедшим в решающую финальную серию "Бостоном".

ИСТОЧНИК KP.RU

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