2019-05-20T13:48:20+03:00
Спорт

Россия одержала шестую победу на ЧМ-2019, победив Швейцарию 3:0

Главные герои матча - Кучеров и Гусев [видео]
Сергей КИРИЛЛОВ
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Сборная России обыграла швейцарцев со счетом 3:0.Сборная России обыграла швейцарцев со счетом 3:0.Фото: REUTERS
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Уже привычная картина - стараются в сборной России все, а забивает Никита Кучеров с подач своего друга Никиты Гусева. Патроны им подносит Артем Анисимов.

Правда, первую шайбу в ворота неуступчивых швейцарцев забросил как-раз Анисимов. Но потом парочку уже «дежурных» голов оформил и Куч. Лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ подтверждает свой класс и на первенстве планеты, где вновь вышел на первое место по системе гол+пас (14 очков).

А во вторник (в 21.15 мск) у наших ребят главный матч группового этапа - против действующих чемпионов мира - шведов. Мы, правда, еще не знаем, как они в понедельник сыграли с Латвией. Но если «Тре крунур» выиграют у латышей, то нам, чтобы занять первое место в группе, нужно будет брать во встрече со шведами хотя бы одно очко. Если они победят нас в основное время, то опередят по личным встречам, и тогда нам в ¼ финала светит стык с канадцами или сборной США, чего, честно говоря, не хотелось бы. А победив в группе, мы в первом раунде плей-офф вероятней всего попадем на немцев. На ЧМ они не так опасны, как были на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. А у нас звезда на звезде...

А еще у сборной России великолепная поддержка. Вот что рассказывает российская болельщица Дарья Гамова, побывавшая на матче со Швейцарией:

- Наши болели очень дружно и явно перекрикивали швейцарцев, хотя их было гораздо больше. Да и подготовлены наше явно лучше -многие в кокошниках, сарафанах. Сегодня видели одного болельщика даже в одежде Деда Мороза. Впрочем и швейцарцы тоже старались на отставать - в основном были со своими традиционными колокольчиками, в костюмах коров. Но наших флагов на трибунах, на которых написаны названия Российских городов, все равно больше.

Если две команды набирают одинаковое количество очков - то все решает их личная встреча. Если очков будет поровну у трех команд, то считается разница шайб.

Группа А

И О

1 Финляндия 6 16

2 США 6 14

3 Канада 5 12

4 Германия 6 12

5 Словакия 6 9

6 Дания 5 5

7 Франция 6 1

8 Великобритания 6 0

Группа В

1 Россия 6 18

2 Чехия 6 15

3 Швеция 5 12

4 Швейцария 6 12

5 Латвия 5 6

6 Норвегия 6 6

7 Австрия 6 0

8 Италия 6 0

19.05.2019 Швейцария - Россия - 0:3. Все голы. ЧМ-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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