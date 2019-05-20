Денис Денисов: Из Израиля не поедут укреплять ВСУ, а из Японии - делать под Киевом Силиконовую долину
- Зеленский обратился ко всем украинцам на планете, заявив, что «нас 65 миллионов, тех, кто родился на Украине — я всем предоставлю украинское гражданство, вы обязаны ехать не в гости, домой»!
- Самая большая диаспора украинцев по рождению, но без украинских паспортов на сегодня все-таки проживает не в Канаде, где украинцами по крови себя считают до полутора миллионов человек, а в России, где таковых около 7 миллионов. Тех, у кого родители (или как минимум один родитель) украинцы. Трудовых мигрантов, у которых паспорта незалежной есть, и которых в России около 2,5 миллионов, разумеется, в эти подсчеты не входят.
- То есть, заявление по сути своей популистское?
- Абсолютно! Чем можно привлечь этнических украинцев из Европы, Америки или даже Азии, у которых есть достаточно высокая квалификация и стабильный заработок, на «историческую родину» - ну точно не паспортом с трезубцем! Если люди будут думать о материальном благосостоянии своем, своих семей и прямо сопоставлять это с наличием паспорта Украины, для 99 процентов выбор окажется очевидным. И выбор окажется в пользу благополучия, то есть их нынешних стран. От Канады (1,3 млн украинцев — ред.) до Бразилии (32 000 — ред.), от Израиля (55 000 — ред.) до Германии (160 000 — ред.). Одного патриотического запала и ярких ораторских приемов явно недостаточно. В современном мире работают либо финансовые инструменты, либо комфортность жизни по большой группе параметров, либо очевидный профессиональный рост. Может себе Зеленский позволить подобное реализовать? Конечно, нет. То есть данный призыв к зарубежным украинцам — не более чем популистский лозунг. Он звучит в контексте так называемого «четвертого сезона « Слуги народа» — не я это придумал. Конечно, такие заявления не влияют ни на что по сути — не поедут толпы ученых, врачей, компьютерщиков из Силиконовой долины или из Японии в Киев или Одессу.
- Откуда все-таки взялась цифра в 65 миллионов, рожденных на Украине? Ну не набирается столько по самым разным источникам — если не брать трудовых мигрантов в Европе и России, у которых эти украинские паспорта и так уже есть, и которые явно не собираются возвращаться в ближайшие год-два.
- Они, могу предположить, взяли официальную статистику всех стран мира, прежде всего Европы и обеих Америк, несколько округлив в сторону увеличения и, разумеется, приплюсовали сюда Россию. Без нее такой цифры не получилось бы.
- Может быть, Зеленский имел ввиду , что ждет украинцев по маме или по папе, которые войдут в новый кабинет министров, окажутся в Раде, в армии?
- С кабинетом министров — очень может быть. Кабмин в отличие от Рады Зеленским пока не распущен. Прежде там были иностранные граждане. Глава минздрава сейчас имеет американский паспорт. В окружении Зеленского немало людей, которые имели или имеют до сих пор иностранное гражданство. У некоторых оно множественное.
- Зеленский назвал три страны, которые берет за образец — украинцы должны быть как Исландия в футболе, Израиль в обороне и Япония в технологиях. Но из трех этих стран в Киев точно не поедет никто…
- Чтобы граждане Израиля поехали укреплять украинскую армию им нужен стимул, которого у них нет на Земле обетованной. Какой Зеленский стимул может предоставить - назначать ефрейторов генералами? Что, армия усилится? До новых парламентских выборов мы будем сталкиваться с тотально популистскими заявлениями Зеленского. Для реализации красивых лозунгов должна быть отлаженная система госуправления подкрепленная стабильным финансированием. Ни того ни другого на Украине нет и в ближайшее время не предвидится.
Инаугурация Владимира Зеленского: полная версия!
"КП" вела прямую онлайн-трансляцию церемонии инаугурации Зеленского.
КСТАТИ
Зеленский пришел на инаугурацию пешком
Новоизбранный президент Украины встретился со своими сторонниками в парке, а после направился к зданию Рады (подробности)
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ИСТОЧНИК KP.RU
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