Зеленский пришел на инаугурацию пешком
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пришел на свою инаугурацию пешком. Утром в понедельник, 20 мая, политик появился в Мариинском парке перед зданием Верховной Рады, где встретился со сторонниками.
"Быть ближе к людям - наша главная фишка", - сказал шоумен.
Владимир Зеленский прибыл на свою инаугурацию.
Он добавил, что настроение у него нормальное, и после этого двинулся в сторону парламента. Толпа провожала будущего президента криками и аплодисментами. На входе в здание его встречали двое солдат, а в зале спикер парламента Андрей Парубий уже зачитывал список присутствующих.
Церемония вступления Зеленского в должность главы государства началась в 10:00 в зале Верховной Рады. Сайт kp.ru писал о том, что после принесения присяги новый президент отправится в Мариинский дворец, где встретится с членами международными делегациями. На этом официальная программа завершится, и политик приступит к своим непосредственным обязанностям.
ИСТОЧНИК KP.RU
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