Зеленский пришел на инаугурацию пешком

СЕГОДНЯ 10:23 2019-05-20T10:23:10+03:00

Новоизбранный президент Украины встретился со своими сторонниками в парке, а после направился к зданию Рады [видео]

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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пришел на свою инаугурацию пешком. Утром в понедельник, 20 мая, политик появился в Мариинском парке перед зданием Верховной Рады, где встретился со сторонниками.

"Быть ближе к людям - наша главная фишка", - сказал шоумен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709818" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский прибыл на свою инаугурацию.

Он добавил, что настроение у него нормальное, и после этого двинулся в сторону парламента. Толпа провожала будущего президента криками и аплодисментами. На входе в здание его встречали двое солдат, а в зале спикер парламента Андрей Парубий уже зачитывал список присутствующих.

Церемония вступления Зеленского в должность главы государства началась в 10:00 в зале Верховной Рады. Сайт kp.ru писал о том, что после принесения присяги новый президент отправится в Мариинский дворец, где встретится с членами международными делегациями. На этом официальная программа завершится, и политик приступит к своим непосредственным обязанностям.

ИСТОЧНИК KP.RU