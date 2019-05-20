2019-05-20T10:23:10+03:00
Политика

Зеленский пришел на инаугурацию пешком

Новоизбранный президент Украины встретился со своими сторонниками в парке, а после направился к зданию Рады [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments14
На входе в здание парламента Зеленского встречали лишь двое солдатНа входе в здание парламента Зеленского встречали лишь двое солдатФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пришел на свою инаугурацию пешком. Утром в понедельник, 20 мая, политик появился в Мариинском парке перед зданием Верховной Рады, где встретился со сторонниками.

"Быть ближе к людям - наша главная фишка", - сказал шоумен.

Владимир Зеленский прибыл на свою инаугурацию.

Он добавил, что настроение у него нормальное, и после этого двинулся в сторону парламента. Толпа провожала будущего президента криками и аплодисментами. На входе в здание его встречали двое солдат, а в зале спикер парламента Андрей Парубий уже зачитывал список присутствующих.

Церемония вступления Зеленского в должность главы государства началась в 10:00 в зале Верховной Рады. Сайт kp.ru писал о том, что после принесения присяги новый президент отправится в Мариинский дворец, где встретится с членами международными делегациями. На этом официальная программа завершится, и политик приступит к своим непосредственным обязанностям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке
Лучшие корпоративные кейсы бизнес-образования на III Конференции “Эффективное образование будущего”
Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки
На западе Канады вспыхнули лесные пожары: власти эвакуируют людей
Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады
Зеленский вступил в должность президента Украины
Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за ее отношение к России
Глава СБУ подал в отставку
Европейский вещательный союз не будет аннулировать итоги "Евровидения"
Трамп заявил, что американские компании покидают Китай
HBO завершил показ сериала "Игра престолов"
В результате бунта в колонии в Таджикистане погибли 32 человека
В Рособрнадзоре рассказали, как изменятся правила сдачи ЕГЭ в 2019 году
Вслед за Google несколько IT-компаний приостановили бизнес с Huawei
Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за закона Украины о языке
В Верховной раде заявили, что МВФ принес экономике Украины лишь убытки
Шварценеггер не станет выдвигать обвинения против фаната, напавшего на него в ЮАР
Порошенко рассказал, что стало самым обидным за годы президентства
Погода в Москве на 20 мая 2019 года: тепло и без осадков