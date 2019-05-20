«АвтоВАЗ» отзывает более 30 тысяч Lada Largus

Как сообщает Росстандарт, согласована программа мероприятий по отзыву 32 892 автомобилей Lada Largus. Под программу попадает значительная часть машин этой марки, проданных начиная с ноября 2017 года (за 2018 год россияне купили порядка 44 тысяч Largus — по популярности эта марка входит в десятку лидеров на нашем рынке).

Причина отзыва — возможный дефект вакуумного усилителя тормозов: есть вероятность смещения мембраны в корпусе усилителя, из-за чего водителю надо сильнее давить на тормоз.

Что это означает для автовладельцев? То, что автомобиль проверят («отзыв» не означает, что машину отберут или ездить на ней будет запрещено) и при необходимости нужный узел бесплатно отремонтируют. «АвтоВАЗ» проинформирует владельцев машин, которые подпадают под программу, - письменно или по телефону. Но можно этого не дожидаться — на сайте Росстандарта есть перечень VIN-кодов автомобилей, которые подпадают под отзыв (www.gost.ru, раздел «Документы»). И если код совпадает, самому обратиться в ближайший дилерский центр «АвтоВАЗа». А можно на предложение об отзыве вообще не реагировать, если никаких проблем в работе своего авто вы не замечаете — это дело добровольное. Только если предлагают проверку за счет производителя — зачем от этого отказываться?

К слову, в России привычная для Запада процедура отзыва автомобилей на бесплатный ремонт уже не экзотика. У «АвтоВАЗа» в крупных масштабах такое было в последний раз в конце 2018 года — отозвали более 40 тысяч Lada Vesta.