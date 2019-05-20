2019-05-20T16:13:02+03:00
Происшествия

В Подмосковье избили оперную певицу

Супруг Веры Кононовой перебрал с горячительными напитками, отмечая майские праздники
Наталия ЕРОШКИНА
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Вера Кононова - известная в театральных кругах оперная певицаВера Кононова - известная в театральных кругах оперная певица
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Инцидент произошел в подмосковной Немчиновке в одном из коттеджных поселков, где Вера Владиславовна проживает с семьей. Певица часто бывает на гастролях зарубежом. Но эти праздники она проводила с 56-летним мужем Михаилом С. и двумя детьми.

- Вечером в местный пункт полиции поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что ее супруг сильно выпил и несколько раз ее ударил. – Рассказал "КП" источник в правоохранительных органах. – Прибывшим на место сотрудникам Вера Владиславовна пояснила, что этот случай не единичный, и что ее муж, когда выпивает может пустить в ход кулаки.

Сотрудникам полиции удалось усмирить разбушевавшегося Михаила и опросить его. Как рассказал источник, женщина отказалась писать заявление в полицию на мужа, потому что боится, что его могут посадить.

Вера Кононова - известная в театральных кругах оперная певица. Она выступала в Барселоне, Германии, Англии, Польшы, а также Австрии. В свое время Кононова сотрудничала с такими именитыми исполнителями как Зураб Соткилава, Любовь Казарновская, Елена Образцова и другими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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