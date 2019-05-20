«Довели до слез и прогнали»: в Польше запретили петь «Темную ночь»

В Польше в минувшие выходные тоже была своя «Ночь музеев» («Европейская ночь музеев»), да выродилось это культурное мероприятие в полное бескультурье. Музыканта Петра Косевского пригласили провести художественную акцию в музее Второй мировой войны в Гданьске, которая довела в итоге народ до слез.

- Я думал, что искусство нас, поляков, может каким-то образом объединить, а не делить, что, слушая сентиментальные мелодии военного периода, мы будем размышлять над тем, какой была война, что мы можем сделать, чтобы никогда не повторить эту ужасную историю. Что мы встретимся в музее - месте культуры, и мы, музыканты, сделаем этот вечер особенным. Вы даже не представляете, как я ошибался, - поведал он в Фейсбуке.

Песня Темная ночь на польском языке.

Скандал грянул во время исполнения любимой песни военных лет «Темная ночь». Директор музея Карол Навроцкий потребовал прекратить петь, назвав ее «большевистской» и запрещенной к исполнению. Двойной абсурд в том, что звучала она в таком-то месте! Музыканты возмутились и тогда их просто выставили вон.

- Он приказал нам собраться и покинуть территорию музея. Мы были шокированы таким вульгарным поведением в учреждении культуры. Довели нас до слез. Печаль, бессилие и страх…», - подытожил Косевский.

- Директор музея проявил совершенно дичайший подход и продемонстрировал свою русофобию, - поделился мнением с «КП» глава Фонда «Историческая память» Александр Дюков. - У любого человека, который хотя бы раз слышал эту песню, возникает вопрос: разве ее можно квалифицировать как большевистскую? Хотя в любом случае практика подобных запретов, мягко говоря, не самая лучшая. Я не был в этом музее, но подобное отношение заставляет теперь задуматься и о том, какая же там экспозиция...