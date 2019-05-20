2019-05-20T18:13:22+03:00
Спорт

Стало известно, кто сыграет в Лиге чемпионов, а кто - в Лиге Европы

Перед последним туром чемпионата России по футболу стали известны все три команды, которые попадают в Лигу чемпионов
Сергей КИРИЛЛОВ
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При равенстве очков «Локомотив» окажется выше «Краснодара» по личным встречамПри равенстве очков «Локомотив» окажется выше «Краснодара» по личным встречамФото: Instagram.com
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Кроме чемпиона «Зенита», это «Локомотив» и «Краснодар». Только вот пока не известно, кто попадет в ЛЧ напрямую, со второго места, а кто будет пробиваться через квалификацию с третьей строчки. Напомним, что при равенстве очков «Локомотив» окажется выше «Краснодара» по личным встречам.

«Спартак» и ЦСКА в новом сезоне выступят в Лиге Европы. Но туда может попасть и «Арсенал», если «Локомотив» выиграет Кубок России. Финальный матч пройдет в среду, 22 мая, в Самаре, где «Локо» сыграет с «Уралом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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