Стало известно, кто сыграет в Лиге чемпионов, а кто - в Лиге Европы

Кроме чемпиона «Зенита», это «Локомотив» и «Краснодар». Только вот пока не известно, кто попадет в ЛЧ напрямую, со второго места, а кто будет пробиваться через квалификацию с третьей строчки. Напомним, что при равенстве очков «Локомотив» окажется выше «Краснодара» по личным встречам.

«Спартак» и ЦСКА в новом сезоне выступят в Лиге Европы. Но туда может попасть и «Арсенал», если «Локомотив» выиграет Кубок России. Финальный матч пройдет в среду, 22 мая, в Самаре, где «Локо» сыграет с «Уралом».