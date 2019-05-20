Кого любит и для кого поет Стас Михайлов

27 апреля любимец всех одиноких женщин постсоветского пространства отметил 50-летие, приурочив к знаменательной дате два аншлаговых концерта в Кремле. Эти выступления не были привычными телезрителям юбилейными шоу, в которых именинник по большей части принимает поздравления, а вкалывают за него приглашенные звездные друзья, исполняющие хиты виновника торжества. На кремлевской сцене Михайлов отдувался сам, а знаменитости, в частности, Елена Малышева и Филипп Киркоров, лихо отплясывали в партере. Тем не менее без ярких дуэтов не обошлось - Стас спел с Зарой и Жасмин. Телеверсия юбилейных вступлений (Первый канал, 26 мая, 16.35) станет отличным подарком фанаткам певца, которые, как известно, готовы даже кредит взять ради того, чтобы попасть на концерт своего кумира.

На этот раз можно обойтись без кредитов, а заодно совершенно бесплатно посмотреть новый документальный фильм "Все слезы женщин", посвященный перешагнувшему полувековой рубеж артисту (Первый канал, 26 мая, 15.25).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706127" frameborder="0"></iframe> Стас Михайлов отметил 50-летие аншлагом в Кремле.Мария РЕМИЗОВА

Сделан он в стиле "Один день со звездой" и разбавлен многочисленными интервью друзей и близких певца. О Стасе будут говорить его родители, супруга Инна, а также Владимир Винокур, Лев Лещенко, Григорий Лепс, Юрий Антонов, Вячеслав Фетисов и другие уважаемые люди.

Сам артист вспомнит о том, как когда-то хотел пойти по отцовским стопам и стать летчиком, как затем, не имея музыкального образования, начал свой трудный путь в шоу-бизнесе, набираясь концертного опыта в сочинских ресторанах и даже не мечтая о выступлении на главной площадке страны.