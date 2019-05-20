Сталинисты и либералы равны по количеству производимого зла

А вот подумала, например.

Вот есть сталинисты. Люди неприятные, с какой стороны ни посмотри. Люди неприятные именно своими человеконенавистническими мыслями. Они говорят, что не все так однозначно, цитируют про соху и бомбу, указывают на эффективность индустриализации и ГУЛАГа, устраивают хейт Дудю. Для них отдельная человеческая жизнь ничего не значит по их же собственным словам. Миллионом больше, миллионом меньше - не важно. "Зато мир нас боялся". Что-то абсолютно криповое и запредельное, в общем. Очевидное зло, про которое если нужно дополнительно объяснять, в чем же тут зло, то объяснять не нужно.

А есть наоборот. Те, кто называет сам себя либералом. Хотя не очень понятно, какое отношение к либерализму имеет весь этот советский непотизм и фаворитизм, тотально нетерпимый к любому мнению не то что неправильному, а даже просто ко мнению, которое высказал не тот, кому эти люди разрешили высказываться. Но называют себя либералами. И вот эти люди напирают на гуманистические ценности, утверждают, что они за то, чтобы в России не было такого чудовищного уровня несправедливости, проклинают прошлое и совершают весь остальной набор ритуалов, которые убеждают их самих и многих окружающих в том, что они Очень Хорошие Люди и Добро.

При этом, единственное, что делает сталинист, - это пишет свой бред в интернете и несет чушь тем родственникам, до чьих ушей может дотянуться, что "при Сталине за такие мысли расстреляли бы". То есть сталинист в реале не хочет сейчас делать никому ГУЛАГа, Бутовского полигона, чтобы были расстрелы и так далее. Сталинист, - это диванный мудак, чьи тезисы обращены в адрес умерших людей и умершего мира. Он говорит, что убитых убили правильно. И главное, что надо понимать, - это что убитым уже очень давно все равно. В реальности он даже про правильно не говорит, а начинает жонглировать статистикой, фейковыми цитатами и прочим "зато войну выиграли".

А вот тот, кто называет себя либералом, может на регулярной основе придумывать себе объект для ненависти по самым разным причинам и далее начинать травить его, требовать уволить, рассказывать ложь и пытаться доводить до самоубийства. И любое это действие будет совершаться с абсолютно тотальной уверенностью своей правоты. Причем люди, которым симпатичны гуманистические ценности и которые не слишком внимательно следят за происходящим, будут слушать Лидеров Общественного Мнения по вопросу о том, что полагается думать о том или ином человеке и присоединяться к хору тех, кто переполнившись праведным гневом в адрес Объекта Y травит последнего.

"Я это делаю, потому что я прав, а она не права, я точно знаю, что она не права, потому я должен сделать все, чтобы она это услышала и чтобы ее (ее мыслей, ее работы, ее дел) не было. Таких, как она, не должно быть, с ними не построишь прекрасное будущее", - думает тот, кто так много знает о гуманизме и который так демонстративно игнорирует тот факт, что гуманизм, - это не слова о том, во что ты веришь, а действия.

А потом, если Объект Y осознал положение вещей и понял, что дальше все безнадежно, и принял решение уйти по требованию тех, кто называет себя либералами, эти же самые люди будут взрываться от праведного гнева еще раз, если узнают, что Объект Y не согласен просто мирно сдохнуть, а продолжает жить где-то еще.

То есть, буквально, те, кто называет себя Сталинистами делают это:

- Произносят человеконенавистнические высказывания в адрес памяти умерших людей и теоретизируют, как бы они проводили индустриализацию, расстреляли бы "врагов России" и в целом бредят.

А те, кто называет себя либералами* делают вот это:

- Методично выбирают жертву за жертвой и уничтожают жизнь живых людей. Они будут врать, они будут передергивать, они будут учить людей ненавидеть за инакомыслие, они будут просто избавляться от конкуренции путем вербального насилия. И если жертва не уничтожается, то они будут продолжать весь свой набор действий, пока событие наконец не состоится (это действительно бесконечный цикл, его нельзя прекратить в принципе).

Если в конечном итоге добавить, что то, что пишут сталинисты тоже приводит к плохим последствиям, так как это читают живые люди. Тогда получится, что те, кто является сталинистами и те, кто называет себя либералами по количеству производимого зла абсолютно равны. И главное, движут ими одни и те же силы: мечты о власти, ненависть, желание сделать больно другим, желание доказать самому себе, что "Я ПРАВ" и желание всегда пребывать в среде, которая тебе будет говорить, что "ТЫ ПРАВ".

Как-то так я, вот, подумала.

*Уточню, что явление оказалось отнюдь не только российским.