Будьте осторожны: мошенники воруют деньги с помощью банкоматов

В крупнейшем банке страны волна махинаций с пластиковыми картами. Клиенты жалуются на воровство денег через платежные терминалы или банкоматы. Человек вставляет пластик в устройство, набирает пин-код и у него тут же списываются деньги на чужой счет мобильных операторов. Как такое возможно? И можно ли защититься от аферистов?

В ЧЕМ СУТЬ СХЕМЫ

Мы пошли в ближайший офис Сбербанка, чтобы проверить, все ли так страшно, как описывают. В помещении с банкоматами небольшие очереди к каждому устройству.

"И зачем они людям, когда давно есть онлайн- и мобильный банк?!" - удивились мы почти вслух.

Подходим к банкомату (хотя это может быть и терминал, где нельзя снять деньги, но можно оплатить услуги). Первый плохой знак - устройство не требует сразу же вставлять карту. Отсюда и начинается схема.

Выбираем в меню раздел «Платежи», переходим в «Мобильную связь», далее выбор оператора, ввод номера сотового и сумму. Нажимаем кнопку «Оплатить картой Сбербанка». И тут, внимание! На экране появляется сообщение: «Чтобы завершить платеж, используйте карту или устройство (это, как правило, система бесконтактной оплаты через программу на мобильном телефоне)». А также подробности о платеже: вид услуги и сумма.

Именно такой экран мошенники оставляют следующему человеку в очереди. И спешно покидают отделение. Невнимательный клиент может не прочитать то, что написано, и сразу же вставить карту. После этого система предложит ввести пин-код. Но не для того, чтобы войти в меню, а чтобы отправить деньги на счет мошенников. Схема простейшая, но, судя по комментариям в социальных сетях, преступники успели неплохо нажиться. Наши 10 рублей успешно перекочевали на указанный мобильный счет.

Аферисты придумали, как украсть деньги с карт невнимательных клиентов

КТО В ЗОНЕ РИСКА

На удочку пройдох может попасться кто угодно. На в самой большой зоне риска пенсионеры, люди с плохим зрением, а также те, кто увлечен перепиской в телефоне или очень торопится снять деньги. Пострадавшие говорят о суммах в 10 - 20 тысяч рублей, которые они отправили на неизвестные телефоны. Перед ними банкоматы или терминалы использовали, по их словам, дамы в чадре или мужчины в кепках. Это позволяло им скрывать лица от встроенных видеокамер.

Кстати, в большинстве других банков такой проблемы нет. Там сначала нужно засунуть карту в банкомат и ввести пин-код. И только после этого клиент попадает в меню, где может переводить деньги или совершать другие операции. То есть такой вид мошенничества здесь не пройдет. По мнению экспертов, Сбербанку стоит пересмотреть свои алгоритмы, чтобы такие истории не повторялись.

Но и нам самим стоит быть начеку. Если деньги все же ушли у вас со счета, надо срочно писать заявление в банк и требовать отменить операцию.

ОФИЦИАЛЬНО

Комментарий пресс-службы Сбербанка:

«В случае сомнений, лучше отказаться от операции»

"Все системы самообслуживания нашего банка надежно защищены. В целях безопасности мы рекомендуем нашим клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц. В случае сомнений лучше отказаться от проведения операции и проинформировать банк по телефону 900".