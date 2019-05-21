2019-05-21T01:34:42+03:00
Экономика

Мифы и правда о русской лени: Наши мужчины работают, как американцы, а отдыхают, как итальянцы

Многие ли живут по принципу «вдруг война, а я уставший»
Михаил ЗУБОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Наши мужчины работают, как американцы, а отдыхают, как итальянцыНаши мужчины работают, как американцы, а отдыхают, как итальянцыФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В России мужчины за свою жизнь трудятся значительно меньше, чем в других странах. Средний трудовой стаж - один из самых низких в мире - 33 года и 8 месяцев (по данным исследования Высшей школы экономики). Примерно столько же у итальянцев и венгров. Для сравнения: обычный японец работает почти 46 лет, а американец - 40. Связано это с большими перерывами в стаже: уйдя с одной работы, наш человек не стремится немедленно устроиться на следующую, а часто берет паузу. Отдыхает.

А вот анекдотический случай, который словно создан служить подтверждением мифа о лени русских мужчин: житель Челябинской области Юра стал Юлей, для того чтобы на 5 лет раньше выйти на пенсию. Пенсионный фонд подтвердил, что предоставит такую возможность. У нас в стране очень неважно относятся к играм с полом, но в случае Юры лень оказалась сильнее стыдливости. Но шутки в сторону, предоставим слово профессионалам.

30 МИЛЛИОНОВ МИХАЛЫЧЕЙ

Рекрутинговые агентства констатируют: у нас многие увольняются с хорошей работы без видимых причин. Просто человеку захотелось бросить все и полениться, лежа на диване перед теликом.

К женщинам русская лень в этом смысле не относится. Они-то как раз жужжат аки пчелки (их трудовой стаж соответствует мировым аналогам - 32 года) и даже в выходные дни находят себе работу: вытирают пыль, поливают кактусы, готовят нам поесть. А мы, парни, конечно, красавцы. Валяемся иногда месяцами. Ну что тут сказать, это даже в сказках и былинах есть: то Емеля лежит на печи, то Илья 33 года валяется. И кто-то же его все время кормит, между прочим.

У меня есть приятель, который работает только до первой зарплаты. Назовем его условно - Михалыч. Работает он хорошо, хоть круглосуточно, самозабвенно. Но когда получает деньги, теряет мотивацию и прекращает ходить на работу. Когда деньги кончаются, устраивается на новую. Однажды я руководил малым предприятием и взял его к себе. Зная особенность его русского характера, я не платил ему три месяца. Объяснял это экономическими трудностями, хотя их не было. Он пахал как трактор. Но в итоге твердо попросил дать ему зарплату, что я и сделал. Больше его на работе никто не видел.

И таких Михалычей у нас в России, по статистике, около 30 миллионов. Это трудоспособные люди, которые нигде не трудоустроены и даже ленятся регистрироваться в качестве безработных. Часть из них, конечно, находят себе применение в теневом секторе, но это, как правило, разовые заработки.

- По данным Минтруда, у нас 25% мужчин трудоспособного возраста нигде не заняты, - сказал «КП» главный редактор «Финансовой газеты» Константин Смирнов. - Это не означает, что они вообще ничего не делают, но, как правило, человек, который работает постоянно, все-таки стремится легализоваться. Значит, речь идет, скорее всего, о людях, которые не стремятся к систематической работе, а берут разовые халтурки.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

РАВНОДУШИЕ К ДЕНЬГАМ

- Мы проводили опросы о том, какие качества считаются положительными и отрицательными у жителей России. Среди отрицательных чаще всего называли лень, - сказала «КП» ведущий эксперт Левада-Центра Карина Пипия. - Этот ответ дали 14% опрошенных, а все остальные отрицательные качества - алкоголизм, агрессивность, неграмотность, жадность и прочее - набрали всего по несколько процентов. Это говорит о самокритичности нашего общества, ведь мы на самом деле работаем достаточно интенсивно - 40 часов в неделю. Больше трудятся только китайцы и мексиканцы с индийцами (см. инфографику).

Карина Пипия в разговоре о лени ссылается на другого социолога - Макса Вебера, который говорил, что у католиков и православных в культурной традиции заложено равнодушие к накопительству и они не стремятся заработать больше, чем могут съесть. Отсюда и миф о нашей лени.

Если отбросить легенды, то жители Евросоюза так же ленивы, как и мы. Там огромное количество населения составляет класс рантье - людей, которые живут за счет сдачи в аренду своего имущества и доходов от ценных бумаг, а сами не работают. Но у нас класс рантье гораздо меньше, и мы более импульсивны: если работающие европейцы, как правило, сначала подыскивают себе новое место, а потом покидают старое, то русские часто уходят в никуда, приняв эмоциональное решение. Рекрутинговая компания Hays в ходе исследования выяснила, что 63% россиян покидают работу из-за невозможности карьерного роста и 60% - в результате недовольства начальством. Более половины заполнивших анкету увольняющегося сотрудника утверждают, что их пытались удержать на прошлой работе, но они все равно ее покинули. Совершенно непрагматичный подход. Это говорит в большей степени о гордости и своенравности нашего человека, чем о лени.

НЕУВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ

Карина Пипия отмечает: на вопрос о возможностях изменить что-то в своей жизни треть респондентов отвечают отрицательно. Мол, ничего не попишешь. Это ощущение безнадежности. А если ты все равно не сможешь ничего изменить, то и работать зачем? Валяйся на диване.

- Большинство опрошенных заявляют, что не хотели бы заниматься бизнесом, а именно предпринимательская деятельность дает наибольшее количество рабочих мест в мире, - говорит Пипия. - Наши сограждане считают, что организовать свое дело слишком трудно.

Если верить социологии, то мужчину поднять с дивана может только женщина, когда скажет ему: «Эй, ты должен меня кормить, исполнять свою социальную функцию».

И тогда он, как ни странно, поднимается.

- Если женщина исполняет свою социальную роль: занимается с детьми, ведет хозяйство, то мужчине просто становится стыдно быть трутнем, и он идет искать работу, - уверена социолог.

Сколько трудятся в разных странах мира

Сколько трудятся в разных странах мира

ПОМОГУТ ЛИ ТАБЛЕТКИ?

Был такой детский фильм «Приключения желтого чемоданчика». В этом чемоданчике лежали таблетки от страха, от грусти или отсутствия аппетита. Таблеток от лени в этом чемоданчике не было, а существуют ли они? На этот вопрос отвечает психиатр Павел Бранд:

- Лекарства против лени не существует. Ее медикаментозно не победишь. Это особенность человеческого характера. Лень - двигатель прогресса, она заставляет делать изобретения, облегчающие жизнь. Но если человек днями валяется на диване и не может подняться, то это уже не лень, а клиническая депрессия. Ее требуется лечить.

Однако по уровню депрессии Россия находится далеко не на первом месте в мире. Впереди - Япония, Южная Корея, Скандинавские страны. Сплошь благополучные страны.

- Лекарства от депрессии есть, - говорит доктор Бранд. - Но от лени они не помогут. Лень может вылечить только совесть и чувство долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Минторг временно разрешил Huawei частично возобновить свою деятельность в США
В фундаменте здания Госдумы нашли пустоты
Представитель Великобритании дважды прерывал выступление Небензи на заседании СБ ООН
Небензя назвал "языковой инквизицией" закон об украинском языке
Зеленский назначил себя верховным главнокомандующим ВСУ
СМИ сообщили о заключенном перемирии между израилем и ХАМАС
Порошенко показал свое новое место работы
В Ростуризме назвали опасный отель Египта, где от отравления умер ребенок
Эйфелеву башню в Париже закрыли из-за застрявшего на ней туриста
Все министры из Австрийской партии свободы выйдут из правительства
Совбез ООН не стал обсуждать закон «О языке» на Украине
В Финляндии на озере утонул россиянин
Опубликовано заявление об отставке премьер-министра Украины
Зеленский призвал США ужесточить санкции против России
Силы обороны Эстонии утверждают, что самолет из РФ нарушил воздушное пространство страны
Иран увеличит производство низкообогащенного урана
Китай остался без «Игры престолов» из-за споров с США
У бортпроводника украли пиджак с документами на рейсе Анталия-Казань
Американское издание рассказало о сексуальном скандале на подводной лодке ВМС США
В Лондоне можно будет пожить в штаб-квартире из фильма «Люди в чёрном»
В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского по Донбассу
Министр обороны Украины опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем
Первый канал отправил приглашение на повторный финал «Голос.Дети» дочери Алсу
Владимир Зеленский за год заработал 9,7 миллионов гривен
В Госдуме раскритиковали молодежь за свадьбы ради банкета
Автоэксперт не поддержал инициативу МВД изымать авто у пьяных водителей
Дело экс-президента Армении приостановили и направили в Конституционный суд республики