Мифы и правда о русской лени: Наши мужчины работают, как американцы, а отдыхают, как итальянцы

В России мужчины за свою жизнь трудятся значительно меньше, чем в других странах. Средний трудовой стаж - один из самых низких в мире - 33 года и 8 месяцев (по данным исследования Высшей школы экономики). Примерно столько же у итальянцев и венгров. Для сравнения: обычный японец работает почти 46 лет, а американец - 40. Связано это с большими перерывами в стаже: уйдя с одной работы, наш человек не стремится немедленно устроиться на следующую, а часто берет паузу. Отдыхает.

А вот анекдотический случай, который словно создан служить подтверждением мифа о лени русских мужчин: житель Челябинской области Юра стал Юлей, для того чтобы на 5 лет раньше выйти на пенсию. Пенсионный фонд подтвердил, что предоставит такую возможность. У нас в стране очень неважно относятся к играм с полом, но в случае Юры лень оказалась сильнее стыдливости. Но шутки в сторону, предоставим слово профессионалам.

30 МИЛЛИОНОВ МИХАЛЫЧЕЙ

Рекрутинговые агентства констатируют: у нас многие увольняются с хорошей работы без видимых причин. Просто человеку захотелось бросить все и полениться, лежа на диване перед теликом.

К женщинам русская лень в этом смысле не относится. Они-то как раз жужжат аки пчелки (их трудовой стаж соответствует мировым аналогам - 32 года) и даже в выходные дни находят себе работу: вытирают пыль, поливают кактусы, готовят нам поесть. А мы, парни, конечно, красавцы. Валяемся иногда месяцами. Ну что тут сказать, это даже в сказках и былинах есть: то Емеля лежит на печи, то Илья 33 года валяется. И кто-то же его все время кормит, между прочим.

У меня есть приятель, который работает только до первой зарплаты. Назовем его условно - Михалыч. Работает он хорошо, хоть круглосуточно, самозабвенно. Но когда получает деньги, теряет мотивацию и прекращает ходить на работу. Когда деньги кончаются, устраивается на новую. Однажды я руководил малым предприятием и взял его к себе. Зная особенность его русского характера, я не платил ему три месяца. Объяснял это экономическими трудностями, хотя их не было. Он пахал как трактор. Но в итоге твердо попросил дать ему зарплату, что я и сделал. Больше его на работе никто не видел.

И таких Михалычей у нас в России, по статистике, около 30 миллионов. Это трудоспособные люди, которые нигде не трудоустроены и даже ленятся регистрироваться в качестве безработных. Часть из них, конечно, находят себе применение в теневом секторе, но это, как правило, разовые заработки.

- По данным Минтруда, у нас 25% мужчин трудоспособного возраста нигде не заняты, - сказал «КП» главный редактор «Финансовой газеты» Константин Смирнов. - Это не означает, что они вообще ничего не делают, но, как правило, человек, который работает постоянно, все-таки стремится легализоваться. Значит, речь идет, скорее всего, о людях, которые не стремятся к систематической работе, а берут разовые халтурки.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

РАВНОДУШИЕ К ДЕНЬГАМ

- Мы проводили опросы о том, какие качества считаются положительными и отрицательными у жителей России. Среди отрицательных чаще всего называли лень, - сказала «КП» ведущий эксперт Левада-Центра Карина Пипия. - Этот ответ дали 14% опрошенных, а все остальные отрицательные качества - алкоголизм, агрессивность, неграмотность, жадность и прочее - набрали всего по несколько процентов. Это говорит о самокритичности нашего общества, ведь мы на самом деле работаем достаточно интенсивно - 40 часов в неделю. Больше трудятся только китайцы и мексиканцы с индийцами (см. инфографику).

Карина Пипия в разговоре о лени ссылается на другого социолога - Макса Вебера, который говорил, что у католиков и православных в культурной традиции заложено равнодушие к накопительству и они не стремятся заработать больше, чем могут съесть. Отсюда и миф о нашей лени.

Если отбросить легенды, то жители Евросоюза так же ленивы, как и мы. Там огромное количество населения составляет класс рантье - людей, которые живут за счет сдачи в аренду своего имущества и доходов от ценных бумаг, а сами не работают. Но у нас класс рантье гораздо меньше, и мы более импульсивны: если работающие европейцы, как правило, сначала подыскивают себе новое место, а потом покидают старое, то русские часто уходят в никуда, приняв эмоциональное решение. Рекрутинговая компания Hays в ходе исследования выяснила, что 63% россиян покидают работу из-за невозможности карьерного роста и 60% - в результате недовольства начальством. Более половины заполнивших анкету увольняющегося сотрудника утверждают, что их пытались удержать на прошлой работе, но они все равно ее покинули. Совершенно непрагматичный подход. Это говорит в большей степени о гордости и своенравности нашего человека, чем о лени.

НЕУВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ

Карина Пипия отмечает: на вопрос о возможностях изменить что-то в своей жизни треть респондентов отвечают отрицательно. Мол, ничего не попишешь. Это ощущение безнадежности. А если ты все равно не сможешь ничего изменить, то и работать зачем? Валяйся на диване.

- Большинство опрошенных заявляют, что не хотели бы заниматься бизнесом, а именно предпринимательская деятельность дает наибольшее количество рабочих мест в мире, - говорит Пипия. - Наши сограждане считают, что организовать свое дело слишком трудно.

Если верить социологии, то мужчину поднять с дивана может только женщина, когда скажет ему: «Эй, ты должен меня кормить, исполнять свою социальную функцию».

И тогда он, как ни странно, поднимается.

- Если женщина исполняет свою социальную роль: занимается с детьми, ведет хозяйство, то мужчине просто становится стыдно быть трутнем, и он идет искать работу, - уверена социолог.

Сколько трудятся в разных странах мира

ПОМОГУТ ЛИ ТАБЛЕТКИ?

Был такой детский фильм «Приключения желтого чемоданчика». В этом чемоданчике лежали таблетки от страха, от грусти или отсутствия аппетита. Таблеток от лени в этом чемоданчике не было, а существуют ли они? На этот вопрос отвечает психиатр Павел Бранд:

- Лекарства против лени не существует. Ее медикаментозно не победишь. Это особенность человеческого характера. Лень - двигатель прогресса, она заставляет делать изобретения, облегчающие жизнь. Но если человек днями валяется на диване и не может подняться, то это уже не лень, а клиническая депрессия. Ее требуется лечить.

Однако по уровню депрессии Россия находится далеко не на первом месте в мире. Впереди - Япония, Южная Корея, Скандинавские страны. Сплошь благополучные страны.

- Лекарства от депрессии есть, - говорит доктор Бранд. - Но от лени они не помогут. Лень может вылечить только совесть и чувство долга.