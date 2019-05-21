2019-05-21T01:33:20+03:00
Звезды

Свадьба после 13 лет знакомства: Скарлетт Йоханссон выходит замуж за телеведущего Колина Жоста

Это будет уже третий брак голливудской звезды
Ирина СУХАНОВА
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Скарлетт и Колин теперь - жених и невеста.Скарлетт и Колин теперь - жених и невеста.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Скарлетт Йоханссон выходит замуж – и это официально: звезда «Мстителей» и ее бойфренд, телеведущий Колин Жост объявили о помолвке. Когда состоится свадьба, пока неизвестно. Но то, что 34-летняя Скарлетт и 36-летний Колин теперь жених и невеста, известно наверняка. Счастливую новость агентству Associated Press сообщил пресс-агент актрисы Марсель Парисо.

Йоханссон встречается с телеведущим Колином Жостом три года, с марта 2016-го. Как рассказал источник из окружения звезды, за это время Скарлетт созрела для нового замужества.

- Они с Колином съехались и живут вместе. Более того, они обсуждают будущий брак. Они любят друг друга, и хотят быть вместе, - рассказал знакомый Йоханссон и Жоста два месяца назад.

Колин Жост — сценарист, актер, режиссер, а так же ведущий телешоу «Saturday Night Live». Именно благодаря этому шоу они и познакомились почти 13 лет назад. В 2006 году Скарлетт ненадолго стала ведущей программы «Saturday Night Live», в которую только-только пришел на работу начинающий сценарист Жост.

- В тот раз, когда она вела программу в первый раз, мы и встретились. Это был мой первый год работы в шоу, - рассказал Жост изданию People.com.

Правда, тогда никакой романтики между ними не возникло. Молодые люди познакомились… и их пути разошлись почти на десятилетие. Скарлетт успела дважды побывать замужем, так что Колин, можно сказать, удачно перехватил ее сразу после очередного развода.

До свадьбы пара встречалась три года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До свадьбы пара встречалась три года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В первый раз, с 2008 по 2010 годы Скарлетт была замужем за голливудским актером Райаном Рейнольдсом. Двухлетние отношения пары убил слишком плотный график. Скарлетт и Райан много снимались и почти не виделись. К тому же во время съёмок своего очередного фильма Райан серьезно увлёкся партнёршей по съемочной площадке Блейк Лайвли, звездой сериала «Сплетница». Рейнольдс и Лайвли поженились вскоре после того, как артист развёлся с Йоханссон. Сейчас у Райана и Блейк уже двое детей, и они ждут третьего.

Вторым мужем Йоханссон стал французский журналист Ромэн Дориак. Пара начала встречаться в 2012 году. Спустя два года отношений американская звезда и французский редактор поженились. В 2014 году Скарлетт родила дочь Роуз, сейчас девочке 4 года. Рождение малышки не спасло их брак – супруги разошлись в 2016 году, а год спустя Йоханссон подала на развод.

Вторым мужем Скарлетт был французский актер Ромэн Дориак. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вторым мужем Скарлетт был французский актер Ромэн Дориак.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Именно тогда она и начала встречаться с Колином. Первые месяцы они скрывались от публики, ведь Скарлетт была еще замужем, и ее бракоразводный процесс был в самом разгаре. Голливудской звезде приходилось быть осторожной, поскольку как раз тогда они с мужем делили опеку над Роуз. Дориак хотел увезти дочь к себе во Францию, но Скарлетт удалось отвоевать опеку, и Роуз осталась жить в США с мамой.

Скарлетт Йоханссон с юности разбивала сердца своим коллегам по Голливуду. У ветреной блондинки были романы с актерами Джаредом Лето, Джошем Хартнеттом и Бенисио дель Торо (который старше Скарлетт на 17 лет). Впрочем, разница в возрасте с дель Торо не стала рекордом. После развода с Рейнольдсом Йоханссон встречалась с бывшим мужем Мадонны Шоном Пенном – а он старше Скарлетт на 24 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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