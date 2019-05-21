«Одно лицо с Максимом»: Годовалая дочь Эммануила Виторгана растет копией старшего брата

Эммануил Виторган опубликовал в Инстаграме свежий снимок своей годовалой дочки Этель. На фото малышка сидит на руках у своего 79-летнего отца. Подписчики странички актера поразились, насколько девочка похожа на своего старшего брата Максима Виторгана – по мнению поклонников звездного семейства, Этель просто его копия.

- Как на брата похожа! Просто копия Максим! Одно лицо, - пишут они в комментариях к посту.

Фолловеры Эммануила Виторгана также отметили, что Этель растет не по годам серьезной. У девочки очень сосредоточенный взгляд – заметно, что она умная и развитая, настоящая гордость папы и мамы.

Новость о том, что у 78-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка, грянула в марте прошлого года как гром среди ясного неба. Никто не ожидал, что супруга Эммануила Гедеоновича Ирина Млодик родит своего первого ребенка в 56 лет. Многие подозревали, что дело все-таки не обошлось без суррогатной мамы. Но жена звезды экрана этот факт никогда не подтверждала.

- Мы с Эммочкой давно мечтали о ребенке, - рассказывала Ирина в одном из интервью. - Но сначала мне нужно было преодолеть проблемы с моим здоровьем. Пришлось подождать почти 20 лет, чтобы решить их.

Счастливый отец малышки Этель признается, что теперь мечтает еще и о сыне. Но решатся ли супруги еще на одного ребенка – большой вопрос. Все-таки возраст у Эммануила Гедеоновича очень солидный.

- Конечно, я все это понимаю, что когда дочка пойдет в школу, мне уже будет за 80, а когда захочет выйти замуж мне будет больше ста лет. Но разве все это важно? Я уже очень много лет не был настолько счастлив, - рассказывал Эммануил Виторган в одном из интервью. - Это невероятные ощущения, и возраст родителей в таком случае не важен. Главное, что на свет появился новый человек. Как по этому поводу можно злорадствовать? Теперь у меня есть стимул лучше следить за здоровьем!

К слову, наследник его сына Максима Виторгана, двухлетний Платон, внешностью пошел в маму Ксению Собчак. Платон – светленький и голубоглазый. Многие отмечают, что он очень похож на дедушку Анатолия Собчака. Мальчик носит двойную фамилию в честь двух звездных семейств – он Платон Виторган-Собчак. Крошке Этель Виторган Платон приходится племянником, несмотря на то, что он на год старше ее.