Борис Титов дал рецепт оздоровления экономики: Освободить бедных от налогов и ввести сборы за сверхрасходы

Президент поставил цель - войти в пятерку крупнейших экономик в мире. Пока мы шестые. Но даже высокие цены на нефть вряд ли позволят России выйти в топ-5 с нынешними темпами роста. Мы скорее уступим место Индонезии, чем обгоним Германию по объему экономики. Как не допустить этого? Ответ на этот вопрос попробовали найти в Институте экономики роста им. Столыпина. «КП Капитал» изучил предложения экспертов.

ПЛАН НА 15 ЛЕТ

Развивать нужно несырьевую экономику, иначе отстанем от всего мира, несмотря высокую нефть. В этом убежден бизнес-омбудсмен Борис Титов, который предложил «дорожную карту» развития страны до 2035 года. Чтобы поднять экономику и продвинуться в мировой табели о рангах, ежегодный рост ВВП должен быть не меньше 5 - 6%. Для сравнения, у нас сейчас жалкие 1 - 2%. И это притом что в среднем мировая экономика растет на 3%. Титов предлагает комплекс мер. Все они основаны на опыте других стран, но с учетом национальных особенностей. И, конечно, требуют инвестиций.

- Потребуется 152 триллиона рублей, - подсчитал Александр Широв, замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. - Из них 8 триллионов рублей господдержки до 2025 года и около 30 триллионов рублей до 2035 года. Остальное - частные инвестиции.

Мы выбрали пять наиболее интересных инициатив, которые предлагают реализовать эксперты Столыпинского института.

1. ЗАПРЕТИТЬ ВОЗВРАТ НДС

По задумке команды Бориса Титова, в стране должна развиваться глубокая переработка нефти, газа, леса, черных и цветных металлов, другого сырья. Эти приоритетные секторы имеют большой потенциал. Инвестиции в них позволят повысить ВВП быстрее, чем создание чего-то с нуля.

Эксперты предлагают стимулировать сырьевые компании. Например, предоставлять льготы по налогам для продукции глубоких переделов, а также частично или полностью отказаться от возврата НДС при экспорте сырья.

2. ОТКРЫТЬ ДВЕРИ ТУРИСТАМ

Одна из самых доходных и быстрорастущих отраслей в мире - это туризм. Ее потенциал в России используется максимум на 10%. По словам Титова, мы станем более гостеприимными, если введем цифровую визу для въезда в Россию (как это сделано на Дальнем Востоке - для жителей азиатских стран), а также упростим и ускорим выдачу этих виз.

3. НАЙТИ «НОВУЮ НЕФТЬ»

Сектор «Зеленая среда», в частности сельское хозяйство, это новая нефть России. Так считают в Институте им. Столыпина. Наш климат по разнообразию несравним ни с одной другой страной мира. Например, царская Россия была лидером по поставке в Европу не только зерна, но и черноморских устриц. Производили даже ананасы.

По словам экспертов, от устаревших еще с советских времен требований к отраслям растениеводства и животноводства нужно отказаться. Сократить нагрузку по статистической отчетности. Поэтапно снизить долю сельскохозяйственных земель в госсобственности и муниципальной собственности, проведя малую приватизацию земель, востребованных малыми и средними производителями сельхозтоваров.

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4. СДЕЛАТЬ КРЕДИТЫ ДОСТУПНЫМИ

Одна из самых важных задач - рост доступности кредитов. Как считает Борис Титов, требуется осторожное «количественное смягчение» для регионов, малого и среднего бизнеса, а также граждан. Другими словами, нужно снизить ставки по кредитам для этих категорий.

- Государству нужна новая денежно-кредитная политика. Среди задач снижение ЦБ ключевой ставки до уровня не более 1% к инфляции, - говорится в докладе. - Правительству и ЦБ РФ предлагается увеличить дефицит бюджета до 3% ВВП (сейчас профицит), а государственный долг - до 30 - 35% от ВВП (сейчас - 15%).

Суть предложения - запустить в экономику больше денег, которые позволят увеличить и доходы граждан, и число открываемых успешных бизнесов.

5. ВЗИМАТЬ НАЛОГИ ПО-УМНОМУ

Приоритеты в налоговой политике следует менять, она должна стать умной, уверены эксперты. Рост налоговых доходов должен идти не за счет увеличения фискальной нагрузки, а за счет роста налоговой базы в результате роста экономики.

- По примеру развитых стран нужно сделать акцент на работу с высокими доходами людей, контролировать не только доходы, но и соответствие их расходам. К примеру, отказаться от налогообложения минимальных зарплат и ввести налоги на сверхпотребление, - считает Борис Титов. - При этом должен сохраняться баланс, чтобы у людей и компаний была мотивация к развитию, инвестициям в производство и к росту персональных доходов. Налоговыми способами нужно устранить диспропорции в социальной сфере.

На первом этапе нужно снизить налоговую нагрузку до 35% от прибыли (сейчас - примерно 50%), создать условия для выхода бизнеса из тени, роста малого и среднего предпринимательства, избавиться от излишней нагрузки и неравенства в доходах населения. На втором этапе необходимо повышать нагрузку на отрасли с избыточной доходностью, снижать в перспективных секторах, делают вывод в Институте экономики роста им. Столыпина.

По мнению экспертов, только при реализации всех указанных мер российская экономика сможет развиваться нужными темпами (5 - 6% в год). В ближайшее время «дорожная карта» будет обсуждаться на Столыпинском форуме в Москве, а затем ляжет на стол президенту.