Что такое «устойчивое развитие» и как оно влияет на нашу жизнь

У японских самураев есть хорошая поговорка: «Если не знаешь, что делать, просто сделай шаг вперед». Концепция устойчивого развития, несмотря на всю свою абстрактность, побуждает крупные компании думать не только о прибыли, но и о других важных аспектах. И не только думать, но и действовать. Корпоративная социальная ответственность стала мировым и российским трендом. Недаром тема устойчивого развития будет главной на предстоящем международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Баланс между поколениями

Термин «устойчивое развитие» впервые применили в конце 60-х. И с тех пор появилось несколько десятков определений. Основная суть - чтобы развитие нынешнего поколения не шло вразрез с интересами будущих. Некая антитеза известной поговорке «после нас хоть потоп».

- Устойчивое развитие - это экономический рост, который не приводит к деградации окружающей среды и сопровождается разрешением социальных проблем, в частности неравенства и бедности, - говорит Игорь Макаров, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. - Это красивая идея, которая может вдохновлять. Ей, безусловно, не хватает конкретики. Но цели в области устойчивого развития не относятся к разряду плановых показателей. Нужно воспринимать их как ориентиры, к которым стоит стремиться.

В устойчивом развитии главное - это постоянное улучшение ситуации, а не конечный результат. В разрезе крупных компаний устойчивое развитие часто трактуется как благополучие жителей (не только работников) и забота об экологии.

По словам экспертов, бизнес не может называться социально ответственным, если сотрудники каждый день сажают по двести деревьев, но при этом у предприятия зашкаливают выбросы, оно производит некачественный продукт или нарушает права коренных народов. Устойчивое развитие - это баланс во всем.

Вредные производства обязаны остаться в прошлом, чтобы не лишить нас будущего. Фото: Ольга КОРДЮКОВА

Забота об экологии

Большой бизнес участвует в обширных экологических программах. Компании занимаются развитием территорий и стремятся компенсировать тот вред, который масштабное производство волей-неволей оказывает на экологию.

- Сегодня вопросы экологии интересуют не только узких специалистов, но и тех, кто занимается корпоративной политикой, - говорит первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев.

Принципы бережного обращения с окружающей средой чаще используются при планировании развития компаний и принятии инвестрешений. К примеру, Русская медная компания реализует на своих предприятиях так называемый нулевой сброс. Он предполагает исключение сбросов сточных вод в природные водоемы. На Михеевском ГОКе действует замкнутый цикл оборота воды.

При этом сознательных компаний не так много. Поэтому власти и общественные организации подталкивают бизнес к более активной заботе об экологии.

- Существующая экодиктатура, то есть некоторое давление государства на бизнес - явление правильное и нормальное. На бизнес нужно поддавливать для жесткого соблюдения природоохранных правил и норм. Одной сознательности пока недостаточно, - считает Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического общества.

- Бизнес, конечно, надо поддавливать - не зря государство является регулятором. Но важно правильно сформулировать нормативы и постулаты, которым станут следовать компании для обеспечения сохранности окружающей среды, - отвечает Андрей Саматов, начальник управления охраны окружающей среды «Сахалин Энерджи».

Обратная связь от общества полезна. И некоторые компании используют ее для улучшения технологических процессов.

- В России у нас работают две фабрики, сертифицированные по всем международным стандартам с точки зрения экологии. Одна из них - в Ленинградской области, ее построили с нуля. Вторая - в центре Краснодара. Несколько лет назад жители города стали жаловаться на запах. Мы поставили комплексную систему очистки воздуха и решили проблему. Это добровольный акт, законодательство нас к этому не принуждало, - приводит пример Ирина Жукова, директор по устойчивому развитию и корпоративным программам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

О пагубном влиянии человека на природу заговорили еще в конце XIX века. Проблема усугубилась в начале XX века, когда страны стали активно заниматься индустриализацией. В 1913 году в Швейцарии состоялась первая международная конференция по охране природы. Но затем две мировые войны отбросили этот процесс на несколько десятилетий. В 60-х годах в Швеции и Норвегии обнаружили, что в их водоемах стала гибнуть рыба. Оказалось, что дым от британских заводов смешивался в атмосфере с дождевыми облаками и выпадал в виде кислотных дождей. Так впервые стала очевидной экологическая взаимозависимость всех стран мира. С тех пор началось движение к устойчивому развитию. И помимо экологии в эту сферу включали другие направления. Как результат - в 2000 году был подписан Глобальный договор ООН, который впервые обозначил конкретные цели устойчивого развития. В 2015 году он был уточнен и пролонгирован до 2030 года (см. графику). Кроме того, теперь ООН адресует призыв не только к развитым странам и крупным корпорациями, но и к каждому конкретному человеку. Это часть глобальной философии.

Не эксплуатация, а взаимовыгодное использование навыков и опыта сотрудников. Фото: Ольга КОРДЮКОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Вклад «Норникеля» в заботу об экологии признали на международном уровне

В конце прошлого года одна из крупнейших российских компаний - «Норильский никель» - заняла 1-е место в номинации «Лидеры бизнеса: расходы на экологию» в рэнкинге, подготовленном рейтинговым агентством RAEX (входит в одноименную международную группу компаний). Затраты «Норникеля» на охрану окружающей среды в 2017 году составили 4,9% от выручки. Это втрое больше, чем аналогичные затраты европейских компаний, которые направляют на экологические программы в среднем 1,5% от выручки.

Развитие территорий и человеческого капитала

Крупные российские компании во многих населенных пунктах являются градообразующими. И все чаще берут на себя социальные функции. Ведь людей теперь, как правило, привлекает не только уровень зарплаты.

- Сегодня человек выбирает не квартиру, не район и даже не город, он выбирает именно среду. Это культура, быт, досуг, условия труда. Мы стараемся сформировать именно комплексную среду обитания, учесть все аспекты, которые важны для человека, - говорит Анна Шабарова, вице-президент Русской медной компании по кадровой политике и социальной ответственности. - Деньги - это не самый большой мотиватор.

Среди приоритетных направлений социальной политики: забота о здоровье работников и членов их семей, формирование благоприятной социально-культурной среды и устойчивое развитие городов присутствия.

«Цель нашей работы с регионами - сделать города металлургов и горняков более удобными для жизни людей и интересными для молодежи, - говорится в годовом отчете компании «Металлоинвест». - С администрациями городов и областей присутствия заключены трехсторонние соглашения о социально-экономическом партнерстве».

Такая работа приносит отдачу. Работники компаний начинают сами проявлять инициативу.

- Мы видим в компании все больше молодых людей, для которых важна повестка устойчивого развития. К нам приходят люди, которым интересно не только работать на предприятиях и в офисах, но и участвовать в благотворительных, волонтерских акциях. Костяк нашего добровольческого движения - молодое поколение, готовое участвовать в решении социально значимых проблем, - говорит Ирина Жукова.

Ответственные компании не просто пользуются трудом своих работников, но и дают им социальные преференции, а также возможности для личного развития и карьерного роста. К примеру, сотрудники «Филип Моррис Интернэшнл» помимо достойной зарплаты получают медицинскую страховку, дополнительные пенсионные накопления, компенсации на питание. Кроме того, в компании поддерживают стремление сотрудников вести здоровый образ жизни. А наиболее активных продвигают по карьерной лестнице.

«Стратегия развития наших сотрудников тесно связана со стратегией развития бизнеса - она позволяет нам сегодня готовить завтрашних лидеров, обеспечивает преемственность передачи полномочий на разных уровнях. Стратегия действует во всех регионах присутствия компании и распространяется на работников всех уровней, от рабочего до руководителя», - говорится в годовом отчете ФМИ о деятельности в области устойчивого развития.

Выгода любой ценой - тупиковый путь. Только поиск здравых альтернатив даст эффективность. Фото: Ольга КОРДЮКОВА

СЛОВАРЬ «КП КАПИТАЛ»

Глобальный договор ООН - международная инициатива для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, призыв трансформировать бизнес в пользу общества, природы и будущего планеты, попытка мобилизовать глобальное движение ответственных компаний-лидеров. Объединяет более 13 тысяч участников из почти 160 стран мира. В России к Глобальному договору ООН присоединились 80 крупнейших компаний.

Здоровье и благополучие

В основе устойчивого развития лежит одна важная цель - здоровье и благополучие людей. И если многие крупные компании способны влиять на это только в местах расположения производств, то некоторые за счет своей деятельности могут охватить миллионы.

- В 2016 году мы объявили о своей глобальной цели - заменить сигареты менее вредными бездымными продуктами и сделать это как можно скорее. Наша компания уже инвестировала более $6 млрд в разработку, научную оценку и развитие производственных мощностей для большого портфеля альтернативной продукции с пониженным риском, - говорит Ирина Жукова из «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ).

По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сегодня в мире около 1,1 млрд совершеннолетних курильщиков. И к 2025 году их количество сохранится.

- Именно здесь мы видим свое долгосрочное положительное воздействие на актуальные вопросы устойчивого развития, которое может коснуться миллионов людей. Если у нас получится воплотить задуманное, то наш вклад поможет сократить распространение неинфекционных болезней, - поясняет Ирина Жукова. - При этом для коммерческого успеха нужно совместить два условия. Во-первых, пониженный риск должен быть научно доказан. Во-вторых, инновационный продукт должен отвечать ожиданиям совершеннолетних курильщиков, чтобы они смогли на него переключиться.

Ирина Жукова. Фото: Пресс-служба ФМИ

По словам Жуковой, в научно-исследовательских центрах ФМИ работает более 400 ученых. Они проводят исследования и делятся результатами на различных научных площадках.

- Российская научная школа высоко ценится в мире, и для нас очень важно, что результаты исследований, проведенных Всероссийским НИИ табака, махорки и табачных изделий в Краснодаре, а также Институтом фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, подтверждают, что использование IQOS действительно может снизить риски для здоровья курильщиков. В 2014 году у нас все совпало, и мы запустили продукт, который действительно оказался удобен в использовании, - говорит Ирина Жукова.

В России из ста человек, которые попробовали IQOS, восемьдесят переходят на него, отказываясь от традиционных сигарет. Это очень высокий показатель. За инновационными продуктами ФМИ стоят серьезные научные исследования. Работа в этом направлении продолжается в двух научно-исследовательских центрах - в Швейцарии и Сингапуре.

- Это постоянный процесс, нацеленный на снижение риска при потреблении никотинсодержащих продуктов. Почему это актуально? Потому что проблема курения никуда не исчезнет. Более миллиарда человек продолжают курить. Мы считаем, что нужно предложить им альтернативу. И в этом видим нашу основную цель, - подытоживает Жукова.

Алена Кульмасова. Фото: Пресс-служба «ВкусВилл»

ОПЫТ

Для создания качественных товаров нужны чистые воздух, земля и вода

Алена Кульмасова, управляющая единой концепцией «ВкусВилл»:

- Нам довольно легко существовать в условиях устойчивого развития, поскольку для «ВкусВилл» это не стратегический план от руководителей, а постоянное состояние, которое формируют наши покупатели и сотрудники.

Мы строим свою компанию, орентируясь на покупателей, среди которых есть как более старшее, так и молодое поколение.

Именно покупатели мотивируют нас к постоянному изменению, но сохраняя свои базовые ценности. К примеру, мы меняем упаковку на более экологичную. Предоставили покупателям возможность сдать пластик, алюминий и батарейки для дальнейшей переработки. Это важно нашим покупателям, они сами подсказали нам пути развития. «ВкусВилл» давно уже не просто магазин, мы экосистема, которая базируется на устойчивом развитии.

Александр ЦЫГАНКОВ. Фото: Пресс-служба «ВкусВилл»

Александр ЦЫГАНКОВ, эколог «ВкусВилл»:

- Мы предприняли целый ряд шагов по экологизации своего бизнеса. Нескольких своих поставщиков мы убедили заменить упаковку из вспененного полистирола на другие материалы. Это связано с тем, что его переработка слабо развита в России, а для окружающей среды и человека он может быть вреден, если его неправильно утилизировать. Также компания предоставляет покупателям возможность в 18 своих магазинах сдать использованную упаковку от напитков - пластиковые бутылки и алюминиевые банки, - чтобы в дальнейшем их передали на перерабатывающие заводы. Еще мы начинаем менять наши внутренние процессы - сейчас в пилотном режиме работает проект по возврату из магазинов нашему поставщику ящиков из-под бананов. Те картонные коробки, которые вернуть уже нельзя, из магазина передаются на переработку.