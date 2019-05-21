2019-05-21T12:39:15+03:00
Звезды

Ангельски красивая дочь Моники Белуччи сравнила себя со знаменитой мамой

14-летняя Дева делает первые шаги в модельном бизнесе
Ирина СУХАНОВА
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14-летняя Дева снялась в фотосессии для Dolce&Gabbana. Девушка очень похожа на свою знаменитую маму.14-летняя Дева снялась в фотосессии для Dolce&Gabbana. Девушка очень похожа на свою знаменитую маму.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дочь известной актерской пары Моники Белуччи и Венсана Касселя пробует себя в роли модели: недавно 14-летняя Дева снялась в фотосессии для Dolce&Gabbana. Белуччи уже много лет сотрудничает с известным итальянским брендом, она не раз рекламировала коллекции дизайнерского дуэта. И вот теперь у нее подросла достойная смена. Тем более, что Дева очень похожа на свою знаменитую маму. В Инстаграме девушка опубликовала коллаж, в котором она сравнила себя с Моникой в юности.

Два черно-белых кадра показывают, насколько велико сходство между мамой и дочкой. Черные вьющиеся волосы, темные глаза, пухлые губы — похоже, Деву ждет большое будущее модели.

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#devacassel#monicabellucci
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Как и все подростки, Дева любит публиковать свои снимки в Инстаграме. Но аккаунт девушки закрыт для посторонних — ее посты могут видеть только близкие друзья. Видимо, на этом настояли родители Девы. Тем не менее, некоторые кадры просачиваются в Сеть благодаря знакомым наследницы звездной семьи. Дева — обычная девушка, которая обожает дурачиться с подругами, делать селфи и примерять новые наряды перед зеркалом.

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@d.casselucci#monicabellucci
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Уже известно, что фотосессия, для которой снялась Дева Кассель, предназначается для рекламной кампании нового парфюма Dolce&Gabbana. Съемка проходила месяц назад на улицах живописного итальянского городка Равелло. Фотосессию устроили на узких улочках старого города: одетая в кружевное белое платье Дэва позировала возле магазинчиков с сувенирами, заставленными яркой керамикой.

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Съемка проходила месяц назад на улицах живописного итальянского городка Равелло.
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Для юной Девы эта съемка стала дебютом. До сих пор Моника и ее бывший муж французский актер Венсан Кассель старались оградить своих дочерей от внимания публики. Младшая Леони еще слишком мала для шоу-бизнеса (девочке 9 лет), а вот старшую родители сочли уже готовой для старта модельной карьеры.

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Моника Белуччи и Венсан Кассель были женаты 14 лет, пара рассталась в 2013 году. О причинах развода они никогда не рассказывали, но, по словам окружения, в отношениях супругов всегда было много свободы, которой Кассель беззастенчиво пользовался. Сейчас Моника опять счастлива: у нее новый роман. 54-летняя актриса встречается с 36-летним французским художником Николасом Лефевром.

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@d.casselucci#monicabellucci@monicabellucciofficiel#devacassel
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Избранник актрисы не только рисует сам, но и торгует произведениями искусства. Николас – владелец модной галереи. С Белуччи он познакомился летом прошлого года на Лазурном берегу. Говорят, их объединила общая страсть к путешествиям. Лефевр в юности много путешествовал по Перу, а Белуччи после развода с Касселем несколько лет жила в Бразилии.

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Бывший муж Моники Венсан Кассель сейчас тоже не один: его новая жена, 21-летняя модель Тина Кунаки недавно родила ему дочку. Девочку назвали Амазони.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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