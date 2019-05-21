2019-05-21T20:03:24+03:00
Звезды

Два самых завидных холостяка планеты: Брэд Питт и Ди Каприо представили в Каннах фильм «Однажды в Голливуде»

Режиссер Квентин Тарантино вернулся на кинофестиваль через 25 лет после триумфального успеха «Криминального чтива»
Наталья ТУБОЛЬЦЕВА
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Исполнители главный ролей Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби на премьере фильма "Однажды в Голливуде".Исполнители главный ролей Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби на премьере фильма "Однажды в Голливуде".Фото: REUTERS

Этой премьеры в Каннах ждали больше всего: 21 мая Квентин Тарантино представил на кинофестивале фильм «Однажды в Голливуде». Режиссер вернулся на Лазурный берег через 25 лет после триумфального успеха своего «Криминального чтива». Ожидается, что новая работа мэтра соберет не меньшие лавры. Тем более, что актерский состав ленты действительно впечатляет: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Аль Пачино, Тим Рот. Гонорары звезд держатся в тайне, но известно, что один только Ди Каприо получил за роль 10 миллионов долларов. В целом же бюджет картины составил 100 миллионов долларов.

В основе сюжета — одно из самых громких преступлений Америки 70-х годов, когда в 1969 году в Голливуде Чарльз Мэнсон и его секта «Семья» зверски убили актрису Шэрон Тейт. Шэрон была женой режиссера Романа Полански, в тот момент она ждала ребенка. Накануне премьеры Квентин Тарантино попросил зрителей в Каннах не спойлерить фильм до его выхода в массовый прокат (в России премьера назначена на 8 августа). Режиссер обратился к гостям кинофестиваля через Твиттер и призвал их не раскрывать интригу и детали сюжета.

Квентин Тарантино вернулся на Лазурный берег через 25 лет после триумфального успеха своего «Криминального чтива». Фото: REUTERS

Квентин Тарантино вернулся на Лазурный берег через 25 лет после триумфального успеха своего «Криминального чтива».Фото: REUTERS

При том, что лента снята по истории кровавого убийства, это комедия, построенная на взаимоотношениях героев Ди Каприо и Брэда Питта. Лео играет голливудского актера-неудачника, Брэд - его дублера. Втянутыми в детективную историю они оказываются из-за того, что персонаж Ди Каприо живет по соседству с Шэрон Тейт (ее играет Марго Робби).

Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Квентин Тарантино и Марго Робби. Фото: REUTERS

Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Квентин Тарантино и Марго Робби.Фото: REUTERS

Этим вечером на красной дорожке Каннского фестиваля появились все исполнители главных ролей. Даже Брэд Питт, который после скандального развода с Анджелиной Джоли не так уж часто выходит на публику. 55-летний актер был безупречен в своем смокинге: загадочно улыбался и махал рукой зрителям. Поклонницы так и млели, гадая, что же станет следующей «миссис Питт». Но на красной дорожке Брэд появился один, без спутницы.

Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо - два самых завидных холостяка Голливуда. Фото: REUTERS

Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо - два самых завидных холостяка Голливуда.Фото: REUTERS

После скандального развода с Анджелиной Джоли Питт не так уж часто выходит на публику. Фото: REUTERS

После скандального развода с Анджелиной Джоли Питт не так уж часто выходит на публику.Фото: REUTERS

А вот с Леонардо Ди Каприо все ясно — по крайней мере, пока. В Канны 44-летний голливудский сердцеед приехал со своей нынешней пассией, 21-летней моделью Камилой Морроне. Папарацци украдкой снимали, как влюбленные гуляют по берегу моря и фотографируют друг друга на мобильный телефон. Но на красной дорожке Лео был один. Компанию ему составила только коллега по фильму Марго Робби.

Компанию лео на красной дорожке составила актриса Марго Робби. Фото: REUTERS

Компанию лео на красной дорожке составила актриса Марго Робби.Фото: REUTERS

Впрочем, Камила в этот вечер тоже была на премьере — она также пришла одна. Зато в шикарном белом платье, напоминающем подвенечное, и с каскадом бриллиантов на шее. Манекенщица приехала в Канны в качестве посла красоты известной косметической марки (по официальной версии). Но на самом деле, конечно, поддержать бойфренда.

Девушка Ди каприо моделбь Камила Морроне тоже была здесь. Фото: REUTERS

Девушка Ди каприо моделбь Камила Морроне тоже была здесь.Фото: REUTERS

Камила была в белом платье, напоминающем свадебное, и с шикарными бриллиантовым колье на шее. Фото: REUTERS

Камила была в белом платье, напоминающем свадебное, и с шикарными бриллиантовым колье на шее.Фото: REUTERS

И уже совершенно все понятно с семейным положением Квентина Тарантино. В ноябре прошлого года 56-летний режиссер наконец-то покончил со своим статусом холостяка и женился на очаровательной подруге, израильской певице Даниэле Пик. Судя по тому, как себя держит на красной дорожке супруга режиссера, Квентин у нее полностью под каблучком.

Леонадро Ди Каприо, Квентин Тарантино и жена режиссера Даниэла Пик. Фото: REUTERS

Леонадро Ди Каприо, Квентин Тарантино и жена режиссера Даниэла Пик.Фото: REUTERS

Квентин Тарантино с женой. Фото: REUTERS

Квентин Тарантино с женой.Фото: REUTERS

Квентин Тарантино с женой. Фото: REUTERS

Квентин Тарантино с женой.Фото: REUTERS

Квентин Тарантино и Марго Робби. Фото: REUTERS

Квентин Тарантино и Марго Робби.Фото: REUTERS

На премьере появилась 21-летняя актриса Эль Фэннинг — самый молодой член фестивального жюри. Накануне голливудской звезде стало плохо на одном из званых ужинов, Эль упала в обморок во время банкета. Поговаривают, что все случилось из-за духоты и слишком тесного платья. Но теперь с актрисой, похоже, все в порядке. На всякий случай Эль надела на премьеру просторный наряд, в котором она могла свободно дышать.

Эль Фэннинг Фото: REUTERS

Эль ФэннингФото: REUTERS

Девушки от Лео так и млели. Фото: REUTERS

Девушки от Лео так и млели.Фото: REUTERS

ИСТОЧНИК KP.RU

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