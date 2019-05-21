2019-05-21T07:45:04+03:00
Спорт

Умер трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда в возрасте 70 лет

В последние полгода у него были серьезные проблемы со здоровьем
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Ники Лауда.Ники Лауда.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший австрийский автогонщик, трехкратный чемпион мира по автоспорту в классе машин "Формула-1" Ники Лауда ушел из жизни на 71 году жизни. Об этом сообщили СМИ Австрии, ссылаясь на электронное письмо родных бывшего гонщика.

Как отмечается, Ники Лауда умер 20 мая в кругу своей семьи. С июля прошлого года у Лауды были серьезные проблемы со здоровьем. Он попал в больницу с подозрением на грипп, ему потребовалась пересадка легких. Лауде в последнее время проводили диализ почек в Швейцарии. Бывший автогонщик умер в окружении близких и всей своей семьи.

- С глубокой печалью сообщаем, что наш любимый Ники тихо скончался в понедельник в окружении семьи. Его уникальные достижения как спортсмена и бизнесмена были и будут незабываемыми, как и его неустанный интерес к действию, его прямолинейность и смелость, - говорится в заявлении семьи Ники Лауды. - Вдали от публики он был любящим и заботливым мужем, отцом и дедушкой, мы очень будем скучать по нему.

Ники Лауда провел 13 сезонов в "Формуле-1", выиграв 25 этапов Гран-При и 54 раза поднимался на подиум. Он трижды выигрывал звание чемпиона мира - в 1975, 1977 и 1984 годах. Ники Лауда выступал в разное время за команды "Марч", БРМ, "Феррари", "Брэбем" и "Макларен". Профессиональную карьеру Ники Лауда завершил в 1985 году. А с сентября 2012 года бывший автогонщик вошел в наблюдательный совет "Мерседеса" на правах председателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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