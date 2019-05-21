Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею 2019

После очередного игрового дня группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 стали известны все восемь команд, которые продолжат борьбу в четвертьфинале турнира. Последним участником стала команда Швеции, которая за 30 секунд до конца поединка с Латвией вырвала победу со счетом 5:4, лишив прибралтов шансов на выход в плей-офф турнира.

Из группы А в четвертьфинал вышли Финляндия, США, Канада и Германия. И второй восьмерки - сборные России, Чехии, Швеции и Швейцарии. Однако же только после четырех поединков, которые пройдут сегодня, во вторник 21 мая, будут определены точные пары команд, которые начнут плей-офф турнира 23 мая.

Сборная России, напомним, сыграет 21 мая свой последний матч на групповом этапе - соперником станет сборная Швеции. Ранее шведы уже успели проиграть на этом турнире поединок команде Чехии, с которой наши расправились уже по ходу этого чемпионата, одержав победу со счетом 3:0.

Календарь оставшихся матчей группового этапа выглядим следующим образом:

21 мая сыграют:

Финляндия — Германия,

Чехия — Швейцария,

Словакия — Дания,

Норвегия — Латвия,

Канада — США,

Швеция — Россия.

При этом, если бы плей-офф чемпионата мира прошел уже сегодня, после шести встреч, то четвертьфинальные пары выглядели бы следующим образом:

Россия — Германия,

Канада — Швеция,

Чехия — США,

Финляндия — Швейцария.

Финал чемпионата мира по хоккею 2019, напомним, пройдет в Словакии 26 мая. Год назад за титул чемпионов мира в финале боролись Швеция и Швейцария, и скандинавы одержали победу.