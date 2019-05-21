Росреестр разъяснил, что делать, если сосед по даче захватил вашу землю

Ситуация, когда соседи по садовому товариществу годами спорят, там ли стоит забор и кто у кого оттяпал землю, увы, не редкость. Росреестр дал рекомендации владельцам земельных участка, как действовать, если сосед захватил территорию, а также, как обезопасить себя от нарушителей земельного законодательства.

1) В какой ситуации можно обратиться с жалобой на соседа по земельному участку?

Ваш сосед перенес забор и в результате незаконно занял часть вашего земельного участка. В таком случае можно обратиться с заявлением в территориальный орган Росреестра или орган муниципального земельного контроля. Обращаться надо в регионе, где расположен ваш земельный участок.

2) При каких условиях можно обращаться с жалобой на соседа?

Вы должны быть правообладетелем (законным собственником) земельного участка, границы которого нарушены. То есть ваши права на участок зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или подтверждаются правоустанавливающими документами (для ранее возникших прав) — скажем, бумажным свидетельством о праве собственности на землю.

Кроме того, прежде, чем жаловаться, надо выяснить, установлены ли границы (проведено межевание) вашего и соседского земельного участка по правилам, предусмотренным нынешним законодательством (должны быть определены координаты так называемых характерных точек границ земельных участков). Если границы участка не установлены, надо обратиться к кадастровому инженеру. После этого, возможно, исчезнет и предмет для спора.

СПРАВКА «КП»

Как зарегистрировать свои права на земельный участок

Для регистрации прав на земельный участок он должен быть поставлен на кадастровый учет. Возможен также вариант, когда ваши права являются ранее возникшими, т.е. вы получили участок в собственность или пользование до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и у вас есть документ, подтверждающий этот факт. В таком случае по вашему заявлению в ЕГРН будут внесены сведения о принадлежащем вам участке как о раннее учтенном и зарегистрировано на него ваше ранее возникшее право.

Заявление и документы для проведения кадастрового учета, регистрации прав на недвижимость, в том числе в отношении ранее учтенного участка, необходимо направить в Росреестр. При этом для одновременного проведения кадастрового учета и регистрации прав достаточно предоставить одно заявление. Документы на проведение этих процедур можно направить в Росреестр в электронном виде, заполнив специальные формы на сайте Росреестра.

Документы можно также подать через офисы МФЦ (многофункциональный центр) на всей территории России (туда надо прийти лично). Кроме того, Росреестр обеспечивает экстерриториальный принцип оказания услуг. Это означает, что, если принадлежащий вам участок расположен не в городе вашего проживания, вам не надо никуда ехать, чтобы поставить его на кадастровый учет или оформить в собственность. Оформить его можно в городе вашего нахождения.

3) Как обратиться в Росреестр в случае самовольного захвата вашей территории соседом?

В территориальный орган Росреестра можно обратиться письменно, в электронном виде через сайт Росреестра или прийдя туда лично. Адреса и телефоны для обращения можно посмотреть здесь.

В обращении надо указать адрес и кадастровый номер земельного участка и информацию о переносе забора или факте самозахвата части принадлежащей вам территории. В заявлении также надо указать, что такие действия привели к нарушению ваших имущественных прав.

4) Какая ответственность предусмотрена за самозахват земли?

На основании вашего заявления государственные инспекторы по использованию и охране земель проведут проверку и, если нарушение подтвердится, выдадут нарушителю предписание об его устранении, а также составят протокол об административном правонарушении.

За самовольное занятие земельного участка предусмотрена административная ответственность - штраф. Для граждан это - от 1 до 1,5 процентов кадастровой стоимости занятой части земельного участка, но не менее 5 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость участка не определена, то размер административного штрафа составит от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

5) А если соседу плевать на предписания инспекторов земельного надзора?

Предписание выдается сроком на 6 месяцев, но этот срок может быть продлен, если нарушитель принимает меры по устранению нарушения, и он может это документально подтвердить. После истечения срока, установленного в предписании, инспекторы проверяют, устранено нарушение или нет. Если нарушитель не принимает никаких мер, будет выдано еще одно предписание и составлен протокол об административном правонарушении.

6) Почему рекомендуется регистрировать земельные участки и проводить их межевание?

В соответствии с нашими законами кадастровый учет и регистрация прав носят заявительный характер. То есть закон НЕ ОБЯЗЫВАЕТ граждан оформлять принадлежащие им объекты недвижимости, а проведение этих процедур возможно ТОЛЬКО ПО ЖЕЛАНИЮ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ.

Но! Если вы являетесь владельцем земельного участка и хотите им распоряжаться (например, продать, подарить или передать по наследству), вам необходимо поставить участок на кадастровый учет и зарегистрировать на него права собственности. Поэтому Росреестр рекомендует гражданам оформлять участки в соответствии с законодательством. Росреестр также рекомендует правообладателям участков, не имеющих точных границ, все-таки подумать о проведении кадастровых работ (межевания). Внесение в ЕГРН сведений о границах избавит вас от проблем из-за возможных споров, в том числе с соседями и с органами публичной власти.