Судмедэксперт, ошибочно нашедший алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика, получил 10 месяцев исправительных работ

Больше двух лет понадобилось следствию и суду чтобы разобраться в громкой истории "пьяного мальчика". Напомним, в апреле 17-го года в Балашихе во дворе жилого дома машина насмерть сбила ребенка . Тогда экспертиза установила, что мальчик якобы был мертвецки пьян – в его крови нашли 2,7 промилле алкоголя. Но смог бы он выпить подряд несколько рюмок водки? Нет! И этот ответ дал именно суд.

Появившиеся в медицинских справках промилле - ничто иное как врачебная ошибка.

- Судмедэксперт Михаил Клейменов был признан виновным по статье "Халатность". Ему назначено наказание - 10 месяцев исправительных работ, - сообщили официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Такой приговор прозвучал в понедельник, 20 мая, в Щелковском городском суде. Вот только отец ребенка, который все это время требовал строго наказать виновных, его не услышал.

- Нервы сдали и я вышел из судебного зала, - рассказал "Комсомолке" папа погибшего мальчика Роман Шимко - Уже тогда понимал, что приговор будет издевательством над нашей семьей и я не ошибся . Ну подумаешь, поработает он 10 месяцев дворником, но ведь этим вину не искупить. Самое-то страшное, что он после этого сможет вернуться к работе. Этакий санитар смерти, которому все сходит с рук. Решение суда мы будем обжаловать. По-прежнему считаю , что изначально следствие выбрало не тот путь и речь идет не о халатности, а о преступном сговоре группы лиц. Выгода от таких липовых результатов экспертизы была только у виновницы ДТП. Но разбираться в истинных мотивах и искать доказательства никто так и не захотел.

В рамках судебного процесса Роман настаивал на компенсации морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Но это требование суд так и не удовлетворил. Впрочем, подать иск он имеет право и в рамках гражданского делопроизводства. Напомним, деньги убитый горем отец обещал передать в один из благотворительных фондов.

Оскандалившийся судмедэксперт свою вину в суде так и не признал. Он продолжал уверять, что ребенок был пьян. Сейчас полиция проводит в отношении него подследственную проверку.

- Я подал заявление о клевете. Он неоднократно в интервью заявлял, что мой сын был пьян и что надо разбираться с нашей семье, которая спаивала ребенка. Теперь есть решение суда, которое это опровергает. Так что с его стороны это была клевета и высказывал он ее публично. Кроме того, он ни раз в интервью называл ФИО моего сына. Этим Клейменов грубо нарушил врачебную этику и закон о персональных данных. За это он тоже должен быть наказан, - заявил Роман Шимко.

Судя по всему, точку в этой истории ставить пока рано. И родителей понять можно. Они не только потеряли сына, но и после оглашения результатов экспертизы стали жертвами нападок со стороны правоохранительных органов, общественности и СМИ.

Напомним, гибель шестилетнего мальчика под колесами машины в Балашихе в апреле 2017 года получила широкий общественный резонанс после того, как эксперт выявил в крови ребенка алкоголь. Виновница ДТП Ольга Алисова была приговорена к трем годам лишения свободы.

Обвиняемая в наезде на шестилетнего ребенка в Балашихе Ольга Алисова, в Железнодорожном городском суде Подмосковья, 2017 год. Фото Кирилла Зыкова / АГН Москва

Заведующий отделением подмосковного бюро судебно-медицинских экспертиз Михаил Клейменов обвинялся по статье "Халатность". Как ранее пояснили в Генпрокуратуре, при отборе образцов крови в нарушение установленного порядка Клейменов использовал металлический черпак, что привело к загрязнению этих образцов, не было обеспечено их незамедлительное направление в судебно-химическую лабораторию. Эти нарушения привели к спиртовому брожению образцов крови и образованию в них ацетальдегида и этилового спирта в количестве 2,7%, выявленных при ее судебно-химическом исследовании.

Комплексная судебная экспертиза подтвердила, что у малолетнего на момент дорожно-транспортного происшествия алкогольное опьянение отсутствовало, ребенок был трезв.

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