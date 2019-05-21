2019-05-21T12:27:25+03:00
Происшествия

В Москве топ-менеджера развели на 600 тысяч, представившись службой безопасности

Женщина потеряла 608 000 рублей, нарушив важнейшее правило безопасности банковских операций
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Потерпевшая сообщила полицейским о списании неизвестными 608 000 рублей с принадлежащих ей банковских карт.Потерпевшая сообщила полицейским о списании неизвестными 608 000 рублей с принадлежащих ей банковских карт.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Инцидент произошел 14 мая в Москве. Неизвестная девушка позвонила 34-летней Анастасии К., работающей советником в одном из крупных банков. Звонившая представилась сотрудницей безопасности другого банка, где у Анастасии имеются кредитная и дебетовая карты.

Девушка сообщила, что службой безопасности была зафиксирована попытка списания с карт Анастасии 400 000 рублей, но банк их вовремя заморозил и сохранил. Теперь, чтобы вернуть свои деньги, Насте необходимо всего-то продиктовать коды из приходящих на телефон СМС-сообщений.

- В полицию обратилась Анастасия К., которая сообщила о списании неизвестными 608 000 рублей с принадлежащих ей банковских карт. Мошенники похитили 300 тысяч рублей с дебетовой карты и еще 308 тысяч рублей - с кредитной. Звонившие представились сотрудниками безопасности банка, чем внушили женщине доверие, - сообщил "КП" источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция ведет проверку и разыскивает мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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