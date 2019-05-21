Полина Гагарина: «Меня разнесло до 80 килограммов, я решила - не хочу так выглядеть»

Полина Гагарина — обладательница завидно стройной фигуры. Но так было далеко не всегда: десять лет назад певица была настоящей пышечкой, с переменным успехом боровшейся с лишними килограммами. Желание стать худой и здоровой в конце концов победило. Сегодня Полина вспоминает, что расстаться с весом ей помогла железная сила воли, спорт и правильное питание. В интервью YouTube-проекту «А поговорить?» 32-летняя Гагарина рассказала, что подвигло ее сесть на строгую диету.

Певица вспомнила, что уже была пухленькой, когда участвовала в проекте Первого канала «Фабрика звезд». Тогда это был подростковый «жирок», из-за которого казалось, что у нее есть лишний вес. Но по-настоящему певица поправилась, когда родила своего первенца.

На "Фабрике звезд" у Гагариной был, по ее словам, "младенческий жирок".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я была на «Фабрике», мне тогда казалось, в абсолютно нормальном весе, - рассказала гагарина. - Ну, такая пухленькая девочка! Еще форма моего лица диктует собственное такое восприятие меня. А тогда была подростковая отечность. Младенческий жирок. Когда я забеременела в 19 лет, сверху на младенческий жирок добавились гормоны. И меня разнесло до 80 килограммов.

Вот тогда Полина по-настоящему ощутила, насколько ей тяжело в новом большом теле. Певице не хотелось смотреть на себя в зеркало, ей пришлось полностью поменять гардероб. И тогда она решила, что непременно расстанется с лишним весом.

- Когда родила Андрюшу, подошла к зеркалу и сказала: «Я так выглядеть не хочу», - вспоминает Полина.

Родив сына, артистка поправилась до 80 килограммов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Артистка полностью изменила свой рацион: они перешла на дробное питание, теперь ест часто и понемногу. Полина убрала из своего холодильника все жирное, сладкое и калорийное. Исключила жареные блюда, выпечку, колбасу и прочие мясные полуфабрикаты. Артистка не ест красное мясо, предпочитая ему рыбу и морепродукты. В диете Полины — овощи, свежие или на пару (за исключением картошки, на нее табу), цельнозерновые злаки и много зелени. Обязательный пункт в расписании звезды - физические нагрузки: занятия в тренажерном зале, йога, бег.

gagara1987 Водная вилла- кайф, но без детей! Но у нас с мужем есть 2 часа каждый день, когда мы можем сбежать и побыть вдвоём!

Сегодня Полина — счастливая мама двоих детей. Сыну Андрею, которого звезда родила от от первого брака с актером Петром Кисловым, уже 11 лет. Вторым мужем певицы стал модный фотограф Дмитрий Исхаков. Два года назад Гагарина родила от него дочку Мию. На этот раз певица тщательно следила за своим весом и довольно быстро пришла в норму после родов.