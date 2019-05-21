2019-05-21T14:49:58+03:00
Происшествия

Камеры видеонаблюдения в Подмосковье сняли, как водитель BMW намеренно давит бездомную собаку

Новенькая иномарка принадлежит участнику скандального шоу «Хулиганы» Артуру Асатряну
Наталия ЕРОШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments12
Владелец авто успел засветиться на ТВ в шоу «Хулиганы» на канале «Пятница».Владелец авто успел засветиться на ТВ в шоу «Хулиганы» на канале «Пятница».
Изменить размер текста:

Ужасный инцидент произошел в подмосковной Немчиновке на майских праздниках. Там водитель новенького BMW переехал бездомную собаку, которая лежала на дороге.

На кадрах, которые попали в редакцию "Комсомольской правды", видно, что иномарка поворачивает на хорошо просматриваемом перекрестке направо. Несложно заметить, что автомобиль двигается медленно, и водителю не составит труда увидеть собаку, которая лежит в 20 метрах от перекрестка на середине дороги.

Переехал собаку во дворе.

Мы не знаем, заметил ли водитель собаку или нет до наезда, но в одном уверены точно. Любой, кто хотя бы раз сидел за рулем, подтвердит, что, проехав на такой скорости даже по маленькому препятствию, почувствует его. На кадрах видно, как водитель BMW даже не притормозил после того, как наехал и протащил пса по дороге. А потом как ни в чем не бывало поехал дальше. Собака в это время пытается уползти с дороги на передних лапах. Через несколько часов пса найдут местные жители уже мертвым.

Очевидцы говорят, что это далеко не первый случай такого обращения с животными. По словам жителей, все началось, когда в этом районе стали появляться палатки, в которых торгуют приезжие.

- Сначала появились палатки, а потом стали исчезать собаки. Их осталось всего две, – рассказывает местная жительница Светлана. – Эта собака просто грелась на солнышке. После просмотра видео становится понятно, что этот, извините меня, недочеловек специально ее переехал. Я сама вожу машину и понимаю, что не заметить собаку, а потом еще и не заметить, как наехал на что-то, невозможно.

"Комсомольская правда" узнала, кому принадлежит новенький BMW, раздавивший собаке позвоночник. Владелец - 31-летний Артур Асатрян. Молодой человек успел засветиться на ТВ в шоу «Хулиганы» на канале «Пятница», где вел себя вызывающе. На шоу он не раз повторял, что ему все позволено, ведь он «король». Артур даже рассказывал, что не брезгует бить женщин, чтобы доказать свою правоту.

Сам Артур Асатрян сказал журналистам, что машина сейчас находится у его друга, 25-летнего Григория Мирзояна. И что это он был за рулем BMW в тот день. Вот как эту ситуацию комментирует сам Григорий:

- Я ее просто не заметил. Когда я по ней проехал передними колесами, я не подумал, что это собака. А когда проехал задними и услышал собачий визг, то понял, – рассказывает Григорий журналистам "КП". – Я хотел заехать во двор и развернуться, чтобы посмотреть на состояние собаки, но она уже уползла.

Григорий Мирзоян. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Григорий Мирзоян.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На данный момент жители обратились в местную полицию по факту жестокого обращения с животными. Но ответ правоохранителей их вряд ли обнадежил.

— В полиции мне сказали, что они такими делами не занимаются, тем более если собака бездомная. Сказали, что сообщили в ГИБДД, а оттуда мне позвонят, если что-то решат. Видимо ему всё сойдёт с рук. Надеюсь, что хотя бы резонанс поможет наказать этого ****— поделилась женщина с kp.ru.

Примечательно, что статья «Жестокое обращение с животными» не имеет уточнений относительно принадлежности самого животного. В статье не указано, что дело возбуждается только по домашним питомцам, в УК РФ черным по белому написано, что лицо, причинившее страдание животному, должно понести наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
И тебя вылечат: в лже-клиниках пенсионерам от всех болезней назначали пиявки за бешеные деньги
Сотрудники МВД раскрыли масштабную криминальную схему — сразу в нескольких крупных городах России работала и процветала сеть медцентров, не имеющих к медицине никакого отношения
Судмедэксперт, ошибочно нашедший алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика, получил 10 месяцев исправительных работ
Отец погибшего в ДТП ребенка уверяет, что дело не в халатности, а сговоре и планирует обжаловать слишком мягкое, по его мнению, решение суда [видео]
Тайна черной «Волги»: Как автомобиль с петербургскими номерами стал главной уликой в убийстве милиционера в Белоруссии
Перед смертью лейтенант написал СМС коллегам с ориентировкой на своих убийц. Но друзья молодого силовика уверены, что сообщение отправили палачи, чтобы запутать следы
«На карту прилетело 25 миллионов. Он подумал, что это знак свыше»: 30-летний мужчина обманул банк и попал за решетку
Сейчас Анатолий Игнатьев, осужденный на 5 лет, оспаривает приговор и обратился за помощью к Сергею Семенову, который после истории с Дианой Шурыгиной стал правозащитником в Самаре
Новости 24
Google: обновления для устройств Huawei будут доступны 90 дней
Президент Абхазии: действия лидеров оппозиции говорят о попытках захвата власти
Предложение о вынесении вотума недоверия канцлеру Австрии рассмотрят 27 мая
Служба занятости начнет оказывать услуги в дистанционной форме
Эксперт прокомментировал заявление США о введении санкций против «Северного потока - 2»
Российские туристы предпочитают летать в Таиланд, Турцию и Германию
Вся "Игра престолов" за полторы минуты: фанаты собрали по секунде с каждого эпизода
В парламенте отметили сходство поступков Зеленского и Порошенко
В Госдуме приняли закон о праве родных посещать больных в реанимации
Эксперт спрогнозировал реакцию США на призыв Зеленского усилить санкции против РФ
Самокрутками балуются 7% российских курильщиков
В Huawei заявили, что временная лицензия на деятельность в США не имеет большого значения
Досрочные выборы в украинскую Раду пройдут 21 июля
Боевики за сутки обстреляли 12 населенных пунктов в Сирии
Суд лишил водительских прав сына Игоря Талькова
В Кремле не исключили, что Путин проведет отпускные дни с Шойгу в Туве
Кремль: Путин будет рад провести встречу с Трампом на саммите G20
"Яндекс" выяснил, в каких городах выгоднее есть окрошку
Только 40% россиян довольны работой службы занятости населения
"Новизной это не блещет!": В Кремле прокомментировали призыв Зеленского усилить санкции против России
Посол Венесуэлы в РФ: О размещении российской военной базы речи не идёт
Зеленский вызвал главу Минобороны Украины в свою администрацию
Большинство россиян считают, что причиной трагедии в аэропорту Шереметьево стала трагическая случайность