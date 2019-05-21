Камеры видеонаблюдения в Подмосковье сняли, как водитель BMW намеренно давит бездомную собаку

Ужасный инцидент произошел в подмосковной Немчиновке на майских праздниках. Там водитель новенького BMW переехал бездомную собаку, которая лежала на дороге.

На кадрах, которые попали в редакцию "Комсомольской правды", видно, что иномарка поворачивает на хорошо просматриваемом перекрестке направо. Несложно заметить, что автомобиль двигается медленно, и водителю не составит труда увидеть собаку, которая лежит в 20 метрах от перекрестка на середине дороги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709863" frameborder="0"></iframe> Переехал собаку во дворе.

Мы не знаем, заметил ли водитель собаку или нет до наезда, но в одном уверены точно. Любой, кто хотя бы раз сидел за рулем, подтвердит, что, проехав на такой скорости даже по маленькому препятствию, почувствует его. На кадрах видно, как водитель BMW даже не притормозил после того, как наехал и протащил пса по дороге. А потом как ни в чем не бывало поехал дальше. Собака в это время пытается уползти с дороги на передних лапах. Через несколько часов пса найдут местные жители уже мертвым.

Очевидцы говорят, что это далеко не первый случай такого обращения с животными. По словам жителей, все началось, когда в этом районе стали появляться палатки, в которых торгуют приезжие.

- Сначала появились палатки, а потом стали исчезать собаки. Их осталось всего две, – рассказывает местная жительница Светлана. – Эта собака просто грелась на солнышке. После просмотра видео становится понятно, что этот, извините меня, недочеловек специально ее переехал. Я сама вожу машину и понимаю, что не заметить собаку, а потом еще и не заметить, как наехал на что-то, невозможно.

"Комсомольская правда" узнала, кому принадлежит новенький BMW, раздавивший собаке позвоночник. Владелец - 31-летний Артур Асатрян. Молодой человек успел засветиться на ТВ в шоу «Хулиганы» на канале «Пятница», где вел себя вызывающе. На шоу он не раз повторял, что ему все позволено, ведь он «король». Артур даже рассказывал, что не брезгует бить женщин, чтобы доказать свою правоту.

Сам Артур Асатрян сказал журналистам, что машина сейчас находится у его друга, 25-летнего Григория Мирзояна. И что это он был за рулем BMW в тот день. Вот как эту ситуацию комментирует сам Григорий:

- Я ее просто не заметил. Когда я по ней проехал передними колесами, я не подумал, что это собака. А когда проехал задними и услышал собачий визг, то понял, – рассказывает Григорий журналистам "КП". – Я хотел заехать во двор и развернуться, чтобы посмотреть на состояние собаки, но она уже уползла.

Григорий Мирзоян.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На данный момент жители обратились в местную полицию по факту жестокого обращения с животными. Но ответ правоохранителей их вряд ли обнадежил.

— В полиции мне сказали, что они такими делами не занимаются, тем более если собака бездомная. Сказали, что сообщили в ГИБДД, а оттуда мне позвонят, если что-то решат. Видимо ему всё сойдёт с рук. Надеюсь, что хотя бы резонанс поможет наказать этого ****— поделилась женщина с kp.ru.

Примечательно, что статья «Жестокое обращение с животными» не имеет уточнений относительно принадлежности самого животного. В статье не указано, что дело возбуждается только по домашним питомцам, в УК РФ черным по белому написано, что лицо, причинившее страдание животному, должно понести наказание.