Зачем Конан Дойл убил Шерлока Холмса

Именно Шерлок Холмс и его коллега доктор Ватсон обессмертили имя своего создателя. Они попали в Книгу рекордов Гиннесса как самые экранизируемые литературные герои. Свыше 210 фильмов и сериалов!

Холмс сделал бедного врача Конан Дойла самым высокооплачиваемым писателем планеты. И потому трудно сейчас поверить, что Дойл так невзлюбил своего книжного отпрыска, что однажды по примеру гоголевского Тараса Бульбы решил: «Я тебя породил, я тебя и убью!» И сбросил Шерлока со скалы в пучину Рейхенбахского водопада в Швейцарии. В 1988 году на месте «гибели» поставили первый памятник сыщику. Позже они появились в Лондоне, Эдинбурге, Москве, других городах.

Вместо художника стал врачом

Надо признать, что и сам Конан Дойл был, мягко говоря, непутевым сыном. Родственники надеялись, что он продолжит семейную традицию. Станет известным художником, как дед, отец или как дядя матери Майкл Эдвард Конан.

В честь которого Артур и получил второе имя. Однако юноша после колледжа поступил на медицинский факультет Эдинбургского университета. Где познакомился с будущими знаменитостями Джеймсом Барри (сказочный цикл о Питере Пэне) и Робертом Льюисом Стивенсоном («Остров сокровищ»). На третьем курсе Артур опубликовал в журнале свой первый рассказ «Тайна долины Сэсасса». И получил гонорар. Аж целых три гинеи! Это стало для него хорошим стимулом. Ведь семья-то бедствовала. Отец-художник запил. Зеленый змий довел его до сумасшествия.

Памятник Холмсу и Ватсону в Москве на Смоленской набережной.Фото: Евгения ГУСЕВА

Получив диплом бакалавра медицины, он занялся врачебной практикой, женился. Увы, медицина приносила мало дохода, семейный бюджет пополняли гонорары за новые рассказы. «Примерно через год после женитьбы я понял, что могу вечно писать рассказы, всю жизнь и никогда не добьюсь признания, - признавался позже классик в автобиографии. - Для этого необходимо, чтобы ваше имя оказалось на корешке книги».

Честолюбивый автор сочинил роман «История Джона Смита». Отправил рукопись в издательство, но она затерялась на почте.

Почти два года доктор творил роман «Торговый дом Гердлстон», подражая Диккенсу. На этот раз почта работала исправно. Но все издатели возвращали рукопись. Скучно! Опубликовал ее автор лишь спустя годы, став известным.

Кто был прототипом героев

А пока 26-летний Артур замахнулся на входивший в моду детектив. Основоположником этого жанра на Западе был американец Эдгар По. День зачатия Шерлока Холмса известен точно. 8 марта 1866 года доктор начал повесть «Запутанный клубок». Как в далекой Америке мормоны-многоженцы загубили невесту добропорядочного христианина. Спустя много лет он настигает их в Англии и убивает. Полиция не в силах найти преступника. Это сделал сыщик-консультант Шеридан Хоуп. «Хоуп» (надежда) - название китобойного судна, на котором Артур студентом плавал в Арктику. А записал историю его друг доктор Ормонд Сакер. Уже в апреле повесть была завершена. Получив новое название «Этюд в багровых тонах». Главных героев автор тоже переименовал - в Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

В колледже у Конан Дойла был одноклассник Патрик Шерлок. У него Артур и взял имя сыщика. Фамилию - у американского врача Оливера Венделла Холмса. Аккурат когда он сочинял «Этюд в багровых тонах», Холмс прибыл из США в Британию получать почетную степень в Эдинбургском университете.

С доктором и вовсе все элементарно. В портсмутском литературном обществе вместе с Артуром состоял доктор Джеймс Ватсон. Недаром в рассказе «Человек с рассеченной губой» жена называет Ватсона Джеймсом.

Кто были прообразы главных героев? Ватсон, скорее всего, - сам доктор Конан Дойл, автор детективных историй. В Холмсе, прославившемся уникальным «дедуктивным методом», многое взято у знаменитого профессора Эдинбургского университета, хирурга Джозефа Белла. Артур у него учился и одно время даже был ассистентом. Белл поражал окружающих тем, что по мельчайшим деталям угадывал характер, занятия и прошлое человека.

Сэр Артур за работой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помните, как изумился книжный Ватсон, когда Холмс при первой встрече произнес: «Я вижу, вы жили в Афганистане. - Как вы догадались? - Ну, это пустяки. Ход моих мыслей был таков: «Этот человек по типу - врач, но выправка у него военная. Значит, военный врач. Он только что приехал из тропиков - лицо смуглое, но это не природный оттенок его кожи, так как запястья гораздо белее. Лицо изможденное, очевидно, немало натерпелся и перенес болезнь. Был ранен в левую руку - держит ее неподвижно и немножко неестественно. Где же под тропиками военный врач-англичанин мог натерпеться лишений и получить рану? Конечно же, в Афганистане».

А вот реальная история с доктором Беллом. «Ну, любезный, вы служили в армии? - Да, сэр! - Недавно уволились? - Да, сэр! - Из Хайлендского полка? - Да, сэр! - Сержант? - Да, сэр! - Стояли на Барбадосе? - Да, сэр!»

- Видите ли, джентльмены, - объяснил Белл свидетелям-студентам, - это человек воспитанный, но шляпы не снял. Так делают в армии. Но если бы он давно вышел в отставку, то приобрел бы уже гражданские манеры. У него уверенный вид, и, без сомнения, он шотландец. А Барбадос - так как он страдает слоновой болезнью, что обычно для Вест-Индии, а не для Британии.

Дедукция Белла стала фирменным стилем Холмса, отличая его от других литературных сыщиков. Даже внешне Шерлок был похож на профессора. Такой же высокий, худощавый, длинноволосый, с орлиным носом, острым взглядом, скрипучим голосом, периодически впадающий в хандру любитель курить трубку. Но кое-что писатель добавил сыщику от себя. Любовь к химии, опасным опытам с реактивами, игре на скрипке, боксу.

«Прикончу, чтобы не отвлекал!»

Конан Дойл надеялся издать повесть отдельной книгой и хорошо заработать. Увы... Целых три издательства отказались печатать «Этюд в багровых тонах». Четвертое рукопись приняло. При условии, что напечатает через год, поскольку рынок забит дешевой литературой. И пообещало заплатить за повесть 25 фунтов. Жалкая сумма! За рассказы Артур получал больше. Но пришлось согласиться в надежде увидеть свое имя на обложке. Повесть опубликовали в сборнике с другими авторами. И фурора она не произвела.

Да и сам Конан Дойл к тому времени потерял интерес к сыщику, увлекшись сочинением исторических романов. Возможно, Холмс и Ватсон так и остались бы героями одной повести. Но в Лондон прибыл редактор американского журнала «Липпинкотт». Он решил выпускать британскую версию ежемесячника с местными авторами. Попросил у Конан Дойла что-нибудь в номер. Вспомнив о Холмсе и Ватсоне, Артур быстренько сочинил повесть «Знак четырех», где доктор находит невесту. Она вышла в 1890 году одновременно в Лондоне и за океаном. Но опять же большого успеха не имела.

Слава пришла к Конан Дойлу лишь на следующий год. Новый британский журнал Strand Magazine, специализировавшийся на детективах, уговорил писателя сочинить несколько рассказов о частном сыщике. Читающая публика была в восторге. Тираж журнала взлетел в 2,5 раза! Редактор требовал все новых детективов, щедро оплачивая их. За два года Артур выдал 24 рассказа о Холмсе и Ватсоне. И признался матушке: «Я подумываю о том, чтобы в конце концов прикончить Холмса, потому что он отвлекает меня от более стоящих дел». Он же мечтал стать классиком, автором серьезных романов. А тут низменный детективный жанр, дешевая литература. Мать заклинала: «Ты не смеешь!»

Но сын посмел. И в 1893 году поставил жирную точку рассказом «Последнее дело Холмса». Благородный сыщик гибнет в схватке с королем преступного мира профессором Мориарти. Этот образ возник не случайно. В колледже мальчика донимали одноклассники - братья Мориарти. Спустя годы он своеобразно отомстил обидчикам.

Королева умоляла воскресить сыщика?

Англия была в шоке. Потрясенные читатели шли к дому писателя с черными траурными повязками на рукавах. Они требовали продолжения историй о Холмсе и Ватсоне. Есть легенда, что сама королева Виктория пыталась замолвить словечко за сыщика. Однако Конан Дойл стойко держался. Целых восемь лет!

С августа 1901 по апрель 1902 года все тот же Strand Magazine печатал «Собаку Баскервилей». Но действие в знаменитой повести происходило за полтора года до схватки Холмса с Мориарти. Благодаря «Собаке» Конан Дойл стал в начале ХХ века самым высокооплачиваемым писателем в мире. Возможно, сей факт и побудил врача Дойла «оживить» Шерлока. В 1903 году (спустя 10 лет после «Последнего дела Холмса») выходит рассказ «Пустой дом». Где доктор Ватсон теряет сознание, встретив... погибшего друга. Оказывается, Холмс чудом спасся у водопада, два года провел в Тибете, гостил у самого далай-ламы, побывал в Персии, жил во Франции. Скрываясь от сообщников Мориарти. И настало время их брать тепленькими.

Сюжет Артуру подсказала юная Джин Леки, она же написала несколько абзацев. Писатель влюбился в нее с первого взгляда. Целых десять лет платонически любил. Не смея изменить жене, страдавшей туберкулезом. Лишь после ее смерти женился на Джин.

С «Пустого дома» Конан Дойл уже не расставался с Холмсом. Хотя и отвлекался периодически на сочинение фантастики («Затерянный мир», «Отравленный пояс»), публицистику, книги о феях, духах. Да-да, он верил в существование фей, жизнь после смерти, десятки лет занимался спиритизмом.

Но в историю литературы Конан Дойл вошел как «папа» долгое время нелюбимого им сыщика Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Написав о них 56 рассказов и 4 повести.

РЕЙТИНГ

Дюжина лучших рассказов о Холмсе (составлен самим Конан Дойлом)

1. «Союз рыжих»

2. «Пестрая лента»

3. «Пять зернышек апельсина»

4. «Пляшущие человечки»

5. «Последнее дело Холмса»

6. «Пустой дом»

7. «Второе пятно»

8. «Дьяволова нога»

9. «Случай в интернате»

10. «Обряд дома Месгрейвов»

11. «Рейгетские сквайры»

12. «Львиная грива»

КСТАТИ

Изобрел бронежилет

- Среди английских писателей было много сотрудников спецслужб, - рассказывает историк разведки Геннадий Соколов. - Тот же «папа» Маугли Киплинг, «отец» Робинзона Дефо, создатель Джеймса Бонда Флеминг, резидент в России и Швейцарии Сомерсет Моэм, Джон Ле Карре, Фредерик Форсайт и т. д. Я решил проверить Конан Дойла.

- Что выяснили?

- Официально Конан Дойл на британские спецслужбы завязан не был. Но оказался яростным патриотом. С началом Первой мировой сразу записался добровольцем. Его не взяли по возрасту и состоянию здоровья. Тогда сэр стал воевать пером. Побывав на фронтах в качестве журналиста, Конан Дойл ужаснулся массовым потерям британских солдат от германских пулеметов. Со страниц газеты и в личной переписке с военным руководством страны предложил оборудовать корабли противоминными трезубцами, матросов снабдить спасательными поясами, а пехотинцев - индивидуальными средствами защиты от пуль и осколков. Даже запатентовал прообраз современного бронежилета. Министерство обороны посчитало эти жилеты слишком дорогими. Однако командующий адмирал Хейг поручил изготовить несколько сотен и отправил на передовую. Вдохновившись «черепахой» римских легионеров (когда те полностью закрывались от вражеских стрел, копий щитами), сэр Артур также обосновал идею бронемашины для пехоты. Опасаясь, что вражеские подлодки смогут полностью заблокировать Туманный Альбион, предложил прорыть тоннель под Ла-Маншем, чтобы иметь надежную связь с материком...

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