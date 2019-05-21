2019-05-21T18:08:09+03:00
В мире

Во Франции бездомные «черные жилеты» блокировали аэропорт «Шарль де Голль»

А в Германии судят «шариатскую полицию» [видео]
Ася ХОВАНСКАЯ
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Несколько сотен бездомных заполонили терминал 2 с целью осудить постоянные высылки и обращение с нимиНесколько сотен бездомных заполонили терминал 2 с целью осудить постоянные высылки и обращение с нимиФото: REUTERS
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- Франция не для французов! Вся Африка имеет право быть здесь! - кричали толпы темнокожих беженцев, блокируя терминал 2 парижского аэропорта «Шарль де Голль» и снимая себя на телефоны.

Многие бежали по неработавшим эскалаторам, но там их блокировала полиция.

В воскресенье в воздушной гавани прошла акция протеста бездомных - так их назвали французские журналисты.

- Несколько сотен бездомных заполонили терминал 2 с целью осудить постоянные высылки и обращение с ними, - передавал в Твиттере журналист издания Brut Реми Бюизин.

Во Франции бездомные черные жилеты блокировали аэропорт Шарль де Голль .

По его словам, полиция применяла против пикетчиков слезоточивый газ.

Главное требование было такое: разговор с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом и руководством Air France. Авиакомпанию эти люди обвиняют в сотрудничестве с государством по высылке нелегалов на родину.

Акция была не стихийной - ее организовало некое движение «Коллектив «Вставай, Ла Шапель!» (в этом округе ранее был центр по приему мигрантов. - Ред.). Оно и назвало протестующих «черными жилетами» - неоригинально, но актуально. Жилетов на них, правда, не наблюдалось.

Известно, что терминал штурмовали 400 человек, но длилось безобразие недолго, и задержанных не было.

- Оккупация аэропорта «Шарль де Голль» нелегальными иммигрантами: как будет выглядеть наша страна, позволяя пренебрегать правилами? Место любого нелегала - в центре содержания, где он ожидает высылки, это не обсуждается! - отреагировала на беспорядки лидер «Национального объединения» и главный борец с нелегальной миграцией Марин Ле Пен.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Шариатскую полицию» под суд

В немецком городе Вупперталь стартовал второй судебный процесс по делу так называемой «шариатской полиции»: семеро исламских активистов 27-37 лет в 2014 году надели на себя жилеты с надписью «шариатская полиция» и отправились на ночные рейды. Эти мужчины уличали немцев в употреблении алкоголя и табака, требовали отказаться от посещений концертов, клубов и концертов и снимали «миссионерский» процесс на камеру. 3 года назад их оправдали, но теперь это решение отменили и начали новый процесс. Активистам теперь светит до двух лет тюрьмы за незаконное ношение униформы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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