2019-05-21T18:00:20+03:00
Происшествия

Звезда «Домашнего ареста» стал жертвой банковских мошенников

У Владимира Симонова выманили более 400 тысяч рублей
Александр ДЖУМАЕВ
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Мошенник сообщил Симонову, что с банковского счета артиста неизвестные попытались похитить денежные средстваМошенник сообщил Симонову, что с банковского счета артиста неизвестные попытались похитить денежные средства
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Мошенники сняли с банковской карты российского актера Владимира Симонова более 400 тысяч рублей. Об этом сообщает источник "Комсомольской правды" в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, актеру с неизвестного номера позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка. Мошенник сообщил Симонову, что с банковского счета артиста неизвестные попытались похитить денежные средства; для "отмены" операции злоумышленник попросил Симонова назвать цифры паролей, приходящих на его мобильный телефон. После предоставления этих паролей Симонов обнаружил, что с его карты было списано более 400 тысяч рублей.

По факту случившегося полиция в настоящий момент проводит проверку. Другие обстоятельства дела пока неизвестны.

Владимир Симонов родился в Куйбышевской области в 1957 году. За свою карьеру он сыграл во множестве сериалов, фильмов и спектаклей; одной из самых известных его работ является роль ректора Каргаполова в сериале "Домашний арест".

ИСТОЧНИК KP.RU

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