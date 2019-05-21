Звезда «Домашнего ареста» стал жертвой банковских мошенников

Мошенники сняли с банковской карты российского актера Владимира Симонова более 400 тысяч рублей. Об этом сообщает источник "Комсомольской правды" в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, актеру с неизвестного номера позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка. Мошенник сообщил Симонову, что с банковского счета артиста неизвестные попытались похитить денежные средства; для "отмены" операции злоумышленник попросил Симонова назвать цифры паролей, приходящих на его мобильный телефон. После предоставления этих паролей Симонов обнаружил, что с его карты было списано более 400 тысяч рублей.

По факту случившегося полиция в настоящий момент проводит проверку. Другие обстоятельства дела пока неизвестны.

Владимир Симонов родился в Куйбышевской области в 1957 году. За свою карьеру он сыграл во множестве сериалов, фильмов и спектаклей; одной из самых известных его работ является роль ректора Каргаполова в сериале "Домашний арест".