2019-05-21T18:18:39+03:00
Политика

Политолог: Вряд ли Порошенко посадят за госизмену, но элиты получили четкий сигнал

Директор департамента стран СНГ института политических исследований Алексей Бычков ответил «КП» на вопрос, что последует за возбуждением уголовного дела против пятого президента Украины
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Основной посыл этим делом против Порошенко направлен даже не депутатам — народу, который за нового лидера проголосовал. Такая кость должна была быть брошенаОсновной посыл этим делом против Порошенко направлен даже не депутатам — народу, который за нового лидера проголосовал. Такая кость должна была быть брошенаФото: REUTERS
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Бывший замглавы администрации Виктора Януковича, Андрей Портнов наутро после инаугурации Зеленского подал заявление в Государственное бюро расследований — о том, что Петр Порошенко совершил госизмену, послав военных моряков на трех кораблях в ноябре 2018-го в Керченский пролив. И — уголовное дело было тут же возбуждено!

О том, посадят ли Петра Алексеевича и о том, чего ждать в ближайшее время другим высоким чиновникам Украины — известный политолог Алексей Бычков.

- Уголовное дело против президента, который перестал быть таковым всего сутки назад — это удар не только по Порошенко?

- Зеленский посылает четкие сигналы. Объявив на своей инаугурации о роспуске Верховной Рады, он начал смену (пусть пока частичную) элит. Если ему технически это удастся — скорые выборы нового парламента — он выполнит часть (пусть и малую) из обещанного в предвыборной гонке. Характерный штрих — немалая часть депутатов приветствовала решение о роспуске!

- В своей речи в понедельник Зеленский ни разу не произнес фамилию предшественника и вообще прямо к нему не апеллировал — только косвенно — и тут такое...

- Первое послания шестого президента Украины было пронизано разными посылами. Посыл в адрес Порошено был тоже — и не один. С точки зрения пиара и исполнения актерского выполнено было искусно.

- То есть возбуждение дела через сутки после речи, полной намеков и посылов — совершенно не случайно?

- Разумеется. Все это готовилось задолго до инаугурации, но до нее не могло быть запущено в дело. Юридически оформлено. Господин Коломойский — не из тех людей, который прощает пощечины — и Порошенко он, разумеется, ничего не простил. Если заокеанские партнеры не вмешаются — дело получит дальнейший ход. В борьбу тех, кто пришел с Зеленским и прежних элит, полагаю, американцы, по крайней мере сейчас, вмешиваться не будут. Будут использовать древний постулат «разделяй и властвуй».

- Вменять пятому президенту госизмену за то, что он бросил экипажи трех военных кораблей на возможную смерть ради собственного рейтинга и введения военного положения — в нынешней Украине это несколько... экзотично.

- Веские основания именно по 111-й статье УК Украины привлекать экс-президента вряд ли найдутся — во всяком случае, в современной ситуации. Но возможно политически давить на Порошенко тем, что он, действительно, ради личного пиара и сохранения своего поста и своих амбиций отправил военных моряков на возможную гибель — никто не знал, как события могли бы развернуться. Но они уже который месяц сидят в тюрьме — по вине своего верховного главнокомандующего. Теперь уже бывшего.

- Кто может последовать за Порошенко?

- Таких фигур будут не одна и не две. Есть те, кто так запятнал себя при Порошенко, что ни затаиться, ни перейти на сторону Зеленского им не удастся. Зеленский же пришел на этой волне. А, когда он получит большинство в Верховной раде или хотя бы собственную коалицию, он окажется в рамках, в которые сам себя загнал. Это рамки «всенародно избранного президента». И фишку борьбы с коррупционерами, вообще с «прогнившими элитами» ему придется использовать , пока это будет возможно — но вряд ли долго..

Основной посыл этим делом против Порошенко направлен даже не депутатам — народу, который за нового лидера проголосовал. Такая кость должна была быть брошена.

Было же обещано полностью поменять политическую модель. Структуру, которая управляла Украиной почти весь период независимости. Олигархическое управление государством. В то, что будет по другому — народ пока верит. Но ведь Зеленский сам — ставленник олигархата, ее яркого представителя.

У Украины рядом есть пример — Приднестровье, где несколько лет назад пришел президент на волне популизма и недовольства его предшественником. Через год там маятник качнулся в другую сторону. И откат этот смыл президента-популиста.

Скоро увидим, учел ли Зеленский опыт соседей...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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