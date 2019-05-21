Политолог: Вряд ли Порошенко посадят за госизмену, но элиты получили четкий сигнал

Бывший замглавы администрации Виктора Януковича, Андрей Портнов наутро после инаугурации Зеленского подал заявление в Государственное бюро расследований — о том, что Петр Порошенко совершил госизмену, послав военных моряков на трех кораблях в ноябре 2018-го в Керченский пролив. И — уголовное дело было тут же возбуждено!

О том, посадят ли Петра Алексеевича и о том, чего ждать в ближайшее время другим высоким чиновникам Украины — известный политолог Алексей Бычков.

- Уголовное дело против президента, который перестал быть таковым всего сутки назад — это удар не только по Порошенко?

- Зеленский посылает четкие сигналы. Объявив на своей инаугурации о роспуске Верховной Рады, он начал смену (пусть пока частичную) элит. Если ему технически это удастся — скорые выборы нового парламента — он выполнит часть (пусть и малую) из обещанного в предвыборной гонке. Характерный штрих — немалая часть депутатов приветствовала решение о роспуске!

- В своей речи в понедельник Зеленский ни разу не произнес фамилию предшественника и вообще прямо к нему не апеллировал — только косвенно — и тут такое...

- Первое послания шестого президента Украины было пронизано разными посылами. Посыл в адрес Порошено был тоже — и не один. С точки зрения пиара и исполнения актерского выполнено было искусно.

- То есть возбуждение дела через сутки после речи, полной намеков и посылов — совершенно не случайно?

- Разумеется. Все это готовилось задолго до инаугурации, но до нее не могло быть запущено в дело. Юридически оформлено. Господин Коломойский — не из тех людей, который прощает пощечины — и Порошенко он, разумеется, ничего не простил. Если заокеанские партнеры не вмешаются — дело получит дальнейший ход. В борьбу тех, кто пришел с Зеленским и прежних элит, полагаю, американцы, по крайней мере сейчас, вмешиваться не будут. Будут использовать древний постулат «разделяй и властвуй».

- Вменять пятому президенту госизмену за то, что он бросил экипажи трех военных кораблей на возможную смерть ради собственного рейтинга и введения военного положения — в нынешней Украине это несколько... экзотично.

- Веские основания именно по 111-й статье УК Украины привлекать экс-президента вряд ли найдутся — во всяком случае, в современной ситуации. Но возможно политически давить на Порошенко тем, что он, действительно, ради личного пиара и сохранения своего поста и своих амбиций отправил военных моряков на возможную гибель — никто не знал, как события могли бы развернуться. Но они уже который месяц сидят в тюрьме — по вине своего верховного главнокомандующего. Теперь уже бывшего.

- Кто может последовать за Порошенко?

- Таких фигур будут не одна и не две. Есть те, кто так запятнал себя при Порошенко, что ни затаиться, ни перейти на сторону Зеленского им не удастся. Зеленский же пришел на этой волне. А, когда он получит большинство в Верховной раде или хотя бы собственную коалицию, он окажется в рамках, в которые сам себя загнал. Это рамки «всенародно избранного президента». И фишку борьбы с коррупционерами, вообще с «прогнившими элитами» ему придется использовать , пока это будет возможно — но вряд ли долго..

Основной посыл этим делом против Порошенко направлен даже не депутатам — народу, который за нового лидера проголосовал. Такая кость должна была быть брошена.

Было же обещано полностью поменять политическую модель. Структуру, которая управляла Украиной почти весь период независимости. Олигархическое управление государством. В то, что будет по другому — народ пока верит. Но ведь Зеленский сам — ставленник олигархата, ее яркого представителя.

У Украины рядом есть пример — Приднестровье, где несколько лет назад пришел президент на волне популизма и недовольства его предшественником. Через год там маятник качнулся в другую сторону. И откат этот смыл президента-популиста.

Скоро увидим, учел ли Зеленский опыт соседей...

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