2019-05-21T18:33:53+03:00
Звезды

«Он меня полностью устраивал»: Яна Рудковская рассказала о романе с Димой Биланом

Продюсер объяснила, что ее привлекло в певце
Игорь ПОЛЯКОВ
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Яна Рудковская и Дима БиланЯна Рудковская и Дима БиланФото: Борис КУДРЯВОВ
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Это сенсационное заявление Яна Рудковская сделала в прямом эфире Love Radio. Когда ведущие поинтересовались у блондинки, с кем бы она закрутила роман, если бы на ее пути не встретился фигурист Евгений Плющенко, Яна назвала имя Димы Билана.

Артист, к слову, является, не только другом и партнером Яны, но и крестным ее младшего сына Александра Плющенко.

- С кем бы я замутила, если бы я не встретила Евгения? Я могу сказать, с кем у меня был роман. У меня был роман с Димой Биланом, - призналась журналистам Яна Рудковская. - Если бы рядом со мной не было Евгения Плющенко, у меня был бы Дима Билан. Он меня во всем устраивает: красивый, талантливый, очень хорошо зарабатывает (улыбается).

Яна Рудковская стала женой олимпийского чемпиона Евгения Плющенко десять лет назад Фото: Евгения ГУСЕВА

Яна Рудковская стала женой олимпийского чемпиона Евгения Плющенко десять лет назадФото: Евгения ГУСЕВА

Напомним: Яна Рудковская стала женой олимпийского чемпиона Евгения Плющенко десять лет назад. Со стороны жениха свидетелем был Николай Басков, невесты - телеведущая Лера Кудрявцева. Центральный японский телеканал заплатил паре за видеотрансляцию свадьбы кругленькую сумму. По слухам, звезды заработали на своем торжестве более 1 миллиона евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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