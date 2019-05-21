«Он меня полностью устраивал»: Яна Рудковская рассказала о романе с Димой Биланом

Это сенсационное заявление Яна Рудковская сделала в прямом эфире Love Radio. Когда ведущие поинтересовались у блондинки, с кем бы она закрутила роман, если бы на ее пути не встретился фигурист Евгений Плющенко, Яна назвала имя Димы Билана.

Артист, к слову, является, не только другом и партнером Яны, но и крестным ее младшего сына Александра Плющенко.

- С кем бы я замутила, если бы я не встретила Евгения? Я могу сказать, с кем у меня был роман. У меня был роман с Димой Биланом, - призналась журналистам Яна Рудковская. - Если бы рядом со мной не было Евгения Плющенко, у меня был бы Дима Билан. Он меня во всем устраивает: красивый, талантливый, очень хорошо зарабатывает (улыбается).

Яна Рудковская стала женой олимпийского чемпиона Евгения Плющенко десять лет назадФото: Евгения ГУСЕВА

Напомним: Яна Рудковская стала женой олимпийского чемпиона Евгения Плющенко десять лет назад. Со стороны жениха свидетелем был Николай Басков, невесты - телеведущая Лера Кудрявцева. Центральный японский телеканал заплатил паре за видеотрансляцию свадьбы кругленькую сумму. По слухам, звезды заработали на своем торжестве более 1 миллиона евро.