2019-05-21T19:57:50+03:00
Экономика

Семь стадионов ЧМ-2018 передадут в собственность регионов до конца года

Первыми на очереди стоят арены в Калининграде и Екатеринбурге
Алексей ИВАНОВ
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«Екатеринбург-арена» была капитально отреставрирована«Екатеринбург-арена» была капитально отреставрированаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стал известен график передачи российским регионам футбольных стадионов, построенных или реконструированных к чемпионату миру 2018 года. Семь арен перейдут в собственность субъектов РФ до конца 2019 года, сообщил «КП» источник в российском правительстве.

В частности, во 2-м квартале 2019-го года должны сменить владельца стадионы в Екатеринбурге и Калининграде, в 3-м квартале - в Волгограде, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, а в 4-м квартале - в Самаре и Саранске. Остальные стадионы ЧМ-2018 и так уже находятся в собственности регионов (или как в случае с московским стадионом «Спартак» - в частной собственности).

Сейчас управлением наследием чемпионата мира занимается ФГУП «Спорт-инжиниринг».

К мундиалю в России было построено 9 абсолютно новых стадионов, еще два («Лужники» и «Екатеринбург-арена») была капитально отреставрированы. Сочинский стадион «Фишт» построили к Зимней Олимпиаде 2014 года. Самая дорогой ареной стал «Стадион Санкт-Петербург», на возведение которого потратили 43 млрд рублей.

После передачи в собственность стадионов, региональные власти смогут зарабатывать на сдаче их в аренду под массовые мероприятия. На стадионах будут проходить детские и профессиональные соревнования. Однако и затраты на содержание объектов тоже лягут на местные бюджеты.

Бесценные стадионы ЧМ-2018.На подготовку к ЧМ-2018 потрачено 1,2 трлн рублей. Даже не пытайтесь себе вообразить эту цифру! Треть астрономической суммы ушла на стадионы. Посмотрим, что построили на эти деньги?

ИСТОЧНИК KP.RU

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