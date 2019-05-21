Семь стадионов ЧМ-2018 передадут в собственность регионов до конца года

Стал известен график передачи российским регионам футбольных стадионов, построенных или реконструированных к чемпионату миру 2018 года. Семь арен перейдут в собственность субъектов РФ до конца 2019 года, сообщил «КП» источник в российском правительстве.

В частности, во 2-м квартале 2019-го года должны сменить владельца стадионы в Екатеринбурге и Калининграде, в 3-м квартале - в Волгограде, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, а в 4-м квартале - в Самаре и Саранске. Остальные стадионы ЧМ-2018 и так уже находятся в собственности регионов (или как в случае с московским стадионом «Спартак» - в частной собственности).

Сейчас управлением наследием чемпионата мира занимается ФГУП «Спорт-инжиниринг».

К мундиалю в России было построено 9 абсолютно новых стадионов, еще два («Лужники» и «Екатеринбург-арена») была капитально отреставрированы. Сочинский стадион «Фишт» построили к Зимней Олимпиаде 2014 года. Самая дорогой ареной стал «Стадион Санкт-Петербург», на возведение которого потратили 43 млрд рублей.

После передачи в собственность стадионов, региональные власти смогут зарабатывать на сдаче их в аренду под массовые мероприятия. На стадионах будут проходить детские и профессиональные соревнования. Однако и затраты на содержание объектов тоже лягут на местные бюджеты.