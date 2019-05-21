В московском метро назвали причину остановки поезда на БКЛ

В московском метро продолжают устранять последствия остановки поезда на Большой кольцевой линии. Движение остановилось 21 мая около 19.00, временно закрыли на вход три станции, а именно "Савеловскую", "Петровский парк" и "Шелепиху". Сейчас нет движения от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская".

В остановившемся поезде оказались пассажиры. Сам состав находился в тоннеле, куда выпустить людей по технике безопасности было невозможно. Несколько часов они ожидали когда их выпустят. Время потребовалось, чтобы к месту ЧП прибыл исправный состав, в который пассажиров пересалили и доставили на ближайшую станцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710219" frameborder="0"></iframe> В московском метро застрял поезд: три станции закрыли на вход.

- Еще раз уточняем - никакого задымления нет, угрозы для пассажиров также нет, - сообщили в Московском метро.

Тем временем стала известна причина, из-за чего остановился поезд.

- Основная причина - потеря напряжения в контактной рельсе. Ремонтные службы метро уже работают над устранением. Приносим свои извинения за причиненные неудобства, - сообщили в Московском метро.

Пассажиры последнего поезда, остановленного в тоннеле, уже на станции

Пассажирам Большой кольцевой линии советуют временно пользоваться наземным транспортом.

Эвакуировать из тоннеля пришлось пассажиров из трех составов.

- Сейчас переводим пассажиров третьего поезда в состав, который доставит их до станции. Это последний поезд, оставшийся в тоннеле. Никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался, - рассказали в пресс-службе Московского метро.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710226" frameborder="0"></iframe> Пассажиров эвакуировали из остановившегося состава в метро.

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