В России определили лучших проектных руководителей

Согласно указа президента в 2018 году правительством были разработаны специальные нацпроекты по 12 основным направления развития нашей страны до 2024 года. Основной их целью является улучшение социальной и экономической ситуации в РФ, а также повышение качества жизни, комфортных условий и возможностей реализации себя для граждан.

Для выполнения масштабных национальных и региональных проектов, проектов развития и повышения конкурентоспособности российского бизнеса нужны профессионалы высокого уровня. Специалисты, умеющие грамотно ставить цели, планировать ресурсы, координировать людей и выдавать результат строго по времени и за точно рассчитанные инвестиции.

Участники финала готовы приступить к работе. Автор фото: Агентство проектного управления.

Сегодня руководитель проекта – это самостоятельная, серьезная профессия и путь карьеры со своими дисциплинами, методиками и стандартами. Популяризации такой нужной и важной для развития страны специальности служит конкурс «Проектный руководитель».

- Мы в Агентстве проектного управления Финуниверситета занимаемся подготовкой и переподготовкой кадров в сфере проектного управления. Как коммерческие организации, так и органы власти сегодня как никогда ограничены во времени и ресурсах. Повышение эффективности, прозрачность, контролируемость, предсказуемость деятельности – главные локомотивы роста отечественной экономики на годы вперед. Сотрудникам, работавшим ранее в процессном формате (только по поручениям - прим. ред.), бывает сложно переключиться на проектное мышление. Но когда мы эту перестройку завершаем, все усилия оказываются оправданы, - говорит Наталья Гаркуша, член жюри и оргкомитета конкурса. - Необходимо разъяснять людям суть проектного управления и приводить в профессию больше людей. Они помогут получить уникальный результат в разных сферах деятельности.

Работа финалистов в команде. Автор фото: Агентство проектного управления

Конкурс стартовал еще в конце 2018 года и включал в себя несколько этапов: составление профессиональных отчетов, выполнение заочных заданий и тестов. В заключительный очный тур вышло 20 профессионалов из более чем 300 претендентов. В течение трех дней финалисты боролись за первенство друг с другом в трех номинациях: «Руководитель проекта», «Руководитель проектного офиса», «Эксперт в управлении проектом».

Тема очного тура - демография Рязанской области. Участников разделили на четыре команды, каждая из которых должна была разработать проект улучшения демографической ситуации в регионе. В течение трех дней члены жюри оценивали как командную работу, так и индивидуальные качества каждого из конкурсантов.

Работа финалистов в команде. Автор фото: Агентство проектного управления.

- Участники оценивались как лично, так и в группе, - поясняет Ольга Мухина, директор департамента проектного управления и развития персонала Минфина России. - Мы выбрали очень широкую тему. Демография: это и миграция населения, и половозрастной состав, и семейные отношения. Мы оценивали проектное предложение, как участники пришли к нему, насколько слаженно работали. Но самое главное - мы хотим, чтобы эти задачи были решены. То есть, чтобы руководство Рязанской области могло претворить наработки в жизнь. Это главный показатель.

Для финала конкурса не случайно была выбрана одна из реальных задач, которая актуальна как для Рязанской области, так и для многих других регионов России. Проектное управление – очень практикоориентированное занятие. Организаторы посчитали необходимым направить талант и энергию одних из лучших специалистов в стране не на решение виртуальных учебных заданий, а на одну из острых реальных проблем. И, несмотря на то, что финал конкурса проходил в выходные дни, разработанные на конкурсе проектные предложения с большим вниманием заслушивали главы министерств и ведомств Рязанской области. На сегодня известно, что победивший на конкурсе проект прорабатывается правительством и может быть запущен вскоре в работу.

Работа финалистов в команде.

- Участники конкурса вошли в число лучших руководителей страны. Мы стараемся внедрять проектное управление в повседневную жизнь, в управление государством, муниципалитетами. Это уже не будущее, а настоящее. Проектное руководство поможет и Рязанской области, и всей нашей стране действительно совершить прорыв, - подчеркнул губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Глава региона, кстати, сам недавно прошел обучение и стал сертифицированным проектным руководителем. Такую «корочку» (IPMA) имеют всего 5% от всех руководителей субъектов Федерации. Сейчас в Рязанской области сформированы 16 портфелей ведомственных проектов и программ, которые включают 50 региональных проектов. Многие из них уже продемонстрировали положительные результаты.

- Любой проект, в том числе и с привлечением инвестиций, требует труда ряда специалистов. Если они не соберутся в проектный офис и не смогут решить те проблемы, которые перед ними стоят, то проект не будет реализован. Поэтому проектный руководитель - очень важная и нужная для нас сейчас специальность, - считает губернатор Николай Любимов.

Финалисты конкурса. Автор фото: Агентство проектного управления.

Крупный российский бизнес проектное управление использует давно. Таким корпорациям, как Роснефть, Газпром, Сбербанк и Росатом, это позволило успешно реализовывать самые амбициозные задачи. Строительство газопровода, разработка арктического шельфа или экспансия российского «мирного атома» за рубеж - это проекты, реализация которых требует исключительных проектных компетенций и одновременной работы тысяч людей. Именно поэтому среди наиболее опытных участников конкурса оказалось много представителей крупных компаний.

- Очень важны профессиональные компетенции проектных руководителей, но и не менее важны управленческие и личные качества. Мы наблюдали за тем, как они проявляются у сотрудников при работе в команде, - говорит Алексей Антипов, асессор конкурса, старший менеджер компании EY (Ernst & Young).

- Очные задания всегда показывают много нюансов, которые невозможно определить на других этапах. Живая командная работа - это самое интересное и для жюри, и для участников. И самое полезное для конкурса. Важные компетенции человек может проявить только в команде, - говорит Александр Ожаровский, член жюри конкурса, директор проектов Сбербанка России. - Тем не менее, есть такой эффект. Его легче всего пояснить на примере спорта. Например, все по отдельности футболисты - звезды, но когда они собираются вместе, то могут проиграть средней команде. На мой взгляд, невозможно быть индивидуальным победителем, если твоя команда проиграла. Если тебе попались относительно слабые сотрудники, с недостаточными компетенциями, то настоящий лидер сможет с этим справиться. Договориться, структурироваться и показать командный результат.

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов поздравляет победителей конкурса. Автор фото: Агентство проектного управления.

Подобного конкурса, в котором в центре внимания находится профессионализм проектного управленца, еще не проводилось в стране. Специалистами Агентства проектного управления Финансового университета была разработана специальная модель оценки компетенций участников под названием «5/12». Методика позволила дать объективную и довольно обширную оценку профессиональным качествам участников. Она включает два блока: личностно-управленческие (5 компетенций) и технические (12 компетенций). В первый входят общечеловеческие качества, которые позволяют слаженно работать в команде. А во второй – специализированные навыки управления целями, сроками, финансами, рисками и возможностями проекта. В Финансовом университете обещают, что модель оценки «5/12» будет широко применяться и после конкурса, так как позволяет до начала работы над любым проектом давать заключение, есть ли у специалистов достаточно компетенций для успешного выполнения, какие роли и полномочия кому предоставить, какие знания «подтянуть».

Победителям (см. «Итоги конкурса») и наиболее проявившим себя участникам очного тура были вручены ваучеры, эквивалентные стоимости прохождения процедуры международной сертификации в сфере проектного управления IPMA. Финалисты получили памятные подарки и были включены во Всероссийский реестр проектных руководителей. Но для большинства участников было гораздо важнее пройти независимую оценку и получить рекомендации по дальнейшему развитию карьеры у известных асессоров и признанных профессионалов проектного управления.

Директор Агентства проектного управления Финуниверситета Н.С.Гаркуша вручает дипломы лауреатам. Автор фото: Агентство проектного управления.

- Конкурс направлен на выявление талантов и на помощь в их дальнейшем развитии и становлении. Те проекты, которые они прорабатывают в рамках конкурса, - это побочный продукт. Но он поможет взглянуть на проблемы свежим взглядом. Я надеюсь, что именно такую ценность они принесут для Рязанской области, - говорит Александр Товб, глава российской Ассоциации управления проектами СОВНЕТ. - Проектный руководитель - это прекрасная профессия, которая позволяет создавать новое и ценное, достигать тех целей, которые перед ними поставлены в бизнесе, госуправлении, социальных проблемах.

Конкурс «Проектный руководитель» был учрежден Агентством проектного управления финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Поддержку конкурсу в 2019 году оказало Министерства финансов, Ассоциация управления проектами СОВНЕТ и Правительство Рязанской области. С учетом интересных результатов и того, как можно использовать работу «светлых голов» из разных сфер деятельности во время конкурса над решением общественных проблем, организаторы думают, где в России проводить конкурс «Проектный руководитель» в следующем году.

Победители конкурса Евгений Захаринский, Илья Битков, Сергей Малоземов. Автор фото: Агентство проектного управления.

ИТОГИ КОНКУРСА

Главные победители Конкурса, получившие кубки и дипломы за первое место, а также ваучеры на прохождение международной сертификации IPMA:

• В номинации «Руководитель проектного офиса»: Битков Илья Андреевич, заместитель генерального директора по проектной деятельности ООО «Интер РАО – Информационные технологии».

• В номинации «Руководитель проекта»: Захаринский Евгений Юрьевич, руководитель группы проектов Сервисной линии по развитию бизнес-приложений ООО «Норникель – ОЦО».

• В номинации «Эксперт в управлении проектом»: Малоземов Сергей Николаевич, главный специалист отдела методологии управления проектами АО АККУЮ НУКЛЕАР (ГК «Росатом»).

Ваучером на сертификацию IPMA и специальным дипломом «За высокий потенциал развития» был награжден конкурсант:

• Смешко Дмитрий Юрьевич, старший менеджер ПАО «Силовые машины».

Дополнительно были отмечены ваучерами на сертификацию IPMA участники:

• Соснин Дмитрий Петрович, советник группы проектов, Фонд развития гражданских инициатив «Диалог».

• Чиндин Дмитрий Андреевич, руководитель отдела проектного управления ГКУ СО «Самарский региональный ресурсный центр».

• Тимакова Наталья Александровна, индивидуальный предприниматель.

• Хачатурян Виктория Александровна, начальник отдела развития, врач-методист ГАУЗ «Республиканский клинический онкодиспансер».

• Кондеева Анастасия Алексеевна, зам. руководителя отдела стандартизации бизнес-процессов ООО «Маяк».

Дипломами за «Лучшее проектное предложение» отмечены члены команды, выступившие с проектом «Создание ИнноГрада «Рязань интеллектуальная»:

• Смешко Дмитрий Юрьевич, старший менеджер ПАО «Силовые машины».

• Кондеева Анастасия Алексеевна, зам. руководителя отдела стандартизации бизнес-процессов ООО «Маяк».

• Ведерникова Александра Юрьевна, главный специалист ООО ИК «СИБИНТЕК».

• Тимакова Наталья Александровна, индивидуальный предприниматель.

• Битков Илья Андреевич, заместитель генерального директора по проектной деятельности ООО «Интер РАО – Информационные технологии».