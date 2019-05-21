«Человек — прежде всего»: что будут обсуждать в этом году на ПМЭФ

С 6 по 8 июня в Северной столице пройдет Петербургский международный экономический форум. За мероприятием давно закрепилось звание «Российский Давос». Все потому, что российской экономикой тематика дискуссий не ограничена. Мировой повестке уделяют не меньшее внимание. В этом году деловую программу ПМЭФ-2019 разделили на несколько блоков.

Первый — как раз про мировую экономику и поиск в ней баланса. Участники будут обсуждать логистику между Россией, Азией и Европой. А также стратегию развития отношений с ближайшими соседями — странами Евразийского экономического союза. Обсудят устойчивость мировой торговой системы, лучшие практики регулирования Интернета. И, конечно, глобальные проблемы: климатические угрозы, экологию и цены на нефть.

Второй блок деловой программы будет посвящен экономике российской. Как реализовать национальные проекты — вот, пожалуй, главная тема. И еще несколько «вечных» задач, вроде, экономического роста и развития малого и среднего бизнеса в стране. На форуме обсудят итоги и перспективы «мусорной» реформы и изменения на рынках строительства и ЖКХ. По традиции, на ПМЭФ обнародуют результаты инвестиционного рейтинга регионов страны. В прошлом году лидером неожиданно стала Тюменская область.

Третий тематический блок — целиком про модную тему технологий и цифровизации. Участники поговорят о развитии искусственного интеллекта, о киберугрозах и передовых технологиях в разных отраслях экономики.

Наконец, четвертый блок будет полностью про нас с вами, про людей. Он так и называется: «Человек прежде всего». Разговор будет идти о здравоохранении, науке, новых образовательных технологиях, культуре и благотворительности.

Всего в деловую программу форума вошло более 120 мероприятий, сообщили в пресс-службе фонда «Росконгресс».