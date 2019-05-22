Куда ушли миллионы Элины Быстрицкой

С уходом Элины Авраамовны давний конфликт между ее родной сестрой Софией Шегельман и бывшим концертным директором Ксенией Рубцовой перерос в настоящую войну. Напомним, Рубцова подала гражданский иск на Шегельман - речь идет о 10 тысячах долларов (около 650 тысяч рублей), которые София Авраамовна якобы позаимствовала у Ксении. Сама Шегельман этот факт отрицает. Более того, выступает со встречным обвинением: еще минувшей осенью она написала заявление в полицию о пропаже денег с банковских счетов Быстрицкой. На днях в суде озвучили сумму - 38 миллионов рублей. Против Рубцовой возбудили уголовное дело, ведь по доверенности именно она имела доступ к счетам.

«Масик, есть работа»

На защиту экс-директора сразу встали помощницы по хозяйству, которые работали у Быстрицкой. Одна из них пришла в суд, другая позвонила в редакцию «КП».

- Ксения была ангелом-хранителем Элины Авраамовны! - сообщила нам Елена Киселева, которая полтора года работала у актрисы. - Ближайшие родственники Быстрицкой - сестра, племянник, внуки - давно живут в Израиле. А Ксюша рядом. Она звонила по пять раз в день, заботилась об Элине Авраамовне, оплачивала все бытовые нужды. В том числе платила нам зарплату, вызывала врачей.

По словам помощницы, Рубцова и Быстрицкая вместе готовили концерты. В последнее время артистка взяла академический отпуск в Малом театре и выступала с песнями, на это ее вдохновила подруга Людмила Зыкина.

- Если Элина вдруг захандрит, Ксения ее поднимала: «Масик, как ты себя чувствуешь? Есть работа». Элина ей отвечала: «Я готова», - вспоминает Киселева.

У Софии Авраамовны по этому поводу свое мнение.

- Я считаю, Рубцова ее соблазнила уйти из Малого театра и заняться концертной деятельностью. Там она могла на сестре зарабатывать, - поделилась сестра Быстрицкой. - Если бы Элина не ушла из театра, она была бы жива. Ничего важнее театра у нее в жизни не было.

Младшая сестра актрисы София Шегельман заявила о пропаже с ее счетов 38 миллионов.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Содержала всю семью

Но, с другой стороны, ведь на деньги, заработанные концертами, Быстрицкая помогала сестре. Пару лет назад София Авраамовна попросила оплатить операцию сына - 127 тысяч долларов. Через Ксению Рубцову артистка отправила их в Израиль. Потом актриса помогла купить сестре дом в Литве, где когда-то жили их родители. На обустройство особняка и участка постоянно были нужны деньги. Эти расходы тоже несла Элина Быстрицкая.

Так, может быть, это и есть те 38 миллионов, которые пропали со счетов актрисы? Плюс зарплата сиделке - минимум 30 тысяч в месяц, продукты, лекарства, врачи из коммерческого центра...

- Текущие траты, конечно, были, - соглашается адвокат Шегельман Анастасия Расторгуева. - Но исчезли 38 миллионов! Вы представляете эту сумму?! Деньги, которые по распоряжению Быстрицкой Ксения переводила в Израиль, не соответствуют пропавшей сумме.

Рубцова называет Софию Шегельман «злым гением Быстрицкой». Мол, Элина Авраамовна была одинока и доверчива, а ее младшая сестра - человек волевой, решительный, не отступающий от своих целей.

Более того, как утверждает представитель Рубцовой, сестра актрисы получала финансовую поддержку и от Ксении. Правда непонятно, с какой стати та перечисляла бы Шегельман свои деньги? Объяснение: «из желания быть меценатом», ведь экс-директор Быстрицкой - очень состоятельный человек, согласитесь, выглядит сомнительно...Теперь ответить на все вопросы должны следствие и суд.