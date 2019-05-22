52-летняя Наталья Штурм на отдыхе в Болгарии показала, как занимается йогой без одежды

Наталья Штурм отправилась на отдых в Болгарию. 52-летняя певица поделилась в Инстаграме снимком, показав, как она занимается йогой на свежем воздухе. Наталья устроилась на высокой горе среди зеленой травы на курорте Свети-Влас. При этом на исполнительнице совсем нет одежды. Правда, Наталья скромно сфотографировалась спиной к камере. Но и по этому снимку можно заключить, что она в потрясающей форме.

- Йога. Когда рядом нет любимого зала - спасает йога, написала певица в Инстаграме.

nataliashturm Йога. Когда рядом нет любимого зала @drloder - спасает йога .

На других снимках Штурм позирует в бикини – совсем миниатюрном, на тоненьких завязочках. Певица явно выиграла счастливый билет и не собирается проигрывать в битве с возрастом. Исполнительница хита «Школьный роман» не скрывает, что тщательно следит за собой. Секретами своей молодости и красоты она делится в соцсетях.

- Рост 170; вес 52 кг; длительность занятий фитнесом 22 года с перерывами на роды. Двое детей. Анамнез: компрессионный перелом 12 грудного позвонка; залеченная язва и гастрит; аллергия на кошек/пыль; низкое давление. Следите за своим здоровьем, - посоветовала Наталья своим подписчикам пару месяцев назад.

Певица загорает в крошечном бикини. Фото: Инстаграм.

Певица часто публикует на своей страничке снимки топлесс: Наталья считает, что она в потрясающей форме – так чего прятать такую красоту? При этом на критику в соцсетях исполнительница не обращает ни малейшего внимания.

- Я не буду пересаживаться как «мальчик на ослике» в угоду толпе. Буду и дальше показывать то, что считаю красивым, креативным и художественным, благо, тело у меня тренированное, в отличие от ваших дряблых языков, - заявила как-то Наталья. - А журналистам спасибо, что уловили суть — я действительно занимаюсь фитнесом уже 20 лет и, как любой человек, которому есть, чем похвастать, делюсь своими достижениями со зрителями.

Правда, в последнее время певица предпочитала не делится в Инстаграме откровенными фото. Артистка воевала за опеку над своим сыном Арсением с бывшим мужем Игорем Павловым. В конце прошлого года экс-супруг подал на нее в суд, требуя алименты в размере 107 тысяч рублей в месяц. Мужчина мечтал увезти сына в Смоленскую область. Арсений же хотел жить с мамой, к тому же 14-летний мальчик не собирался бросать школу в Москве и друзей. Но бывший муж звезды настаивал на том, что Штурм ведет аморальный образ жизни, а в качестве доказательства приводил снимки в ее Инстаграме.

Наталья считает, что она в потрясающей форме – так чего прятать такую красоту? Фото: Инстаграм.

- Вы даже не представляете, как бывший муж хотел сына. Мы через столько прошли, чтобы этот ребенок у нас был, и он так все профукал. Арсений даже хотел подавать на отца в суд, ведь тот не возвращал ему вещи, телефон и загранпаспорт. Сейчас сын не хочет общаться с отцом, - рассказала Наталья на своей страничке.