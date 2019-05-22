Звезда сериала «Мама Лора» Елена Панова: Побывав на съемках, дочь сказала: «Больше тебя на работу не пущу!»

Обыватели упорно ставят женщин к плите, а они рвутся на передовую - покорять космос, водить

«БелАЗ» или, на худой конец, раскрывать преступления. Дамы-детективы - модное в отечественной телеиндустрии направление, уже подарившее нам несколько шедевров, например, сериал «Рая знает» с Ириной Пеговой в роли смышленой парикмахерши. Идущий сейчас на Первом сериал «Мама Лора» принимает эстафету, вот только здесь героиня не головы стрижет, а придорожным кафе управляет. Ну и, конечно, разгадывает детективные ребусы. Играет отважную даму, прозванную за заботливый характер мамой Лорой, звезда трилогии «Бой с тенью» Елена Панова.

- Елена, почему-то обычно ваша героиня раскрывает преступления, стоя у плиты...

- Готовка - это не просто призвание мамы Лоры, это еще ее и хлеб, потому что она - хозяйка кафе. Это дело ее жизни. Она говорит: «Дай мне подумать» - и идет к плите. Видимо, готовка помогает ей сконцентрироваться. Я сама тоже люблю готовить, когда у меня есть время и возможность. Но обычно делаю достаточно простые блюда - при этом полезные и вкусные, у меня же дети. Очень много всего запекаю в духовке, делаю там птицу или рыбу. Прямо целиком, с розмарином.

- Есть ощущение, что мама Лора гораздо старше вас. Приходилось как-то специально старить себя для роли?

- Мне кажется, она не старше. Когда мы создавали ее образ, ничего специального не делали. Она живет в деревне, особо собой не занимается, не молодится. Она не видит в этом необходимости. И я думаю, что Лора нормально выглядит. Мне сейчас многие говорят: «Почему вам досталась такая возрастная роль?» А я не считаю, что она возрастная. Мне кажется, Лора - моя ровесница. Просто мы выглядим по-разному.

- Когда вы работали над ролью, может быть, за кем-то подсматривали?

- Мы снимали в деревне, а там много таких женщин. Когда у тебя дом, огород, тебе надо, чтобы все было удобно - и одежда, и обувь. Нацепила на себя что-то и побежала. Вообще маму Лору я придумала. Я просто представляла себе женщину, живущую в деревне. Она неравнодушная, мудрая, такой человек от сохи. В ней есть и колкость, и душевность. Это собирательный образ. Моя героиня - комедийно-ироничная, более яркая, нежели люди в реальной жизни. Но этого требует жанр. Зато можно дать волю фантазии.

- Этот сериал вы бы показали своим дочкам (старшей дочери актрисы Марианне 7 лет, младшей Лидии 3 года. - Ред.)?

- У меня старшая дочь даже была на площадке. Она все время просилась туда, переживала, почему мама куда-то уходит. И однажды я решила: «Давай я тебя возьму, и ты посмотришь, что мы там делаем». Марианна попала на сцену, где две женщины повздорили в кафе. Одна называет другую шарлатанкой, затем случайно разбивается тарелка. И вот мы, значит, одну тарелку разбили, вторую, третью. Дочь выскочила и говорит: «Вы что, ничего получше придумать не могли, чем тарелки бить? Ну-ка, давайте теперь убирайте все! А тебя, мама, я больше на работу не пущу».

«Мама Лора». Понедельник - четверг, 21.30, Первый.