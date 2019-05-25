Чертежи сброшенной на Японию бомбы агенты НКВД купили за 500 долларов

В августе исполнится 70 лет со дня первого испытания советского ядерного оружия. Для Москвы в 1949 году это страшное изделие стало... залогом мира. США как раз тогда разрабатывали операцию с говорящим названием «Дропшот» («Мгновенный удар»). Цель - разрушить крупнейшие города и военные заводы Восточного блока с помощью ядерной бомбардировки. Ведь самое мощное на земле оружие Америка испытала еще под занавес Второй мировой, четырьмя годами ранее. Но Советский Союз смог совершить невозможное, в кратчайшие сроки создав собственное «устройство». В том числе с помощью успешной разведки.

Об этом - в документальной книге американского писателя Оливера Пилата «Атомные шпионы», недавно переведенной на русский язык. Приводим фрагменты, любезно предоставленные «Комсомолке» издательством «Центрполиграф».

Коба что-то знает

24 июля 1945 года на Потсдамской конференции президент Гарри Трумэн сообщил Сталину:

- США разработали беспрецедентно мощное оружие, которое при необходимости может быть использовано против Японии.

«В ответ Сталин только заметил, что рад услышать о бомбе и надеется, что мы ее применим, - описывал тот эпизод тогдашний госсекретарь США Джеймс Бернс в мемуарах. - Меня удивило равнодушие Сталина. Я решил, что он не осознал всей важности изобретения, и подумал, что на следующий день он запросит у нас дополнительную информацию. Он этого не сделал. Позднее я пришел к выводу, что, поскольку русские держали в секрете свои военные разработки, они сочли неуместными расспросы о наших».

У нелюбопытства Сталина была и другая причина: интенсивная шпионская деятельность СССР за границей. Но, очевидно, такая возможность в голову госсекретарю США не пришла.

Заслуги Яцкова оценили по достоинству: на Родине даже выпустили марку с его портретом. Фото: wikipedia.org

Шпионаж исключен?

«Манхэттенский проект» (разработка Штатами ядерного оружия в 1943 - 1945 годах) был, вероятно, самым дорогим и самым засекреченным в истории. За конспирацию отвечали 750 агентов спецслужб. Были как обычные меры (тщательная проверка всех работников и цензура их писем), так и экстраординарные. Для конспирации всем иностранным физикам присвоили псевдонимы. Например, Нильс Бор назывался Бейкером, а Энрико Ферми - Фармером.

Всего для «Манхэттенского проекта» было построено несколько закрытых городков c общим населением свыше 150 тысяч человек. Однажды пожарные не смогли приехать на возгорание в одном из них, потому что у них не было разрешительных документов. А когда Гарри Трумэн, тогда сенатор от штата Миссури, расследовал коррупцию в оборонке, охранник не пустил его на плутониевый завод в Хэнфорде, доверительно рассказывая, будто там делают жевательную резинку.

В итоге в августе 1945-го американская авиация сбросила две «А-бомбы» на Японию. Вторая мировая война закончилась, началась холодная. Руководство «Манхэттенского проекта» было уверено, что другие страны сумеют воспроизвести «изделие» не раньше 1960 года...

Анатолий Яцков. Фото: wikipedia.org

Шифровка из Центра

Но мы [США] недооценили наших противников-коммунистов. Не менее полутора тысяч агентов НКВД наводнили Штаты во время войны под видом содействия поставкам Советскому Союзу по программе ленд-лиза.

Как только Москва осознала военное значение опытов по расщеплению ядра, она сосредоточила на них все внимание. «Примите меры и организуйте получение документальных материалов по атомной бомбе!» - гласил приказ (с редко используемым в таких документах восклицательным знаком) для руководителей агентурных сетей.

На Лубянке подняли старые списки «дружественно настроенных американских ученых».

Вербовка агентов-информаторов происходила в кружках по изучению марксизма в калифорнийском Беркли (один из центров работ по ядерному проекту. - Ред.), Чикаго и других городах. В одном из них всего за несколько недель интенсивной обработки таких «сочувствующих коммунизму ученых и инженеров» удалось обучить навыкам конспирации и превратить в полноценных осведомителей Лубянки.

В 1953 году Юлиуса Розенберга и его жену Этель казнили на электрическом стуле за шпионаж в пользу СССР. Фото: wikipedia.org

Семейный подряд

Одним из узлов шпионской сети стал Юлиус Розенберг. Уже в 1942 году он собрал вокруг себя группу инженеров-коммунистов для получения и передачи ценной промышленной (а иногда и военной) информации советским агентам. В то время Розенберг служил гражданским инспектором в войсках связи США, посещая различные заводы Восточного побережья, занятые производством боевой техники.

Этот человек завербовал порядка 18 ученых и техников из «Манхэттенского проекта» - в том числе брата своей жены, Дэвида Грингласса, инженера ядерного центра в Лос-Аламосе.

Последний рвал все шаблоны шпионажа. Однажды Грингласс без обиняков подошел к некоему ученому с вопросом: «Какое у вас интересное устройство, сэр?» И получил откровенный ответ: «Да, это источник нейтронов» с подробным объяснением, которое вынес за ворота мимо ничего не подозревающей охраны в собственной голове...

Связным между «ячейкой Розенбергов» и советской резидентурой являлся Гарри Голд. Он был выходцем из России - сыном Самуила и Цили Голодницких, уехавших в США из Киева в 1907 году. Гарри Голд (так американизировали фамилию его родители-эмигранты) - классический пример того, как в любой свободной стране Советскому Союзу удавалось вербовать простаков в свою пятую колонну. Этот неистово себялюбивый и в то же время тихий субъект обладал невероятным умением и жаждой жить в обмане.

Продажа родины за 500 баксов

(Художественная реконструкция.)

3 июня 1945 года, за шесть недель до первого в мире испытания ядерного оружия, Гарри Голд постучал в дверь дома инженера Дэвида Грингласса. «Я от Юлиуса [Розенберга]», - шепнул гость. Мужчины сличили «паспорт шпиона» - две половины одной и той же этикетки малинового желе. Таковые членам сети заранее передал Розенберг, чтобы они могли опознать друг друга при этой встрече.

Отчет Дэвида уже был готов: несколько листов линованной белой бумаги с нарисованными по памяти чертежами детонаторов атомной бомбы. Над ними хозяин работал в самой маленькой из трех сверхсекретных лабораторий Лос-Аламоса. К отчету прилагался лист со списком сотрудников Лос-Аламоса, кого можно было бы завербовать.

- Хочу объяснить, - сказал Грингласс, - почему включил сюда имя одного человека. Я поговорил кое с кем насчет него. И...

Голд резко перебил:

- Никогда, ни при каких обстоятельствах даже не пытайтесь просить у кого-то помощи в вашей работе. Не давайте никому ни малейшего повода заподозрить, что вы передаете какие-либо сведения на сторону.

Затем Голд вручил Дэвиду запечатанный белый конверт. Грингласс пощупал, настолько он толстый.

- Этого хватит? - спросил Голд, как бы намекая, чтобы информатор все же взглянул на деньги.

- Ну пока хватит, - ответил Грингласс.

- Вам очень нужны финансы, - заметил Голд.

- Да, пришлось потратиться, - согласился Дэвид. - У моей жены Рут был выкидыш в апреле, пришлось платить за врача...

Сидевшая рядом Рут поджала губы.

- Я посмотрю, нельзя ли раздобыть для вас еще денег, - пообещал Голд. После его ухода супруги вскрыли конверт и нашли там 500 долларов. ($10 - 20 тыс. по нынешним ценам. - Ред.)

- Юлиус Розенберг говорил, что «мы будем просто передавать сведения русским союзникам в научных целях»! - закричала Рут. - Теперь-то я вижу, как это делается: ты передаешь, а тебе за них платят. Получается, что ты просто... продаешь родину!

Птица в гнезде

...На чай у гостеприимных супругов Голд не остался - его инструктировали уходить сразу после получения бумаг. Все прошло отлично! На визит к Гринглассам ушло не больше часа, потрачено лишь 500 долларов. Другой ядерный осведомитель Голда, известный физик-теоретик Клаус Фукс, демонстративно отказался от полутора тысяч, предложенных было в качестве гонорара.

Через двое суток, 5 июня 1945 года, Голд встретился в Нью-Йорке с неким Яковлевым (настоящее имя - Анатолий Яцков. - Ред.) - худощавым, нервным мужчиной чуть за тридцать. По бумагам тот был сотрудником советского консульства, по факту - шпионом.

Они увидели друг друга издали на улице. Неторопливо направились навстречу, чтобы при необходимости иметь возможность разойтись в разные стороны. После негромкого приветствия вместе обошли вокруг квартала. Обменялись вечерними газетами (обычная практика: зачем покупать другое издание, когда можно взять у товарища) и быстро разошлись. Та газета, что передал Голду Яковлев, была обычной. А в той, что вручил ему Голд, скрывались два коричневых конверта с чертежами Грингласса.

Птенцы вылупились

Через две недели в баре у конечной станции надземного метро Яковлев рассказал Голду, что оба конверта сразу же отправились в Москву, где произвели сенсацию. Информация от Грингласса оказалась «особо хорошей и чрезвычайно ценной» - что на языке Лубянки означало величайшую похвалу.

Но и столь высокая оценка была преуменьшением. Шесть лет спустя почти всю «ячейку Розенберга» раскрыло ФБР. Сотрудничая со следствием, Грингласс по памяти воспроизвел те самые чертежи, когда-то переданные Голду.

Когда их увидел Джон Дерри, член комиссии по атомной энергии США, то его глаза широко раскрылись от изумления.

- Так это же настоящая атомная бомба! По сути, совсем готовая!

За измену американской родине супруги Розенберг были казнены, Грингласс, Голд и другие получили длительные тюремные сроки.

ИТОГО

Михаил ФРИБЕН, политолог:

Они работали не за доллары, а за идею

Автор книги всячески пытается очернить собственных героев. Мол, недалекие люди, готовые продать отчизну за пригоршню баксов. Но на деле большинство из них честно верили в коммунизм с его идеей социальной справедливости. Другое дело, что реальный СССР сильно отличался от своего медийного образа, но ведь американские граждане этого не знали. Зато в середине сороковых они прекрасно понимали, что основную тяжесть и ужасающие лишения Второй мировой вынесла именно Советская Россия, и искренне пытались помочь ей.

Более того, заслугу атомного шпионажа в создании бомбы не стоит преувеличивать. Даже имея чертежи, разработать «изделие» может лишь индустриально развитая страна с талантливыми учеными. Для советского атомного проекта с нуля были созданы десятки предприятий и целые технологические цепочки. Это не меньшее достижение нашего народа, чем победа в Великой Отечественной.

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