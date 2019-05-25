Наташа Королева: Муж попросил меня не превращаться в тетку, и я занялась кровопусканием

Наташа Королева в свои 45 (певице исполнится 46 лет 31 мая) благодаря аппетитным, но спортивным формам по-прежнему пребывает в статусе секс-дивы. Подписчики ее Инстаграма заметили, что Королева за последние месяцы прилично сбросила вес.

В одном из давних интервью «КП» Наташа рассказывала, что практикует лечение пиявками. По мнению артистки, регулярные сеансы гирудотерапии (так эта процедура называется) омолаживают организм. А сейчас она выбрала еще более экзотичный способ омоложения.

- Говорить о том, что я стремительно похудела, нельзя, - говорит певица. - Но несколько килограммов действительно ушло. Помню слова мужа (стриптизер и актер Сергей Глушко по прозвищу Тарзан. - Ред.), он как-то мне сказал: «Наташа, пожалуйста, не превращайся в тетку!» И я делаю все для этого: хожу в спортзал, слежу за питанием. К тому же я должна быть в хорошей форме к концерту, который пройдет в день моего рождения.

Певица уверяет: она тщательно следит за своей фигурой и регулярно экспериментирует с различными методиками. В этом году решилась на процедуру, которая называется хиджама.

Пока певица делилась секретами красоты, ее муж Сергей Глушко опубликовал фото Натальи без макияжа (в центре - друг семьи). Подписчики недоумевают: зачем было показывать свою жену в таком виде? Фото: instagram.com/tarzan___official

- Суть такая: на коже человека делают небольшие надрезы, на которые ставят медицинские банки. Они вытягивают кровь. Считается, что во время хиджамы кровь полностью обновляется. В старину это считалось кровопусканием. Врач сказала, что мне потребуется две процедуры, - поделилась с «КП» Наташа Королева. - Одну я сделала в апреле, а вторую - спустя две недели. Результаты потрясающие: энергии появилось столько, что, кажется, могу горы свернуть!

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Есть менее травматичные методы омоложения

- С древних времен кровопускание пользуется большой популярностью, - говорит косметолог Надежда Вищипанова. - Благодаря процедуре активизируются защитные и резервные силы - они направляются на обновление и регенерацию тканей и даже на похудение. Другими словами, это своего рода стресс-терапия для организма. Но сегодня у косметологии есть множество менее травматичных и безопасных методов для коррекции кожи и возрастных изменений. Например, лазерная шлифовка кожи или безоперационный СМАС-лифтинг Альтера (подтяжка лица за счет воздействия ультразвуковой волной на кожу и подкожные мышцы. - Ред.). Что касается похудения, то в косметологии современный способ шок-терапии - криокапсула. Она также стимулирует обменные процессы организма за счет экстремально низких температур, но без риска инфицирования, травмирования и шрамов.