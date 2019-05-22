От кафе одни восторги, если там работал корги

Фасоль, Тыква, Лосось, Отбивная, Кукуруза... Нет, это не строчки из меню популярнейшего кафе. Это перечисление имен его штатных сотрудников...

Короче - в Бангкоке открылось необычное кафе, где посетителей обслуживают 12 очаровательных корги. Ну как обслуживают... В основном клянчат еду и улыбаются (то и другое они умеют профессионально). Но все в восторге. И тянутся в ресторанчик Corgi In The Garden («Корги в саду»).

Фото: Corgi in the Garden

Хозяйка точки питания Танчанок Канаваонг как раз из тех, кого называют собачницами.

- Ну да, я без ума от собак. Когда-то у меня жила дюжина хаски и золотистых ретриверов, - рассказывает Канаваонг. - Когда они состарились и умерли, я стала искать собак с похожими характерами, но меньшего размера. Так и возникла идея завести корги.

Сначала корги был один. Но собачке же было скучно, потому ему взяли товарища... Потом еще одного - который в питомнике смотрел особенно несчастными глазами (это еще одно тайное оружие этой породы - сделать скорбную моську)...

Фото: Corgi in the Garden

Шло время... Количество корги росло. Пока муж не поставил ультиматум - или я, или они!

Жена, конечно, выбрала мужа. Ну надо же было кому-то выгуливать 12 корги!

А потом пришла мысль: пусть собачки помогают и в семейном бизнесе. И все они начали работать в кафе. Кем? Корги, конечно!

Благодаря этим милым существам от посетителей нет отбоя. А корги пашут, не щадя живота своего. В прямом смысле - каждый посетитель норовит угостить их чем-то вкусным. Ведь невозможно устоять перед этим милым взглядом и улыбкой...

Фото: Corgi in the Garden

ФОТООХОТНИКИ

Скворец прилетел

Наши читатели продолжают присылать свои снимки дикой природы. Вот каким фототрофеем поделился Ильяс Фаттахов из города Арск (Татарстан):

Фото: Ильяс Фаттахов

«Скворцы - мои самые любимые птицы. Наблюдать за этими певчими птахами - одно удовольствие. В прошлом году скворец в одном из скворечников не смог найти себе скворчиху. Когда остальные пары уже были заняты добычей корма для своих птенцов, этот все заливался пением. В эти минуты становилось жаль его. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. К счастью, и он нашел свою суженую. «Наш скворец обзавелся семьей», - сообщил я домашним радостную весть».

Дорогие друзья! Если у вас тоже есть интересное фото зверей и птиц, да еще с рассказом, как вы его сделали, - вы имеете шанс увидеть его в «Окне в природу».

Присылайте свои работы c пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.

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