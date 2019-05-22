Центробанк хочет запретить купюры из «банка приколов»

Банк России снова поднял вопрос о запрете сувенирных денег. В регуляторе считают, что наличие такой продукции используется не только для безобидных розыгрышей, но и для мошенничества, пишет «Российская газета».

Такая инициатива была воспринята неоднозначно. В Московском кредитном банке ее поддержали. А в банке «Открытие» назвали излишней административную ответственность за изготовление сувенирной продукции, напоминающей банкноты ЦБ.

Пачку «билетов банка приколов» можно купить за 100 рублей. На выбор - доллары, евро, рубли. Номиналы любые. Внешне купюры очень похожи на настоящие. Но сделаны на самой обычной бумаге, есть надпись «Билеты банка приколов» и никаких защитных признаков. Ни перфорации, ни водяных знаков, ни рельефных штрихов.

По словам экспертов, «билеты банка приколов» банкоматам обычно не страшны. Они отличают купюры не по внешнему виду, а по машиночитаемым защитным признакам. Причем в разных устройствах настройки разные. Угадать невозможно. Все инциденты с вбросами происходят из-за утечки информации из служб безопасности банков. То есть фальшивомонетчики работают в сговоре с сотрудниками, которые настраивают банкоматы. И подделывают только те защитные признаки, которые нужны.

Брешь в защите некоторых российских банков несколько лет нашла банда из Узбекистана. Преступники успели перевести на счета крупные суммы денег. Но их задержали при попытке улететь из страны. Силовики опознали мошенников, просмотрев записи с камер, установленных на «пострадавших» банкоматах. Злоумышленники из Санкт-Петербурга использовали другой способ. Они опрыскивали «билеты» специальным химическим составом. И это якобы помогло им обойти защиту устройств одного из банков. Как говорят эксперты, в большинстве случаев таким мошенникам достаточно использовать обычную плотную бумагу - с парой-тройкой нужных защитных признаков. Этого достаточно, чтобы банкомат не распознал фальшивку. Другое дело - что воспроизвести специальный машиночитаемый защитный признак можно только на специальном оборудовании. Просто зайти в сувенирную лавку, купить пачку «билетов» и обогатиться не получится.

Другое дело, что некоторые не слишком умные преступники пытаются расплатиться «билетами банка приколов» с другими людьми. Так, в Твери недавно осудили двух мужчин, которые пытались расплатиться сувениркой на заправке и получить сдачу реальными деньгами. Кассир заметила подмену. Преступники сбежали, но их сразу же поймали. Суд дал им год и два года условного срока.

ТОЛЬКО ЦИФРА

По последним данным ЦБ, на миллион купюр в стране приходится всего 8 фальшивок. Это самый низкий показатель за постсоветское время.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Самый известный фальшивомонетчик СССР

Виктор Баранов напечатал фальшивок на 30 тысяч рублей, в основном номиналом 25 рублей. Он сам сконструировал печатный станок, разработал формы и краски. На это у него ушло более 12 лет. Был задержан в 1977 году, отсидел 11 лет. Гознак до сих пор применяет некоторые его идеи для защиты денег.

А КАК У НИХ

Чаще всего в мире подделывают две валюты - 100 долларов и 500 евро. Поэтому их так неохотно принимают продавцы. В 2010 году Федеральный резервный банк Чикаго провел исследование о том, сколько в мире поддельных американских долларов. Оказалось, что в среднем на 10 тысяч настоящих банкнот приходится одна фальшивая. В целом общий объем поддельных долларов в мире составляет $61 млн.

ТРИ СОВЕТА «КП»

- Если с вами расплачиваются крупными купюрами, внимательно осмотрите их. Чаще всего подделывают банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Даже не зная защитных признаков, «билет банка приколов» вы точно определите.

- Если вы получаете крупную сумму, делайте это лучше в банке. Там, где есть специальное оборудование по пересчету и определению подлинности купюр.

- Если вам в руки попалась фальшивка, не пытайтесь сбыть ее в ближайшем магазине. Это грозит уголовной ответственностью. Либо выкиньте в мусорку, либо (если есть сомнения, а вдруг все-таки настоящая) сдайте на проверку в крупном банке. Там составят специальный акт и утилизируют банкноту.