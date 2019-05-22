2019-05-22T12:16:53+03:00
Общество

На Москве-реке запустили 10 разноцветных речных трамвайчиков

Они будут ходить ежедневно от гостиницы "Украина" до Новоспасского моста
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фото предоставлено комитетом по туризму города Москвы.Фото предоставлено комитетом по туризму города Москвы.
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Отправиться в мини-круиз по Москве-реке можно будет на транспорте нового класса — на речных трамвайчиках. Их еще называют "кабриолетами", а все потому что в теплую солнечную погоду телескопическая крыша будет сдвигаться, позволяя пассажирам отдыхать на свежем воздухе и наслаждаться красотами Москвы.

Маршрут у "кабриолетов" будет достаточно известный - от гостиницы "Украина" до Новоспасского моста с остановками у восьми городских причалов, включая парк "Зарядье", стадион "Лужники" и Воробьевы горы. На своем пути пассажиры увидят известные достопримечательности — Кремль и Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя, МГУ им. М.В. Ломоносова.

- Трамвайчики будут ходить ежедневно в период летней навигации (апрель–октябрь), - рассказали в комитете по туризму Москвы. - Стоимость поездки составит 600 рублей для взрослых и 400 — для детей.

Фото предоставлено комитетом по туризму города Москвы.

Фото предоставлено комитетом по туризму города Москвы.

Одновременно на воду спустили 10 трамвайчиков. Главная фишка этого транспорта - регулярный маршрут с остановками. Отправляться они будут ежедневно с 11.00 от двух причалов: "Гостиница "Украина" и "Парк Горького" с последующими остановками на восьми московских причалах. Периодичность - 30 минут между следующими причалами.

- На всех трамвайчиках будут доступны аудиогиды на шести языках (русский, английский, китайский, испанский, французский и немецкий). Также во время речной прогулки на борту можно будет приобрести легкие закуски, прохладительные и горячие напитки, - рассказали в комитете по туризму Москвы.

Кстати, по Москве-реке круглый год будут ходить новые яхты с "цветочными названиями" — "Подсолнух", "Роза", "Незабудка", "Василек".

ИСТОЧНИК KP.RU

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