«Текст обвинения следователю написал потерпевший?!»: Адвокат Александр Гофштейн - о деле «Тольяттиазота»

Судебный процесс по уголовному делу, связанному с компанией «Тольяттиазот», выходит на финишную прямую. Заседания совершенно неожиданно перешли в режим нон-стоп - они проходят практически каждый день.

Дело резонансное. Конфликт между акционерами компании начал разгораться больше десяти лет назад. А теперь бывших руководителей успешного предприятия обвиняют в крупных хищениях. Впрочем, и доказательства по обвинению, и ход следствия, и сам судебный процесс вызывает много вопросов.

«ЕСЛИ ВСЕ УКРАЛИ, КАК ЗАВОД ЖИЛ ЭТИ ЧЕТЫРЕ ГОДА?»

Для понимания. «Тольяттиазот» сегодня входит в десятку крупнейших мировых производителей аммиака - из него делают азотные удобрения. Доля компании в мировом объеме поставок равна 10%. В 1970-е завод строили именно как главное советское экспортное производство. От него проложили 2800-километровый подземный трубопровод, по которому аммиак доставлялся в Одессу. Там его грузили на танкеры и далее доставляли по всему миру. После распада СССР эта система продолжает работать. Сегодня «Тольяттиазот» производит до 180 тысяч тонн аммиака в месяц. Это крупнейший налогоплательщик Самарской области. Крупнейший работодатель с самыми высокими для региона средними зарплатами - на предприятии сейчас трудятся более 5 тысяч человек. Собственно, нынешнюю ситуацию в судах руководство «Тольяттиазота» расценивает как попытку рейдерского захвата завода...

Если коротко, бывших руководителей компании Владимира Махлая (он возглавлял ТОАЗ с 1985 по 2011 годы), его сына Сергея Махлая (с 2011 по 2017) и ещё несколько человек заочно обвиняют в хищении. Все фигуранты в настоящий момент живут за границей. Зарубежная юстиция на запросы России об экстрадиции обвиняемых не реагирует - справедливо считает, что доказательства их вины, мягко говоря, хлипковаты. Озвучивается сумма - якобы похищены 80 миллиардов рублей. По версии следствия, компания в течение четырёх лет, с 2008 по 2012-й, якобы продавала аммиак по ценам, ниже рыночных.

- По сути, похищенным считают весь аммиак, произведённый заводом за четыре года, и большую часть карбамида! - возмущен адвокат Александр Гофштейн. - И тут вопрос. Если все украли, как же предприятие жило все эти годы? Как выплачивало зарплаты своим работникам, как платило налоги и дивиденды акционерам, закупала сырьё?

ПРОСТОЙ КОМПАНИИ - ЭТО МНОГОМИЛЛИОННЫЕ УБЫТКИ

По словам адвоката, привлечённые следствием эксперты в качестве рыночной цены на конкретный месяц приводили примеры всего лишь одной сделки, совершенной другой компанией.

- То есть это не средняя рыночная цена, а лишь одна изученная сделка, - говорит Гофштейн. - Но мы же понимаем, что рыночная цена это не фиксированная кем-то стоимость, а диапазон цен. Кроме того, на рынке повсеместно работают скидки на оптовые поставки. А компания «Нетрохем», сделки с которой фигурируют в уголовном деле, многолетний надежный партнёр.

О том, как устроено производство, рассказывает замгендиректора «Тольяттиазота» Виктор Казачков. Объясняет: так как предприятие изначально было заточено на отправку аммиака по трубопроводу, львиную до своей продукции завод должен реализовать буквально с колёс. Иначе допустимый объём аммиака набирается в хранилище за трое-четверо суток, а дальше - полная остановка производства. Это в свою очередь грозит финансовыми потерями в сотни миллионов рублей.

- Поэтому наше предприятие всегда реализует аммиак по текущим рыночным ценам, - резюмирует Казачков.

Адвокат Александр Гофштейн в свою очередь называет целый букет нелепиц, которые есть в деле.

- На мой взгляд, мы имеем дефект экспертизы по рыночной стоимости аммиака, там сравниваются цены с разницей в несколько месяцев! - говорит юрист. - И это сделано не просто ошибочно, а злонамеренно ошибочно. Следователь задаёт экспертам вопрос о ценах в сделках с «Нетрохемом», а те в своих исследованиях приводят данные по совершенно другим компаниям. И так - я посчитал - 74 раза! Можно ошибиться раз, два, но 74 ошибки в ответе на вопрос?! Мы просим пригласить в суд тех же экспертов, чтобы мы задали им вопросы. Нам отказывают.

«АВТОР ФАЙЛА»

В списке эпик-фейлов есть ещё несколько интересных моментов. Адвокат рассказывает, что текст обвинения следователь передал его помощникам на флешке. А когда в офисе носитель вставили в компьютер, система сообщила, что «автор файла - Уралхим». Напомним, что «Уралхим» - это один из акционеров «Тольяттиазота», по заявлению которого и было возбуждено уголовное дело.

- То есть потерпевший является автором текста обвинения?! - искренне удивлен Гофштейн. - Нам говорят: ну, может быть, просто компания следствию свой компьютер дала. Да? А еще что они ему дали?

Удивляет адвоката и резкое ускорение в суде. Процесс идет уже 14 месяцев. Для подобных корпоративных дел это нормально. До этого каждый месяц проходили 6-8 заседаний. График заседаний расписывался на 3-4 месяца вперед, с учетом возможностей всех участников процесса. И вдруг судья принимает решение нарушить все прежние договоренности и перейти на ежедневные заседания.

- Ясно, что откуда-то раздался окрик, недовольный темпами, - продолжает Гофштейн. - Появился кто-то более независимый, чем судья. Среди акционеров «Тольяттиазота», которые также стали ответчиками по этому делу, есть несколько иностранных компаний. В апреле в суд начали прибывать их адвокаты, которые изъявили желание защищаться. Они просят дать им возможность ознакомиться с делом. Судья не отказывает, но предлагает делать это между заседаниями. Но когда, если мы начинаем в 10 часов утра и заканчиваем в 18.00? Первый адвокат прибыл на заседание, а сразу у выхода из здания суда его ждала миграционная служба. Мол, вы приехали по туристической визе, а по факту собираетесь здесь работать. Выписали штраф. Пригрозили, что при повторном нарушении будет депортация. Через 2-3 дня появился еще один иностранный адвокат. С ним та же история - встречали на выходе. Как миграционная служба вообще о них узнавала? Оказалось, сообщал ведущий процесс судья Андрей Кириллов. Кто-то может после такого назвать судью беспристрастным?

Обвинение просит для Владимира Махлая и Сергея Махлая по 9 лет лишения свободы.