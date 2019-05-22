Ликвидированные под Владимиром боевики готовили серию терактов в городах Золотого кольца

Появились кадры контртеррористической операции на окраине города Кольчугино (между Владимиром и Сергиевым-Посадом). Вот бойцы подходят к деревенскому дому. Каждый прикрывает своей спиной другого. Один спецназовец держит в руках бронированный щит, который слепит противника яркими стробоскопами. Другой бросает в дом светошумовую гранату. Группа заходит в коридор. В комнату летит стальная кошка. Бойцы цепляют и аккуратно тянут за трос, переворачивают тело одного из бандитов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710293" frameborder="0"></iframe> Два боевика были ликвидированы в ходе КТО во Владимирской области.

Эта мера предосторожности только кажется странной: часто под убитыми бандитами оказываются гранаты, на поясе у них - бомбы. Бывало, что выжившие специально минируют труппы подельников. В этом случае опасения также были не случайные: на предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли прицельную стрельбу из пистолетов.

Конечно, к такому развитию событий силовики были готовы. На территории города был введен режим контртеррористической операции (КТО). Сначала попросили хозяев завести собак в дома, чтобы не лаяли, а эвакуировали жителей двух прилегающих улиц. Отключили в домах газ. У сотрудников ФСБ была оперативная информация, что бандиты уже собрали две бомбы, и готовы их взорвать. Чтобы бомбы нельзя было привести в действие по телефону, в округе всю возможную связь. Благодаря всем этим мерам предосторожности никто не пострадал, а спящих бандитов удалось захватить врасплох.

Обнаруженные у террористов взрывные устройства.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

"Личности преступников предварительно установлены — они являлись сторонниками одной из террористических организаций, название которой не раскрывается. На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература", - заявил представитель Национального антитеррористического комитета Александр Поляков.

Как стало известно "КП" ликвидированные в Кольчугино террористы были выходцами из Таджикистана. Они бежали во Владимирскую область, после того, как их земляков, увлеченных идеями запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" задержали в Подмосковье. Недавно у "спящей" ячейки террористов кончились деньги, и они вышли на связь со своими кураторами на Ближнем Востоке. Те обещали помочь им, но после того, как они проведут серию взрыв среди иностранных туристов, которые посещают достопримечательности в городах Золотого кольца Москвы.

Получив инструкции таджики сделали взрывчатку на основе сельскохозяйственных удобрений. Но вынести из дома снаряженные гвоздями бомбы не успели: вышедшую на связь с ближневосточными террористами ячейку быстро выявили и ликвидировали спецслужбы. Именно так оперативно на общение террористов в сети реагируют "автоматизированные системы мониторинга средств массовых коммуникаций". По сути, сегодня общение террористов в интернете помогают вычислять специальные алгоритмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/710262" frameborder="0"></iframe> Двух боевиков ликвидировали во Владимирской области.

КСТАТИ

К подобным ликвидациям в мирных населенных пунктах мы стали привыкать. Только в прошлом году в ходе контртеррористических операций на территории России нейтрализованы 65 бандитов, в том числе 10 главарей. Задержаны 236 бандитов, 589 пособников и 36 главарей. Пресечена деятельность более 70 подобных террористических ячеек. Этот год не станет исключением, и вряд ли уступит минувшему в результативности деятельности спецслужб.

Сотрудники ФСБ России работают на опережение, и готовятся к новым угрозам.

"Преступники располагают материалами, технологиями и инфраструктурой для производства химического оружия и биотоксинов, а в качестве средств доставки поражающих элементов могут применять беспилотные летательные аппараты", - заявил накануне глава ФСБ России Александр Бортников. По его словам на границе Афганистана сосредоточилось порядка 5000 тысяч недобитых игиловцев.

Что с ними делать, сегодня будут решать в Красноярске. Там под эгидой Национального антитеррористического комитета открыт XV Всероссийский специализированный форум "Современные системы безопасности – Антитеррор". В работе конференции принимают участие более 300 специалистов со всей страны.