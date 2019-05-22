"Каждый год банкротится и открывается под новым названием": Стало известно, кому мог принадлежать попавший в ДТП в Италии автобус

Как стало известно «Комсомолке», попавший в Италии в аварию автобус с российскими туристами мог принадлежать турфирме «Europe Voyage». По отзывам работающих в Италии представителей российских туристических компаний, эта фирма обладает «достаточно негативной репутацией, практически каждый год банкротится и выходит на рынок под новым названием».

По сообщению городских властей Сиены, уже в 9:45, сразу как стало известно об аварии, был организован оперативный штаб. пострадавшие были доставлены в госпиталь «Санта Мария дела Скотте», четверо в тяжелом, семеро в среднем состоянии еще семеро с легкими травмами.

Другие туристы с незначительными повреждениями были направлены в ближайшие медучреждения, на данный момент с ранеными работают врачи. На случай необходимости уже подготовлено 7 операционных, а также двадцать дополнительных мест в палатах для пострадавших. В состоянии повышенной готовности находятся медподразделения, занимающиеся доставкой крови для переливания.

Напомним, что по предварительной информации, в автобусе находилось 60 человек, наши сограждане. Как пишут итальянские СМИ, погиб один человек - женщина-гид, которая сопровождала тургруппу. 31 пассажир получил травмы. По одной из версий, водитель не справился с управлением на мокром асфальте и автобус опрокинулся в кювет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710318" frameborder="0"></iframe> В Италии перевернулся туристический автобус.

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