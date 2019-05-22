2019-05-22T15:02:33+03:00
В мире

"Каждый год банкротится и открывается под новым названием": Стало известно, кому мог принадлежать попавший в ДТП в Италии автобус

Спецкору "КП" в Италии стали известны подробности трагедии, в которой погиб один и пострадали более 30 человек
Иван СЫСОЕВ
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Попавший в серьезное ДТП в Италии автобус мог принадлежать компании «Europe Voyage». Фото europevoyage.itПопавший в серьезное ДТП в Италии автобус мог принадлежать компании «Europe Voyage». Фото europevoyage.it
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Как стало известно «Комсомолке», попавший в Италии в аварию автобус с российскими туристами мог принадлежать турфирме «Europe Voyage». По отзывам работающих в Италии представителей российских туристических компаний, эта фирма обладает «достаточно негативной репутацией, практически каждый год банкротится и выходит на рынок под новым названием».

По сообщению городских властей Сиены, уже в 9:45, сразу как стало известно об аварии, был организован оперативный штаб. пострадавшие были доставлены в госпиталь «Санта Мария дела Скотте», четверо в тяжелом, семеро в среднем состоянии еще семеро с легкими травмами.

Другие туристы с незначительными повреждениями были направлены в ближайшие медучреждения, на данный момент с ранеными работают врачи. На случай необходимости уже подготовлено 7 операционных, а также двадцать дополнительных мест в палатах для пострадавших. В состоянии повышенной готовности находятся медподразделения, занимающиеся доставкой крови для переливания.

Напомним, что по предварительной информации, в автобусе находилось 60 человек, наши сограждане. Как пишут итальянские СМИ, погиб один человек - женщина-гид, которая сопровождала тургруппу. 31 пассажир получил травмы. По одной из версий, водитель не справился с управлением на мокром асфальте и автобус опрокинулся в кювет.

В Италии перевернулся туристический автобус.

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Автобус с туристами, среди которых были и россияне, перевернулся на трассе Сиена-Флоренция. Авария произошла около 9:30 по местному времени (10:30 по мск) недалеко от города Монтериджони. Пока непонятно, что стало причиной ДТП. Возможно, водитель не справился с управлением из-за мокрого асфальта. Накануне ночью шел сильный дождь. Автобус пробил дорожное ограждение, на большой скорости съехал в кювет и перевернулся (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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