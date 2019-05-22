В Италии перевернулся туристический автобус с россиянами: погибла гид, 25 пассажиров пострадали

Автобус с туристами, среди которых были россияне, перевернулся на трассе Сиена-Флоренция. Авария произошла около 9:30 по местному времени (10:30 по мск) недалеко от города Монтериджони. Пока непонятно, что стало причиной ДТП. Возможно, водитель не справился с управлением и съехал на большой скорости в кювет.

В салоне в тот момент находились предположительно 60 человек. Как пишут итальянские СМИ, 25 туристов получили травмы, 40-летняя женщина погибла. По предварительным данным, она была гидом в туристической группе.

Автобус вылетел с трассы и, пробив ограждение, перевернулся.

Пожарные и спасательные службы, которые прибыли на место ДТП, вытащили из покореженного автобуса людей, которые самостоятельно выбраться не могли. Двери оказались заблокированы.

Все пострадавшие были доставлены в больницы.

Для эвакуации пострадавших с тяжелыми травмами был использован вертолет.

Как сообщили «КП» в посольстве России в Риме, российские дипломаты выехали на место аварии.

- Департамент гражданской защиты Италии сообщил нам о произошедшем ДТП с участием туристического автобуса. В нем находились около 60 человек, предположительно россияне. Один человек погиб, 10 пострадали. Четверо из них получили тяжелые травмы. Все они доставлены в разные больницы. Наши дипломаты уже выехали на место крушения, чтобы уточнить все детали, - сообщили в диппредставительстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710318" frameborder="0"></iframe> В Италии перевернулся туристический автобус.

Как пишут итальянские СМИ, это был туристический автобус, перевозивший граждан из Восточной Европы между итальянскими городами.

Сейчас трасса Сиена-Флоренция временно перекрыта. На месте аварии работает полиция.