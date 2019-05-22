2019-05-22T14:24:03+03:00
Происшествия

В Италии перевернулся туристический автобус с россиянами: погибла гид, 25 пассажиров пострадали

Возможно, водитель не справился с управлением и съехал на большой скорости в кювет [видео]
Мария БЕРК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Итальянские спасатели на месте аварии.Итальянские спасатели на месте аварии.
Изменить размер текста:

Автобус с туристами, среди которых были россияне, перевернулся на трассе Сиена-Флоренция. Авария произошла около 9:30 по местному времени (10:30 по мск) недалеко от города Монтериджони. Пока непонятно, что стало причиной ДТП. Возможно, водитель не справился с управлением и съехал на большой скорости в кювет.

В салоне в тот момент находились предположительно 60 человек. Как пишут итальянские СМИ, 25 туристов получили травмы, 40-летняя женщина погибла. По предварительным данным, она была гидом в туристической группе.

Автобус вылетел с трассы и, пробив ограждение, перевернулся.

Автобус вылетел с трассы и, пробив ограждение, перевернулся.

Пожарные и спасательные службы, которые прибыли на место ДТП, вытащили из покореженного автобуса людей, которые самостоятельно выбраться не могли. Двери оказались заблокированы.

Все пострадавшие были доставлены в больницы.

Для эвакуации пострадавших с тяжелыми травмами был использован вертолет.

Для эвакуации пострадавших с тяжелыми травмами был использован вертолет.

Как сообщили «КП» в посольстве России в Риме, российские дипломаты выехали на место аварии.

- Департамент гражданской защиты Италии сообщил нам о произошедшем ДТП с участием туристического автобуса. В нем находились около 60 человек, предположительно россияне. Один человек погиб, 10 пострадали. Четверо из них получили тяжелые травмы. Все они доставлены в разные больницы. Наши дипломаты уже выехали на место крушения, чтобы уточнить все детали, - сообщили в диппредставительстве.

В Италии перевернулся туристический автобус.

Как пишут итальянские СМИ, это был туристический автобус, перевозивший граждан из Восточной Европы между итальянскими городами.

Сейчас трасса Сиена-Флоренция временно перекрыта. На месте аварии работает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Рада отказалась рассматривать законопроект об изменениях в закон о выборах
Власти Абхазии и оппозиция договорились о переносе даты президентских выборов
Ученые назвали ночной симптом — предвестник рака
МВФ продолжит свою работу в Киеве
70% украинцев ждут роспуска Рады
Видео с места аварии с автобусом с российскими туристами в Италии появилось в сети
Кремль: вопрос о месте постройки храма в Екатеринбурге недостаточно проработали
«Неудобно»: Опубликовано видео, как Зеленский впервые сел в президентское кресло
В ДНР задержали восьмерых украинских военных
В столице Сомали произошел взрыв возле президентского дворца
Из-за беспорядков в Индонезии россиянам не рекомендуют посещать Джакарту
Эксперты назвали вакансию на зарплату до 500 тысяч рублей
Немку обвинили в пособничестве ИГ* за попытку продать пояс смертника
Фракция «Блок Петра Порошенко» не поддержит законопроект о парламентских выборах
В Кремле считают непозволительным ультиматум США из-за покупки С-400
«Сделка по С-400 завершена»: в Анкаре прокомментировали ультиматум США
Макгрегор ждет реванша с Хабибом
Захарова прокомментировала призыв исключить Россию из Совбеза ООН
Кремль: Москва хочет, чтобы Киев обеспечил права русскоязычных граждан
Петр Чех станет спортивным директором «Челси»
МИД РФ: возможность для встречи Путина и Трампа есть
Решение Зеленского о референдуме по России в Кремле признали внутренними делами Украины
Грязная бумажная тарелка с записями Курта Кобейна ушла с молотка за 1,5 млн
Счетная палата выявила нарушения при расходовании средств Большим театром, Госфильмфондом и Эрмитажем
"ООН без России уйдет в историю": в Совфеде отреагировали на призыв Супрун
Совфед отстранил от должности замгенпрокурора Сыдорука
Совет Федерации лишил Арашукова полномочий из-за декларации о доходах
Парубий: роспуск Рады оспорят в Конституционном суде Украины
В Сколково из-за утечки брома пострадал ученый