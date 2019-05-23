10 советов родителям, у которых дети готовятся к экзаменам

У выпускников наступает жаркая пора: начало сдачи ЕГЭ. Волнительное время не только для школьников, но и для их родителей. Надо поддержать ребенка, не допустить у него нервного срыва. Вот что советуют психологи.

1. Попробуйте объяснить ребенку, что лично вы не тревожитесь о количестве баллов, которые он получит на экзаменах. Объясните, что это всего лишь цифры и они, в конце концов, не являются показателем его возможностей. Это особенно важно для подростков-перфекционистов, которые даже четверки воспринимают как провал. Заверьте, что каким бы ни был результат экзамена, вы не станете ребенка критиковать, – и следуйте своему обещанию.

2. Выделите вашему выпускнику удобное место для занятий дома и следите, чтобы никто из домочадцев не мешал. Желательно, чтобы это было тихое место. Если есть младшие дети, объясните им, насколько важно сейчас не трогать лишний раз старшего.

3. Обратите внимание на питание ребенка. Такие продукты, как рыба, творог, орехи, курага, ржаной хлеб, яйца, печень, а также мед и шпинат стимулируют работу головного мозга. И объясните выпускнику, что сейчас не лучшее время для диет. Хорошо бы обеспечить ему или ей четырехразовое питание. Очень важно есть свежие овощи и фрукты. Готовьте ему любимые блюда, не стесняйтесь побаловать.

Стоит пить побольше воды: недостаток жидкости в организме резко снижает скорость нервных процессов. Поэтому и перед экзаменом или во время него полезно выпить несколько глотков. Лучше всего подходит минеральная вода, просто чистая вода или зеленый чай.

4. Следите, чтобы ребенок хорошо высыпался. У подростков бывают проблемы со сном, особенно в такие моменты и в это время года, когда день намного длиннее ночи. Проследите, чтобы в комнате, где спит ребенок, были хорошие, плотные шторы, которые не пропускают свет, что его комната регулярно проветривается. Проговорите с ребенком такой важный момент: не стоит выкраивать время на учебу за счет сна. Это может привести к вялости, апатии, плохому настроению. Если есть возможность, желательно добавить к ночному сну еще час-полтора дневного. Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен отдохнуть и хорошо выспаться!

5. Помогите детям распределить темы подготовки по дням. По сдаваемым предметам есть варианты тестовых заданий. Спросите ребенка, нужна ли ему помощь с тренировкой, – и не отказывайте, если он попросит. Во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка ориентироваться во времени и уметь его распределять. Лучше начинать с самого трудного материала, затем переходить к более легким заданиям. Рекомендуется чередовать: 40 минут заниматься, затем 10 минут – перерыв. Телефон на экзамены брать нельзя. Если у ребенка нет часов, найдите или одолжите свои, чтобы он умел по ним ориентироваться.

6. Сейчас вам самим важно соблюдать спокойствие, не нервничать – настроение родителей моментально передается ребенку! Постарайтесь снизить стрессы, связанные с работой или семейной жизнью. И сейчас вам тоже необходимо как следует высыпаться. Справиться с нервными перегрузками, успокоиться могут помочь занятия йогой, медитация, прогулки на свежем воздухе. Как вариант, можно попить успокоительные средства, которые снимают симптомы тревоги и выравнивают настроение: валерьянку, настойку пиона или Тенотен, он, кстати, не оказывает седативного действия. Хорошо, когда препарат снимает все признаки тревожности и стресса, возвращает собранность, повышает работоспособность, существенно улучшает качество жизни – а не только помогает уснуть.

7. Не заставляйте во время подготовки к экзамену выключать музыку. Некоторым музыка только помогает. А еще есть дети, у которых работоспособность просыпается только поздно вечером. Так что не загоняйте в кровать таких вот ночных жителей. Пусть поспят с утра, если вечером лучше запоминают. Ведь ваша задача помочь учиться и поддержать.

8. Не запрещайте ребенку писать шпаргалки. Они помогают задействовать все три системы восприятия – двигательную (когда пишет от руки, а не набирает на компьютере), зрительную (видит и читает то, что пишет), слуховую (про себя диктует то, что пишет). Но брать шпаргалки на экзамен все-таки не стоит. Если она случайно выпадет из кармана – неприятностей не избежать.

9. Если видите, что ребенок эмоционально устал, предложите ему сходить размяться: вместе заняться спортом, поиграть в футбол, сходить в парк и прокатиться на велосипеде, самокате. Или просто погулять, поболтать. Подбадривайте ребенка, повышайте его уверенность в себе. И просто будьте рядом. Самое главное, он должен ощущать вашу поддержку.

10. Ни в коем случае нельзя говорить ребенку:

«Я тебе говорил/говорила, что надо было раньше начинать готовиться!»

«Почему ты не готовишься (не так готовишься, как надо) к самому главному экзамену в своей жизни?»

«Не сможешь сдать нормально – пойдешь работать дворником!»

Фразы, которые НАДО говорить подростку перед экзаменами:

«Ты молодец! Столько занимаешься – только за это я тобой уже горжусь»

«Помни: даже если ты сдашь не блестяще, ты не погибнешь, не потеряешь дом и семью – и вообще это не конец света»

«Я тебя люблю!»

ВАЖНО!

Учим школьника правильно реагировать на стресс

Зачастую весьма посредственный, казалось бы, ученик может сдать экзамен блестяще, а отличник – завалиться на элементарных вопросах. На самом деле успех зависит не столько от уровня знаний, сколько от умения ребенка справиться с волнением, правильно рассчитать силы, собраться с мыслями и сосредоточиться. Именно реакция на экзаменационный стресс решает, много ли ребенок наберет баллов. К этому надо быть готовыми.

Существует две самых распространенных реакции на стресс. Первая конструктивная: это мобилизация, концентрация усилий. Вторая деструктивная: паника, рассеянность, неверие в свою удачу. Если ваш ребенок чаще реагирует на стрессы по первому типу, вам (и ему) повезло. Но это не значит, что что-то может пойти не так – и поэтому стоит соблюдать все вышеперечисленные правила, даже если к экзаменам готовится «железная кнопка».

Если ребенок чаще реагирует по второму типу, то надо подумать всей семьей, как ему можно помочь. Возможно, уместна консультация с психологом. А можно попробовать справиться самим. Как правило, второй тип реакции на стресс связан с неуверенностью в себе. Ребенок боится, что его знаний недостаточно, что он плохо подготовлен, опасается незнакомой стрессовой обстановки на самом экзамене, боится ответственности перед семьей и школой – «мама не переживет, если я плохо сдам, папа во мне разочаруется, будет стыдно смотреть в глаза учительнице и т. п.», возможно, не уверен в своем интеллекте или скорости решения задач.

Вам надо проговорить с ребенком эти моменты – подчеркивая его сильные стороны. Медленно решаешь: зато память хорошая, мама с папой в тебе из-за отметок не разочаруются, ты много занимался и так далее. Проговаривая свои проблемы, ребенок успокаивается: даже просто дав ему высказаться, вы поможете ему настроиться пережить это нелегкое время.