Счетная палата обнаружила лазейку, через которую дефицитные билеты в Большой театр утекают к перекупщикам

По итогам проверки бюджетной отчетности Счетная палата РФ заметила недостатки в распространении билетов в Большом театре.

Аудиторы обратили внимание, что в старт продаж (за три месяца до спектакля) в кассу поступают билеты не на самые востребованные места. В первую очередь это касается спектаклей, которые идут на Исторической сцене. Продаются эти билеты по паспорту, чтобы избежать перепродажи. Вернуть их можно только в кассу.

А вот самые лучшие места в предварительную продажу не поступают. Они остаются в статусе брони, хотя их количество значительно: более трети всех билетов на спектакли Исторической сцены. Есть бронь у Минкультуры РФ, у спонсоров театра, у самого театра.

Однако треть брони остается невостребованной даже на популярные спектакли, а без учета брони театра — не выбирается все 60%. Оставшиеся билеты театр частями направляет в свободную продажу. Эти билеты можно купить без паспорта (!). Они разлетаются, как горячие пирожки, в считанные минуты. Эта схема создает лазейку для спекулянтов, которые перепродают их втридорога.

По мнению аудитора Счетной палаты Михаила Меня, такая ситуация не является грубым нарушением. Но хочется надеяться, что театр ее исправит.

На замечания Счетной палаты Генеральный директор Большого театра Владимир Урин ответил: поскольку правил или инструкций распространения билетов не существует, то право решать, как это лучше делать, остается за театром. «Кто как ни театр знает реальную ситуацию? - задал риторический вопрос Владимир Георгиевич. - В таком театре, как Большой, бронь, причем существенная, необходима, поскольку существует много институций - государственных, общественных, иностранных, которые имеют право на внеочередное приобретение билетов. И если только бронь не раскупается вовремя, театр имеет право пускать билеты в свободную продажу».

При этой системе в Большом театре практически стопроцентная (98%) заполняемость зала. И это очень хорошо. Удивляет другое. В свое время Большой ввел систему продажи билетов по паспорту, чтобы прикрыть лазейку спекулянтам. СМИ раструбили об этом ноу-хау Большого на весь белый свет. По факту же, эта лазейка, сохранилась. И трудно представить, что театр об этом не знает.

Может обычный зритель отследить, когда билеты, снятые с брони, появятся в кассе? Вопрос удачи. Как нам сказали в кассе, такие билеты появляются в свободной продаже в любой момент. Но отследить этот «любой момент» у перекупщиков почему-то получается лучше, чем у обычного зрителя.

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