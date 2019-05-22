Аэрофлот начнет летать из Москвы в Сеул два раза в день

Аэрофлот с 1 июня вводит еще один рейс из Москвы в Сеул: теперь самолеты авиакомпании будут летать в столицу Южной Кореи два раза в день. Увеличивая частоту полетов, крупнейший российский авиаперевозчик предлагает пассажирам удобное расписание - рейсы будут выполняться утром и вечером.

Улететь в Сеул можно будет ежедневно в 8:00 из Шереметьево рейсом SU0252 (обратный рейс SU0253 Сеул-Москва отправляется в 01:45 по местному времени). При этом авиакомпания сохраняет действующий рейс SU0250 Москва-Сеул, вылетающий в 20:45 (обратный рейс SU0251 Сеул-Москва отправляется в 13:00).

Рейсы на линии Москва-Сеул выполняются Аэрофлотом совместно с другим членом альянса SkyTeam - компанией Korean Air в формате код-шеринга (соглашения о совместной коммерческой эксплуатации авиарейса — Ред.). Также билеты на рейс SU0250/SU0251 продает еще один участник альянса — индонезийская авиакомпания Garuda Indonesia. Сотрудничество в рамках код-шеринга позволяет Аэрофлоту расширить свое присутствие на рынке авиаперевозок между Россией и Южной Кореей и предоставить пассажирам больше возможностей при выборе маршрута.