Монеточка и Ивлеева попали в список Forbes

Список Forbes — это не только про богачей, как мы привыкли. В этом году журнал впервые запустил новый рейтинг самых перспективных россиян «30 до 30». Первые тридцатка— количество персон, вторая — возраст: от 18 до 30. Искали молодых да прорывных по 10 направлениям: предприниматели и управленцы, ученые, спортсмены и артисты...

Старшему поколению их имена, наверняка, не слишком известны: на ТВ мелькают редко, все больше на Ютубе да Инстаграме. И тем не менее, в своей сфере каждый из списка добился признания на уровне страны.

Главной звездой рейтинга (не по месту - их, собственно, нет, а по уровню известности) стала Анастасия Ивлеева, которую телезрители знают по шоу о путешествиях «Орел и решка». Но главная заслуга 28-летней Насти — это, конечно, покорение Рунета. Никому не известная девочка из простой семьи в Ленинградской области, которую еще четыре года назад никто не знал, выбилась из маникюрщицы в блогеры с 20-ю миллионами (!) подписчиков. А секрет успеха Ивлеевой — смешные коротенькие видеопародии, именуемые заморским словом «вайны», которые она без всяких затрат снимала и выкладывала в соцсети. Теперь на этих же самых страничках за рекламный пост Насте платят 1 млн рублей.

- Самое первое рекламное предложение поступило, когда я собрала 10 000 подписчиков, - призналась Ивлеева редакуции Forbes. - Это была реклама сайта знакомств, за которую мне заплатили 15 тысяч рублей. Я подумала тогда: "Неплохое начало!".

Вошла в список и Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) — 20-летняя певица из Екатеринбурга, которую уже окрестили второй Земфирой. Она выпустила два альбома, причем из последнего в интернет-чарты попали абсолютно все песни. Кроме того, Гырдымова оказалась единственной молодой артисткой, которая приняла участие в съемках «Голубого огонька» и в пародии на новогоднее шоу от Ивана Урганта.

Лиза Гырдымова, она же известна миру как "Монеточка". Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

А КТО ЕЩЕ

Георгий Соловьев (29), основатель онлайн школы английского языка Skyeng

Кантемир Балагов (27), кинорежиссер (фильмы «Теснота» и «Дылда»)

Алина Пязок (28), клипмейкер, автор клипов-хитов группы Little Big

Татьяна Мингалимова, журналист (шоу «вДудь», «Нежный редактор»)

Даниил Шулейко (30), управляющий директор «Яндекс.Такси»

Алекссандр Головин (22), футболист (играет за «Монако»)

Роман Кушнарев (20), игрок в компьютерную игру Dota 2

Кристина Грикайте (18), модель, рекламирует Prada, Dior, Valentino и др.